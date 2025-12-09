Swish×関家具が、オフィス空間づくりに携わる営業・デザイナー向けのオフィス業界交流会を開催！

株式会社Swish

2025年12月18日（木）、オフィス業界で働く方だけが集まる業界特化の交流会を開催いたします。

「オフィス業界で働いているけど、他企業の人達の働き方や考え方などを聞いてみたい！」「最近おすすめの空間デザインや家具について知りたい」「今年、自身が担当した案件であった成功談や生々しい失敗談を話したい！」など、日常的に気になることを気兼ねなく話せる場でもあります。

本イベントは、株式会社関家具（福岡県大川市、代表取締役社長：春田 秀樹、以下関家具）の協力のもと、「関家具コントラクト東京京橋ショールーム」をお借りしてイベントを開催いたします。

当ショールームは、個室型防音ブース「KOLO」やオフィスチェアの色見本を全色ご用意し、実際にご覧いただきながら空間のご提案をする、関家具としては初めてのコントラクト向けショールームです。

軽食とドリンクもご用意していますので、カジュアルに歓談しながら、オフィスツアーや交流をお楽しみください！

開催概要

イベントページを見る ＞ :https://swish-inc.jp/event/20251218

タイトル

オフィス業界交流会 produced by Swish×関家具

開催日時

2025年12月18日（木） 18:30～20:30

会場

関家具コントラクト東京京橋ショールーム

東京都中央区京橋2丁目5-18 京橋創生館４F

東京メトロ銀座線「京橋駅」4番出口 徒歩0分

対象

オフィス空間構築に携わる企業所属の方

・設計会社

・PM会社

・オフィスデザイン会社

・オフィス家具/業務用家具メーカー

etc...

※イベント趣旨に該当しない方、個人事業主様等のお申し込みはお断りさせていただく場合があります。

定員

40名

参加費

無料

運営

主催：株式会社Swish、株式会社関家具

申し込みページ

イベントページはこちら(https://swish-inc.jp/event/20251218)

本リリースの詳細については、下記の問い合わせ先までご連絡ください。

【株式会社Swishについて】

株式会社Swishは、「空間づくりの常識をアップデートする。」をミッションに掲げ、大手オフィス家具メーカーのコクヨ株式会社出身の代表が2021年7月に設立した会社です。様々な環境変化によって需要が高まるオフィスの空間づくりにおいて、見積業務のアナログさによって引き起こされる納品ミスや長時間労働、また受注機会の損失をなくす業務効率化サービス「Swish」を開発・提供しています。

会社概要

社名 ：株式会社Swish / Swish,inc.

設立 ：2021年7月

所在地 ：東京都品川区東五反田2-5-2 THE CASK GOTANDA 901

代表者 ：代表取締役CEO 横澤拓海

会社HP ：https://swish-inc.jp

問合せ先 ：info@swish-inc.jp