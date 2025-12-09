プルークス制作の日本郵船様の新聞広告が「第74回日経広告賞」インフラ部門で最優秀賞を受賞！

株式会社プルークス

株式会社プルークス（本社：東京都中央区、代表取締役社長：丸山 博幸 以下、「プルークス」）が制作した、日本郵船株式会社様の新聞広告が、「第74回日経広告賞」においてインフラ部門で最優秀賞を受賞しました。

「日経広告賞」は、日本経済新聞社が主催する、広告の社会的な意義や独創性、訴求力を評価し顕彰する広告賞です。新聞広告を中心に、クリエイティブ性や話題性、社会性など多角的な視点で評価が行われます。

■ 受賞概要

受賞部門：インフラ部門 最優秀賞

掲載日：2025年3月25日（単発掲載）

出稿主：日本郵船株式会社

制作：株式会社プルークス

<その他受賞企業はこちら>

https://marketing.nikkei.com/adawards/2025/

受賞作品：日本郵船株式会社_新聞広告

2025年3月25日の単発にて掲載

本広告は、日本郵船の歴史を象徴する27隻の主要な船舶を、史実資料をもとに描き下ろしたイラストで構成。それぞれの船に添えたテキストには、造船当時の時代背景や企業の歩み・想いを込め、視覚的にもストーリーを感じられる表現としました。

今回のデザインでは、日本郵船歴史博物館(現在休館中)のオリエンテーションルームに展示されていた、歴代の船のイラストの壁紙からインスピレーションを受け、新聞の大判紙面を活かしたダイナミックな構成で作成。時間とスケールを超えた日本郵船様の挑戦の歴史を表現し、視覚と物語性の両面からブランド理解を促進しました。

株式会社プルークスについて

株式会社プルークスは、企業のマーケティング課題を動画・映像を中心としたクリエイティブで解決する制作会社です。動画広告・SNS向けショート動画から、今回のような新聞広告・チラシなどオフライン領域まで、一貫したブランドコミュニケーション支援を行っています。

所在地：東京都中央区日本橋大伝馬町14-17大伝馬町千歳ビル４階

代表取締役社長：丸山 博幸

設立：2015年1月15日

資本金：1,000万円

事業内容：

・動画制作・映像制作

・広告運用

・ショート動画制作・SNS運用代行

・縦型ショートドラマ制作

・Webサイト・チラシ制作

・オフライン広告制作（新聞・交通・屋外広告 等）

会社HP：https://proox.co.jp/

本リリースに関するお問い合わせ先

株式会社プルークス 広報担当 pr@proox.co.jp