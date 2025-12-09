子どものオンライン診療アプリ『キッズドクター』が愛知県西尾市と連携協定を締結。12/17（水）に締結式を開催します

株式会社ノーススター

株式会社ノーススター(本社：東京都港区、代表取締役社長：田北 浩大、以下「ノーススター」)は、愛知県西尾市が抱える小児医療の課題解決を目指して連携協定を締結しました。まずは西尾市民向けにキッズドクターが行う「チャット健康相談」の相談回数無制限プランを提供することで、子育て世帯の安心・安全な暮らしをサポートします。

小児科の減少や医師の働き方改革に伴い、全国的に医療にアクセスしづらい地域や家庭が増えています。愛知県西尾市も、医師不足によって市民病院の小児救急外来を休止せざるを得ず、夜間休日の小児患者を診られる体制の構築が急務でした。

この課題を解決するために、この度オンライン診療アプリ「キッズドクター」と西尾市は連携協定を締結しました。まずは西尾市民に、キッズドクターアプリ内で利用できる「チャット健康相談」の相談回数無制限プランをご提供します（2026年1月13日（火）から利用可能）。

キッズドクターの「チャット健康相談」は、子どもの健康や病気に関する不安をチャットを通して看護師に無料で相談できるサービスです。通常3ヶ月に3回までの回数制限がありますが、この度の連携により、西尾市にお住まいの方は回数制限なく何度でもご利用いただけるようになります。

今後は、西尾市民限定のチャット健康相談の時間拡充や、オンライン診療と地域の病院との連携強化などを行う予定です。キッズドクターが、西尾市の皆さまの健康と、安全・安心な暮らしをサポートできますと幸いです。

連携開始に際して、西尾市役所にて連携協定締結式を開催いたします。

当日は取材対応も行いますので、取材をご希望の場合は以下のお問い合わせフォームよりご連絡ください。

お問い合わせはこちらから :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScA82WCDcZvM5tEtaUIsTP4--Jh7nApL3OUSJHuCBOUiL6ySQ/viewform連携協定締結式概要- 日時：令和7年12月17日（水） 13時30分～13時55分- 場所：西尾市役所応接室（3階）

キッズドクターは、より多くのご家族の健やかな暮らしに貢献できるよう、自治体や医療機関との連携を積極的に行っています。ご興味をお持ちのご担当者様は、以下よりお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせはこちらから :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScA82WCDcZvM5tEtaUIsTP4--Jh7nApL3OUSJHuCBOUiL6ySQ/viewformキッズドクターについて

キッズドクター（https://kids-doctor.jp）は、子どもの健康や病気についてご不安を抱える保護者の方に「医師とつながれる安心」を届けるために生まれた、子どものオンライン診療アプリです。早朝や夜間、休日でも、全国からスマートフォンで医師の診察を受けることができます。オンライン診療の他に、看護師によるチャット健康相談もご利用いただけます。

■ オンライン診療

ビデオ通話で子どもの診察に慣れた医師の診察を受けることができます。医師が必要と判断した場合はお薬の処方も可能で、処方されたお薬はお好きな薬局でお受け取りいただけます。診察には健康保険証、子ども医療費助成が適用されます。サービス利用料など、診察費以外の費用は一切かかりません。

【診察時間】

平日：6:00～16:00／18:00～24:00

土日祝：6:00～24:00

■ チャット健康相談

厚生労働省の指針に基づき、病院が開いていない時間に、看護師チームが医学的判断の伴わない一般的な医学的情報の提供や受診勧奨を行います。ご利用は3ヶ月に3回まで無料です。

【対応時間】

平日：18:00～23:00

アプリのダウンロードはこちらから :https://kidsdoctor.onelink.me/Vq5J/5g1v7qel

株式会社ノーススターについて

■社名：株式会社ノーススター

■所在地：東京都港区虎ノ門３丁目２－２ 虎ノ門３０森ビル ９F

■代表者：田北 浩大

■設立：2021年1月28日

■事業内容：インターネットを利用した医療・ヘルスケア関連サービスの提供

■URL：https://nstr.co.jp/