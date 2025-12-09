¿À¸ÍÔäÃæÅ·¤Î12·î¸ÂÄê¥¢¥é¥«¥ë¥È¡¢Åß¤òºÌ¤ë¡È¤Ü¤Ã¤«¤±ÄÄËãÇÌÆ¦Éå¡É¤È¡ÈÆùñ²¤«¤±¾Æ¤¤½¤Ð¡É
ÅÚÆé¤Ç¤°¤Ä¤°¤Ä¡¢»Ý¿É¤Î¹á¤ê¤¬Î©¤Á¤Î¤Ü¤ë¡È¤Ü¤Ã¤«¤±ÄÄËãÇÌÆ¦Éå¡É¡£µí¤¹¤¸¤Î»Ý¤ß¤ÈÆ¦ÈÄ¾ß¤Î¿ÉÌ£¤¬Åß¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£
¤Ü¤Ã¤«¤±ÄÄËãÇÌÆ¦Éå
¿À¸Í¤Î¥½¥¦¥ë¥Õー¥É¡Ö¤Ü¤Ã¤«¤±¡×¤ò¡¢ÅöÅ¹¤ÎÌ¾Êª¡¦ÄÄËãÇÌÆ¦Éå¤ËÍ»¹ç¡£µí¤¹¤¸¤Î»Ý¤ß¤ÈÆ¦ÈÄ¾ß¤Î¿ÉÌ£¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹±ü¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¤Ï¡¢´¨¤¤Æü¤Ë¤³¤½¿©¤Ù¤¿¤¤°ì»®¡£¤È¤í¤ê¤È¤·¤¿¿©´¶¤È¡¢¤¸¤ó¤ï¤ê¹¤¬¤ë¿É¤µ¤¬¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë°ïÉÊ¤Ç¤¹¡£
¤È¤í¤ê¤È¤·¤¿ËãÇÌÆ¦Éå¤ò¥¹¥×ー¥ó¤Ç¤Ò¤È¤¹¤¯¤¤¡£µí¤¹¤¸¤Î¥³¥¯¤È»³Ü¥¤Î¤·¤Ó¤ì¤¬¸ý¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ªÃÍÃÊ¡§°ì¿ÍÁ°1,600±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Æùñ²¤«¤±¾Æ¤¤½¤Ð
¹á¤Ð¤·¤¯¾Æ¤¾å¤²¤¿ÌÍ¤Ë¡¢»Ý¤ß¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÆùñ²¤òìÔÂô¤Ë¤«¤±¤¿¡¢¿À¸ÍÔäÃæÅ·Î®¤Î¾Æ¤¤½¤Ð¡£Ç®¡¹¤Îñ²¤¬ÌÍ¤ËÍí¤ß¡¢¸ý¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¹¤¬¤ë¥³¥¯¤È¹á¤ê¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤é±ü¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¤Ç¡¢¿´¤âÂÎ¤âËþ¤¿¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¹á¤Ð¤·¤¯¾Æ¤¾å¤²¤¿ÌÍ¤Ë¡¢Ç®¡¹¤ÎÆùñ²¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¡£»Ý¤ß¤È¹á¤ê¤¬Íí¤ß¹ç¤¦¡¢¿À¸ÍÔäÃæÅ·Î®¤ÎìÔÂô¾Æ¤¤½¤Ð¡£
¤â¤Á¤â¤ÁÌÍ¤ËÍí¤àÇ»¸ü¤ÊÆùñ²¡£¤Ò¤È¸ý¤´¤È¤Ë¹¤¬¤ë¥³¥¯¤È¹á¤Ð¤·¤µ¤¬¡¢Åß¤Î¿©Íß¤ò»É·ã¤·¤Þ¤¹¡£
¤ªÃÍÃÊ¡§°ì¿ÍÁ°1,100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¤´ÍøÍÑ¥·ー¥ó
¥é¥ó¥Á¤Ë¤â¥Ç¥£¥Êー¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£´¨¤¤Æü¤Î¤´¤Á¤½¤¦¤Ë¡¢¿À¸ÍÔäÃæÅ·¤Ç²¹¤Þ¤ë¤Ò¤È¤È¤¤ò¡£
Ãæ¹ñÎÁÍý ¿À¸ÍÔäÃæÅ·¡Ê¤³¤¦¤Ù¤³¤Á¤å¤¦¤Æ¤ó¡Ë³µÍ×
Å¹ÊÞÌ¾¡¡¡¡¡§¡¡Ãæ¹ñÎÁÍý ¿À¸ÍÔäÃæÅ·
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡§¡¡¢©650-0037 ¿À¸Í»ÔÃæ±û¶èÌÀÀÐÄ®32ÈÖÃÏ ÌÀ³¤¥Ó¥ë B1F Block32
±Ä¶È»þ´Ö¡¡¡§¡¡¥é¥ó¥Á 11:00～14:30(L.O.14¡§00)¡¿¥Ç¥£¥Êー 17:00～21:00(L.O.20:00)
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡¡¡§¡¡078-334-1002
¥¢¥¯¥»¥¹¡¡¡§¡¡JR»°¥ÎµÜ/³ÆÀþ»°µÜ±Ø¤«¤éÅÌÊâ14Ê¬¡¦JR¸µÄ®±Ø/ºå¿À¸µÄ®±Ø¤«¤éÅÌÊâ7Ê¬
HP URL ¡¡¡§¡¡https://www.kobekochuten.jp/
instagram¡§¡¡ËèÆü¹¹¿·Ãæ¡ªhttps://www.instagram.com/kobekochu32/
Í½ÌóÊýË¡¡¡¡§¡¡¸ø¼°HP(https://kobekochuten.jp/reservation/)¤ä¤ªÅÅÏÃ¤«¤é¤â¾µ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£