BIM/CIM×AIでインフラ・建築物の維持管理DXを加速。「BIMSTOK」がデータ活用基盤として進化

株式会社アーリーリフレクション

株式会社アーリーリフレクション（本社：東京都千代田区、代表取締役：田中喜之／以下：アーリーリフレクション）は、施設管理クラウド「BIMSTOK（ビムストック）」の全面的なリニューアルを実施。新バージョンの提供を開始することをお知らせいたします。

■リニューアルの背景

近年、建設・インフラ分野では社会資本や施設の老朽化や人材不足が深刻化しており、施設の長寿命化と効率的な維持管理が社会的な課題となっています。老朽化に伴うインフラ事故も各地で発生しており、施設を安全かつ継続的に運用するための仕組みづくりが強く求められています。

国土交通省を中心にBIM/CIM※の活用推進が進められ、設計・施工だけでなく維持管理段階での活用が求められています。しかし、現状では、BIM/CIMモデルを保有していても、日常の維持管理業務に十分活かしきれていないケースが多いのが実情です。

一方で、施設管理の現場からは「BIM/CIMをもっと維持管理で活用したい」「維持管理情報をBIM/CIMモデルと一体で確認したい」といった声が高まっています。また、インフラでは膨大な情報量の安全管理を支援する機能、ビル管理では劣化図作成や修繕工事の進捗管理、不動産では所有者や入居者の変更を前提とした継続的な資産管理など、業種ごとに異なるニーズが存在します。これらに柔軟に対応できる仕組みが、今まさに求められています。

こうした背景を受け、BIMSTOKは「BIM/CIMにあらゆる維持管理情報を紐づけ、必要な機能を柔軟に追加できるプラットフォーム」へと大幅に刷新しました。

さらに、アーリーリフレクションがこれまで培ってきた大規模システム開発の実績、グローバルトップクラスの開発力、建設コンサルタント業界やインフラ領域での実務経験、経営ノウハウ、AIモデル開発力といった強みを土台に、今後の継続的な機能拡張と幅広い利用シーンへの対応を実現していきます。

※：Building Information Modeling / Construction Information Modeling。3次元モデルを活用し情報共有を容易にし、計画から維持管理まで連携し建設プロセス全体の効率化・高度化を図るもの。

■新しい「BIMSTOK」の特徴

1. 進化したBIM/CIMビューア ― 維持管理に特化した直感UI

充実した機能を持ちながら、施設の維持管理に特化したシンプルなUIを実現。マニュアル不要で誰でも直感的に操作できます。

※画面は開発中のものにつき、実際の仕様とは異なる場合がございます- BIM/CIMモデル上に維持管理情報をピン留め表示ワンクリックで詳細に遷移可能。空間と情報をつなぎ、「見てわかる」施設管理へ。- BIM/CIMモデル上で維持管理情報の検索・参照必要な情報を効率的に検索・フィルタリング。必要な情報を迅速に抽出し、業務判断を支援します。- 臨場感のある視点切替一人称ビューや透視機能を搭載。現地に行かなくても施設の状況を直感的に把握可能。2. 「ノート」機能 ― 情報をひとつにまとめ、空間と結びつける

ノートとは、維持管理情報をまとめる記録の単位です。関連する情報を一箇所に集約し、BIM/CIMモデルと一体的に結びつけて管理できます。

※画面は開発中のものにつき、実際の仕様とは異なる場合がございます- 維持管理情報の集約タイトル、日付、報告書、メモ、写真、関連リンクなどをひとつのノートに統合します。分散しがちな情報をひとつにまとめ、探す手間を削減します。- 空間との直結ノートはBIM/CIMモデル上の位置とリンクでき、「どこで・いつ・何が」起きたのかをモデル上で把握可能。- 関連情報へのスムーズな遷移ノート内のリンクから、関連するフォルダや別のノートに即座にアクセス可能。3. AIアシスト機能 ― 解析と検索で業務スピードを加速

AIがBIM/CIMモデルを解析し、施設情報の把握を支援します。条件推定やレコメンド、自動要約など、AIの活用範囲を順次拡張予定。維持管理業務におけるスピードと精度をさらに高めていきます。

※画面は開発中のものにつき、実際の仕様とは異なる場合がございます。- 施設概要の自動生成BIM/CIMモデルをAIが解析し、施設の特徴や構成を文章化。新任担当者や関係者の施設理解にも貢献。- 自然な質問で検索「バルブの数は？」など自然言語で質問すると、AIがBIM/CIMモデルを解析して即座に回答。情報を読み解く手間を大幅に削減します。今後はAIの対象範囲を拡大し、「点検優先度の高い設備は？」といった質問にも対応。BIMSTOKで管理するあらゆる情報を対象に検索できるよう進化し、現場判断のスピードを高めます。- 自然言語でのBIM/CIMモデル操作「壁を非表示にして」「天井を透過して」など指示することで、モデルの操作が可能。BIM/CIMビューアの操作を覚えなくても、簡単に使える環境を実現します。BIMSTOK製品サイト :https://www.bimstok.com/

■今後の展望

インフラや建築物の維持管理は、社会を支える重要な責務です。BIMSTOKは、その役割を次世代へ確実に引き継ぐため、技術進化や環境の変化にあわせ、現場で安心して使える仕組みを提供します。

今後は、AI機能の拡張、ドローンとの連携、自動化機能の導入、点検等の業務アプリや劣化図作成など現場業務を支える機能を順次追加していきます。さらに、他製品とのデータ連携、多言語対応やクレジット決済の導入など、グローバル展開に向け発展していきます。

BIMSTOKは、短いサイクルで進化を重ねながら、ユーザーと共に成長し、社会の持続可能性を支えるプラットフォームとして歩み続けます。

■株式会社アーリーリフレクションについて

株式会社アーリーリフレクションは、「世界を変えるはじめの反響となる」をミッションに、情報技術とデータ解析技術で社会課題に向き合う会社です。

大手ナショナルクライアント向けに、国内最大規模のユーザー数を持つ大規模システムの設計から開発まで一貫して手がけてきた実績に加え、グローバルトップクラスの開発チームによる高品質・高セキュリティな開発を実現。さらに、建設コンサルタント業界での経営経験や、ダム・河川・下水など各種インフラ領域の重要業務経験者による、実務に沿ったアドバイスで建設DX分野の課題解決や業務改善を支援します。

社名 ：株式会社アーリーリフレクション

所在地 ：東京都千代田区神田神保町1-22-2

設立 ：2007年

代表者 ：代表取締役 田中喜之

URL ：https://earlyref.com

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社アーリーリフレクション BIMSTOK担当

Mail ：sales@bimstok.com

Webフォーム ：https://www.bimstok.com/contact.html