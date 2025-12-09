【不二家 × BEB by 星野リゾート】「ハートを贈ろう」をテーマにしたコラボキャンペーンを実施！｜期間：2026年1月15日～3月31日

星野リゾート

株式会社不二家（本社：東京都文京区、社長：河村 宣行）と星野リゾート（長野県軽井沢町、代表：星野 佳路）は、「ハートチョコレート」 と「BEB（ベブ） by 星野リゾート」によるコラボキャンペーンを2026年1月15日（木）より実施いたします。「BEB by 星野リゾート」は「みんなでルーズに過ごすホテル」がコンセプトの、若い世代のためのホテルブランドです。本キャンペーンのメインである特別な宿泊プラン「スウィートハートルームステイ」の今年のテーマは「ハートを贈ろう」。不二家のロングセラー「ハートチョコレート」とのコラボルーム、2色の盛れるモンブラン、フォトブースなど、バレンタインデー＆ホワイトデーにぴったりな心ときめくコンテンツを用意しています。



背景

お菓子が絆を深め、幸せや笑顔を運んでくれる大切なコミュニケーションツールであると考える不二家と、「みんなでルーズに過ごすホテル」をコンセプトにした「BEB by 星野リゾート」が、気心知れた仲間といつもとは一味違う旅を楽しく過ごし、絆を深めてほしいと考え、本キャンペーンの実施にいたりました。2021年の開催から今年で5年目を迎え、今回は「ハートを贈ろう」をテーマにバレンタインデー＆ホワイトデーに合わせた可愛らしいコンテンツを用意しました。ハート尽くしのコラボルームやオリジナルスイーツ、フォトブースなど、心ときめく滞在が叶います。

■ 「ハートを贈ろう」をテーマにしたコラボレーション4つの特徴1 ハートがあふれるコラボルーム「スウィートハートルーム」に宿泊

「スウィートハートルーム」は壁紙に今回のコラボ用に描き下ろしたペコちゃんやポコちゃん、「ハートチョコレート」をあしらい、ペコちゃんぬいぐるみやハートグッズで装飾した、可愛らしさ満載の客室です。ウェルカムスウィーツには不二家ハートシリーズの人気菓子を用意します。また、本ルーム宿泊者限定で、オリジナルハンドタオル、「１枚ミニハートチョコレート」、メッセージステッカーをプレゼント。ご家族やご友人、大切な人とともに、素敵なひとときを過ごせます。

＊コラボルームはBEB5軽井沢、BEB5土浦のみです。

オリジナルハンドタオル（＊画像はイメージです。）

2 TAMARIBAに期間限定のフォトスポットが登場！

パブリックスペース「TAMARIBA（タマリバ）」には、ペコちゃんと「ハートチョコレート」をモチーフにしたフォトスポットが登場！ ペコちゃん生誕75周年を記念したペコちゃんグッズのほか、不二家のお菓子を描いたイラストやたくさんのハート形風船で可愛らしく装飾します。ペコちゃんと一緒に写真を撮って楽しめる、心ときめく空間です。

3 ハートチョコレートをトッピングした「2色の盛れるモンブラン」が登場

BEBカフェでは、本コラボ限定スウィーツ「2色の盛れるモンブラン」が新登場！ 紅芋、栗、焼き芋など、地域の特徴を活かしたオリジナルモンブランペーストをお客様ご自身で絞り、最後に「ハートチョコレート」をトッピングして仕上げます。施設によってモンブランペーストが異なるので、それぞれの見た目や味を堪能できます。パティシエ気分で自分だけのオリジナルスウィーツ作りを体験できます。

左から 沖縄瀬良垣：紅芋 軽井沢：栗 土浦：焼き芋

場所：BEBカフェ

時間：15:00～21:00

料金：1,200円（税込）

＊各施設で提供する2色の盛れるモンブランは、コラボルーム宿泊の方以外でも楽しめます。

4 コラボ限定のメッセージステッカーをプレゼント！

キャンペーン期間中の宿泊者には、「1枚ミニハートチョコレート（ピーナッツ）」と「ハートチョコレート」コラボ限定のメッセージステッカーをプレゼント。ステッカーにメッセージを添えて、ご友人やご家族に、ハートチョコレートとあわせて感謝の気持ちを贈ることができます。

1枚ミニハートチョコレート（ピーナッツ）メッセージステッカー

「ハートを贈ろう」をテーマにしたコラボキャンペーン 概要

期間 ：BEB5土浦、BEB5沖縄瀬良垣 2026年1月15日～3月31日

BEB5軽井沢 2026年1月24日～3月31日

予約開始日 ：2025年12月9日（火）

予約 ：BEB by 星野リゾート各施設の公式サイトにて要予約

定員 ：1日1室限定（ヤグラルーム 3名定員）

料金 ：BEB5軽井沢 8,580円～（2名1室利用時1名あたり、税込、素泊まり）

BEB5土浦 5,610円～（2名1室利用時1名あたり、税込、素泊まり）

含まれるもの：宿泊（スウィートハートルームステイ）

不二家ハートシリーズのお菓子

オリジナルハンドタオル

オリジナルメッセージステッカー



■星野リゾート宿泊ギフト券10万円分が当たるXキャンペーンも実施！

不二家公式Xにて、星野リゾート宿泊ギフト券10万円分やハートシリーズ商品などの詰め合わせが、合計15名様に当たるプレゼントキャンペーンを実施します。

応募期間：2026年2月1日（日）10:00～2月14日（土）23:59

応募方法：不二家公式X（@fujiya_jp）をフォローし、該当の投稿をいいね＆リポストで応募

ルーレットを回して止まったお題をスクリーンショットして投稿すると当選率アップ

賞品 ：星野リゾート様ご宿泊券10万円分 1名様

ハートシリーズ商品＆トークテーマカード 14名様

詳細は、キャンペーンサイトよりご確認ください。

ハートトークルーレットキャンペーン

https://www.fujiya-peko.co.jp/hoshino_milkycp2026/＜2026年1月15日（木）10:00公開予定＞

不二家ウェブサイト

https://www.fujiya-peko.co.jp/

ハートシリーズサイト

https://www.fujiya-peko.co.jp/heart/

