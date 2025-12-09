デフフットサルエクスチェンジ臨海球技場杯を共催

株式会社リガーレ東京

2025年11月16日、臨海球技場（江戸川区）にて「デフフットサルエクスチェンジ臨海球技場杯」を開催されました。

大会にはリガーレヴィア葛飾（Fリーグ・F2／協力）、地域少年団、障がい者チーム、視覚障がいサッカー日本代表、NPO法人トラッソス、一般来場者など多様な約200名が参加し、“誰もがともに学び、楽しみ、交流する”共生スポーツイベントとなりました。

「臨海球技場は、株式会社オーエンスの運営のもと、スポーツ・福祉・地域をつなぐハブとして機能しており、行政がめざす共生型地域社会の実現に向けた重要な拠点となっています。」

■ 第1部｜少年団8チームによるフットサル大会 × 手話講座

地域のサッカー少年団8チームが参加し、試合前には「ありがとう」「お願いします」など、スポーツシーンで使える手話を学ぶ講座を実施。

手話で気持ちを伝えてから試合に臨む特別な大会としてスタートしました。

大会後には、

リガーレヴィア葛飾トップチーム（協力）

レプロ東京（聴覚障がい者サッカーチーム）

に大会参加の小学生が挑む形で、

“垣根のないプレー”が自然に生まれました。

デフフットサル日本代表・佐藤一侍（リガーレヴィア葛飾U18）も参加

エキシビションマッチには、デフフットサル日本代表でありリガーレヴィア葛飾U18所属の佐藤一侍（さとう かずひと）も登場。

若くして日本代表として活躍し、地域の共生スポーツにも積極的に参加する姿勢が、子どもたちに大きな刺激を与えました。

今回参加していただいた皆さんとの写真撮影の一コマ。

エキシビションマッチをおこなったリガーレヴィア葛飾の選手たちとレプロ東京の選手たち。そしてデフフットサル日本代表の佐藤一侍選手。

天候にも恵まれました！エキシビションマッチも大盛り上がり！

■ 第2部｜NPO法人トラッソス シャッフルチームで楽しむビーチボールゲーム



第2部では、江戸川区を拠点とするNPO法人トラッソスと合同で交流会を開催しました。

トラッソスは、知的障がい児・者／発達障がい児・者を中心にサッカースクール運営、クラブ活動、イベント開催、指導者育成を行う団体です。

幼児から大人まで幅広い参加者とともに、ビーチボールミニゲームを実施。

リガーレヴィア葛飾レディース（協力）も参加し、“一緒に楽しむこと”を大切にしたインクルーシブな時間が生まれました。

参加者全員をランダムにシャッフルし、ビーチボールゲームを開催。

障がいの有無・年齢・経験を超えて声を掛け合い、助け合いながら競技を楽しむ姿が広がり、スポーツが持つ「誰も取り残さない力」を体感する時間となりました。

■ 第3部｜

ロービジョン体験会 × ロービジョン／ブラインドサッカー

日本代表・西山乃彩さん

第2部にご参加いただいた皆さんとの写真撮影の一コマ。リガーレヴィア葛飾所属の上地基からのご挨拶。

第3部では、

特別ゲストとして、ロービジョン／ブラインドサッカー日本代表の西山乃彩（にしやま のあ）さんが参加しました。

西山さんからは、

見えにくさのリアル

コミュニケーションの重要性

競技や日常での工夫などを実体験を交えてお話しいただき、子どもたち・保護者・選手たちに深い学びが生まれました。

ロービジョン体験会

視野欠損やぼやけを再現したゴーグル、光覚のみの疑似体験、ブラインドサッカー特有の声掛けなどを体験し、

“視覚に頼らないプレーの難しさ”と“声の大切さ”に気づく貴重な時間となりました。

ミニゲームにも西山さんが参加し、“見え方が違っても楽しめるスポーツの多様性”を共有しました。

西山さんとリガーレヴィア葛飾レディースの選手たちロービジョンフットサル体験会

■ 障がい者就労支援施設「SRM江戸川」が出張コーヒー販売

リガーレ東京ネクストが運営する障がい者就労支援施設「SRM江戸川」もイベントに参加し、出張販売を行いました。

焙煎・袋詰め・ラベル貼りなど利用者が携わるコーヒーは来場者から好評で、

“福祉 × スポーツ × 地域” が自然に交差する時間となりました。

ホットコーヒーやドリップバッグが提供され、利用者の丁寧な仕事が地域の方々に直接伝わる場となりました。

■ 参加者の声（一部）

「手話をしてから試合をすると、気持ちが伝わる感じがしてよかった」（小学4年生）

「見えづらい状態でのプレーは想像以上に難しかった。声かけの大切さを実感した」（保護者）

「トラッソスさんやリガーレの選手のおかげで、障がいがあってもなくても一緒に楽しむ空間ができていた」（地域団体スタッフ）

「コーヒーがとてもおいしかった。こうした福祉の取り組みを知れてよかった」（来場者）

■ 主催者コメント（株式会社オーエンス）

区内外の皆様のご協力により『デフスポーツエクスチェンジ臨海球技場杯』を主催できた事を心から感謝申し上げます。

デフリンピック東京開催の年に、晴天に恵まれ、思い出に残るような時間を提供することができました。

当館がデフフットサル日本代表を応援しつづけて積み重ねて来た人間関係や施設運営の取り組みが実を結んでいるものと感じております。

このエクスチェンジ（交流）を通じて参加いただいた方々の笑顔、真剣なプレーのすべてが共生社会に繋がっていく事を願ってやみません。



デフアスリートの皆さんの競技姿勢は、私たちの価値観に変化を与えてくれる素晴らしいものです。

次回の臨海球技場杯を目指す選手や協力してくださる皆様のために、更に深化したフットサルコートを創り上げたいと思っております。

■ 共催団体｜一般社団法人リガーレ東京ネクストスポーツクラブ

育成年代（U-18～U-8）、障がい者就労支援施設「SRM江戸川」、地域スポーツ共創事業など

スポーツと福祉を融合させた全国的にもユニークなモデルを展開しています。

■ 協力団体｜リガーレヴィア葛飾（Fリーグ・F2）

競技面の強化だけでなく、学校訪問・地域交流・福祉連携など、スポーツの社会的価値を広げる活動に積極的に取り組んでいます。

LIGARE COFFEE（江戸川区中央）にて障がい者雇用をして、福祉とフットサルを繋げるクラブ。

■ 連携団体｜NPO法人トラッソス

知的障がい児・者／発達障がい児・者のサッカースクールやクラブ運営、イベント開催、指導者育成を行う団体。

“サッカーを通じ、誰もが輝ける場をつくる”ことを理念に江戸川区で活動しています。

■ 今後の展望

共生スポーツイベントの定期開催

学校・地域向け手話／ロービジョン講座の展開

福祉連携プログラム（コーヒー × スポーツ × 就労支援）の拡大

行政・企業・地域団体との共創モデル構築

スポーツを軸とした社会包摂型コミュニティの創出