市ＰＲ大使　佐藤博紀さんのバスケットボール体験会を開催します

四街道市役所

令和８年２月２２日（日）に四街道市青少年相談員主催事業としてバスケットボール体験会を開催します。

当日は、元プロバスケットボール選手で本市のＰＲ大使でもある佐藤博紀さんが講師として登場します。

バスケを通じてチームワークや挑戦する楽しさを学びませんか。

日時

令和８年２月２２日（日）１３時～１５時３０分（雨天決行）

場所

四街道総合公園 体育館

対象

小学４年生～６年生

定員

２０人（定員を超えた場合は抽選）

持ち物

体育館シューズ、靴入れ、タオル、飲み物、動きやすい服装（着替え）

申し込み

１２月２６日（金）までに社会教育課へ電話または市ホームページから申し込み ※参加費無料

プロフィール

佐藤 博紀（さとう ひろき）さん

元プロバスケットボール選手 １９８２年１月３０日生まれ

山梨小学校時代にバスケットボールを始め、ミニバスケクラブで県大会出場。

旭中学校のバスケットボール部に所属し、県大会出場、千葉県選抜選出、Jrオールスターベスト８。

大学卒業後の２００４年からバスケットボール日本リーグに所属し活躍。

２０１１年、日本プロバスケットボールリーグ千葉ジェッツに入団。初代キャプテンに就任し、４シーズンキャプテンを務める。

２０１５年、現役を引退し千葉ジェッツふなばしアンバサダー就任。その後も千葉ジェッツふなばしの要職を務め、２０２０年に取締役事業本部長、２０２２年に取締役パートナー本部長に就任。バスケットボールの普及や地域貢献に取り組んでいる。