市ＰＲ大使 佐藤博紀さんのバスケットボール体験会を開催します
四街道市役所
令和８年２月２２日（日）に四街道市青少年相談員主催事業としてバスケットボール体験会を開催します。
当日は、元プロバスケットボール選手で本市のＰＲ大使でもある佐藤博紀さんが講師として登場します。
バスケを通じてチームワークや挑戦する楽しさを学びませんか。
日時
令和８年２月２２日（日）１３時～１５時３０分（雨天決行）
場所
四街道総合公園 体育館
対象
小学４年生～６年生
定員
２０人（定員を超えた場合は抽選）
持ち物
体育館シューズ、靴入れ、タオル、飲み物、動きやすい服装（着替え）
申し込み
１２月２６日（金）までに社会教育課へ電話または市ホームページから申し込み ※参加費無料
プロフィール
佐藤 博紀（さとう ひろき）さん
元プロバスケットボール選手 １９８２年１月３０日生まれ
山梨小学校時代にバスケットボールを始め、ミニバスケクラブで県大会出場。
旭中学校のバスケットボール部に所属し、県大会出場、千葉県選抜選出、Jrオールスターベスト８。
大学卒業後の２００４年からバスケットボール日本リーグに所属し活躍。
２０１１年、日本プロバスケットボールリーグ千葉ジェッツに入団。初代キャプテンに就任し、４シーズンキャプテンを務める。
２０１５年、現役を引退し千葉ジェッツふなばしアンバサダー就任。その後も千葉ジェッツふなばしの要職を務め、２０２０年に取締役事業本部長、２０２２年に取締役パートナー本部長に就任。バスケットボールの普及や地域貢献に取り組んでいる。