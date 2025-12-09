「【専門講座】株式譲渡や土地の評価等にまつわる誤りやすい留意点」Webセミナーを開催

辻・本郷 税理士法人

辻・本郷 税理士法人（本社：東京都新宿区、理事長：桑木小恵子）は、2025年12月18日（木）より「【専門講座】株式譲渡や土地の評価等にまつわる誤りやすい留意点」セミナーを開催いたします。

相続の実務において、相続財産の中に第三者に建物の所有を目的として貸し付けている土地がある場合、その評価額を算出する際、無償返還の届出等がない限り、契約内容を深く確認しないまま借地権相当額を控除してしまいがちです。しかし、契約内容によっては、借地権相当額の控除が認められない場合もあります。そこで、本セミナーでは、このように先入観に基づいて処理を行うことの危険性を、具体的な事例を通じてより丁寧に解説します。

【専門講座】株式譲渡や土地の評価等にまつわる誤りやすい留意点

■セミナータイトル：【専門講座】株式譲渡や土地の評価等にまつわる誤りやすい留意点

■開催日（期間）：2025年12月18日（木）11時30分 ～ 2025年12月24日（水）17時00分

※講演時間は約60分

■開催方法：Webセミナー

■費用：5,000円（税込）

■定員：なし

■講演トピック：

1.相続税申告期限から3年以内に発行会社へ株式を譲渡した場合

2.借地権が設定されている土地を更地価格で買取る旨の合意があった場合

3.使用貸借通達により難い特別な事情がある場合

4.使用貸借により貸し付けている土地がある場合の小規模宅地等の特例

■備考：

1) 事前に収録した動画をご視聴いただきます（講演時間は約60分となります）。

2) お申し込みいただいた方に、請求書と「お振り込みのご案内」をご登録いただいたメールアドレスへ送付いたします。

3) 受講方法等を記載したご案内メールは、視聴期間初日にお送りいたします。

※会計事務所向けサービス「実トレ for 会計事務所」（月額2,200円／1名様）会員の方は、実トレ for 会計事務所内の「セミナー動画」にて無料でご視聴いただけます。会計事務所の方は、ぜひ実トレ for 会計事務所にご登録ください。

■主催：辻・本郷 税理士法人

香取 稔（かとり みのる）先生香取稔税理士事務所 所長／税理士香取 稔（かとり みのる）先生

国税庁資産課税課課長補佐、東京地方裁判所行政部調査官、東京局資産評価官・資料調査第二課長、高松国税不服審判所長を歴任し、その後、税理士登録。現在は埼玉学園大学大学院客員教授としても活動。著書「令和5年改訂版相続税重要項目詳解」、「最新版事例で学ぶ土地株式等の財産評価」、「精選Q&A相続税・贈与税全書 財産評価編」等多数。

法人概要

辻・本郷 税理士法人は、国内最大規模の税理士法人として全国各地に拠点を置き、従業員数2000人超、顧問先数19,000社以上の実績を有する。法人顧問業務や個人の資産税業務を中心に、事業承継、医療・公益・社会福祉法人税務、国際税務など、それぞれの専門分野ごとにコンサルティングを行っている。

■セミナーに関するお問い合わせ

consuldiv@ht-tax.or.jp（辻・本郷セミナー）

■記事に関するお問い合わせ

https://www.ht-tax.or.jp/contact/