東京・晴海に本社を構える丸正運輸「LINE配車サービス」を開始

丸正運輸株式会社LINE配車サービス運用開始

東京都・中央区に本社を置く物流会社 丸正運輸は、お客様にとって使いやすく、またご依頼後の連絡をより早く・簡単にすることを目的にLINE配車サービスを開始します。LINE配車を使えば、「いつでも・どこでも・カンタンに」お荷物の輸送依頼を行うことができます。

■こんな場面で活躍します！

「明日、都内発着の荷物を運びたい」「2t・4tのトラックを手配してほしい」「展示会・イベント会場へ搬入出する荷物を運んでほしい」…。そんな場面で活用いただけるLINE配車サービスです。

日頃外回りなどが多い皆様のよくあるお悩み

＜こんなお悩みありませんか？＞

「外出が多く、あまりメールを確認できない」「電話でやり取りすると、内容を忘れてしまう…」、忙しい皆様にはありがちなシーンかと思います。

LINE配車サービスを活用することで、外出先でもサクサクやり取り可能！

また、トーク履歴も残るので内容を忘れる心配もありません。

実際のトーク画面（例）■利用方法

依頼内容をそのままLINEで問い合わせればOK！

【入力いただきたい内容】

・ご依頼日時

・集荷先と配送先

・お荷物の内容

・その他依頼事項など…。

担当者が1営業日以内にお返事いたします！

お気軽にご活用ください！

■配車担当者の追加はこちらから！

カメラでQRコードを読み込んでください。【LINE配車サービス】を追加する :https://lin.ee/nZ4WiGH

■保有車両・倉庫・設備紹介

URL: https://www.marushou-unyu.co.jp/truck/(https://www.marushou-unyu.co.jp/truck/)

丸正運輸では1t～4t車までパワーゲート車・エアサス車など、10種類以上のトラックを保有しています。また中央区晴海・江戸川区東葛西・千葉県浦安市の3拠点に倉庫を保有しています。また、物流加工（流通加工）も豊富に保有しており、保管・加工・輸配送を一括でご依頼いただくことが可能です。

（表を入れる）車種・最大積載量を入れる

【当社HP】

URL: https://www.marushou-unyu.co.jp/(https://www.marushou-unyu.co.jp/)

【会社概要】

会社名：丸正運輸株式会社

創業：1936年5月

設立：1951年6月

資本金：3,000万円

代表取締役：宇野 政雄

事業内容：貨物自動車運送事業、貨物運送取扱事業、倉庫業（営業倉庫 関交環第649号)、梱包包装サービス事業