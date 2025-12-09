市ＰＲ大使　佐藤博紀さんのバスケットボール体験会を開催します

四街道市役所

令和８年２月２２日（日）に四街道市青少年相談員主催事業としてバスケットボール体験会を開催します。


当日は、元プロバスケットボール選手で本市のＰＲ大使でもある佐藤博紀さんが講師として登場します。


バスケを通じてチームワークや挑戦する楽しさを学びませんか。




日時

令和８年２月２２日（日）１３時～１５時３０分（雨天決行）


場所

四街道総合公園　体育館


対象

小学４年生～６年生


定員

２０人（定員を超えた場合は抽選）


持ち物

体育館シューズ、靴入れ、タオル、飲み物、動きやすい服装（着替え）


申し込み

１２月２６日（金）までに社会教育課へ電話または市ホームページから申し込み　※参加費無料


プロフィール

佐藤　博紀（さとう　ひろき）さん


元プロバスケットボール選手 １９８２年１月３０日生まれ


山梨小学校時代にバスケットボールを始め、ミニバスケクラブで県大会出場。


旭中学校のバスケットボール部に所属し、県大会出場、千葉県選抜選出、Jrオールスターベスト８。


大学卒業後の２００４年からバスケットボール日本リーグに所属し活躍。


２０１１年、日本プロバスケットボールリーグ千葉ジェッツに入団。初代キャプテンに就任し、４シーズンキャプテンを務める。


２０１５年、現役を引退し千葉ジェッツふなばしアンバサダー就任。その後も千葉ジェッツふなばしの要職を務め、２０２０年に取締役事業本部長、２０２２年に取締役パートナー本部長に就任。バスケットボールの普及や地域貢献に取り組んでいる。