＜きものやまと＞新作オリジナル振袖を発表

株式会社やまと

株式会社やまと（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：矢嶋孝行）が展開するブランド＜きものやまと＞は、2025年12月19日（金）より、全国の＜きものやまと＞各店およびオンラインストアにて、新作オリジナル振袖コレクションの取り扱いを開始いたします。

「いろいろに生きよう。そうしよう。」 新ビジュアルに込めた想い

「好き」を纏う、晴れの日に。

―― はたちの門出に寄り添う、新たな振袖ビジュアルを公開 ――

一人ひとりの「好き」が、その人だけの色となって咲き誇る――。

そんな願いを込め、このたび新たな振袖ビジュアルを制作いたしました。

色とりどりの布が揺れる空間は、これから歩む未来を映す風景であり、まだ見ぬ自分と出会うための入り口でもあります。

成人という人生の節目に、誰かの期待ではなく、自分の心に正直に。

「これが好き」と選ぶ気持ちを、私たちは何よりも大切にしたいと考えています。

また今回のカタログには、このビジュアルに込めた想いを象徴するメッセージを掲載しています。 今を生きる若い世代の感性に寄り添い、そっと背中を押すような言葉です。こちらのコピーは、カタログでのみご覧いただける限定メッセージとなっております。

どうかこの一冊が、振袖選びの時間を、そしてご自身の「好き」と向き合うひとときを、より豊かに彩るきっかけとなりますように。

商品紹介

2022年12月から展開しているオリジナル振袖に、新作9着が加わります。それぞれの色と柄が持つ世界観を大切にし、想いを込めてデザインしています。

■熨斗菊絢爛（のしぎくけんらん）/黒

素材 表地：絹100%価格：振袖単品価格 253,000円（税込・手仕上ミシン仕立付）

格式高く、絢爛豪華な振袖。菊・松・梅・橘などの吉祥文様を配し、黒の地色が色とりどりの花を鮮やかに引き立てます。帯はあえて控えめに、小物は柄の色を拾って統一感を演出しました。

■桜華爛漫（おうからんまん）/ 水色

素材 表地：絹100%価格：振袖単品価格 253,000円（税込・手仕上ミシン仕立付）

華やかで透明感あふれる振袖。桜、楓、菊、紫陽花など、可愛らしく華やかな花々を散りばめました。晴れた空を思わせる水色の地色が爽やかで晴れやかな印象に。黒い帯で全体を引き締め、ピンクの小物で上品さの中に可愛らしさを添えました。

■夢見牡丹（ゆめみぼたん）/ 桜色

素材 表地：絹100%価格：振袖単品価格 231,000円（税込・手仕上ミシン仕立付）

大輪の白い牡丹が上品で可憐な振袖。金の華やぎと銀の上品さを併せ持つプラチナ箔を用いることで、淡い桜色の地にほどよい華やぎを添えます。紺と紫の小物を合わせ、柔らかな中にも芯のある印象に。

■熨斗目牡丹（のしめぼたん）/ 紺

素材 表地：絹100%価格：振袖単品価格 231,000円（税込・手仕上ミシン仕立付）

白い熨斗と牡丹に、プラチナ箔で品ある輝きを添えた振袖。深い紺の地色が柄の白を際立たせ、凛とした美しさを演出します。シルバーの帯と同系色の小物で、統一感のある装いに。

■菊水引（きくみずひき）/ 紅緋（べにひ）

素材 表地：絹100%価格：振袖単品価格 264,000円（税込・手仕上ミシン仕立付）

華やかで、クラシックな品の良さがただよう振袖。両肩に柄を配し、アンティークのような雰囲気に仕上げました。紅緋の地色が菊の白を引き立てます。格式を感じさせる正統派のコーディネートです。

■芍薬に蝶/ 臙脂（えんじ）

素材 表地：絹100%価格：振袖単品価格 264,000円（税込・手仕上ミシン仕立付）

咲き誇る芍薬に誘われて舞う蝶を描いた、優美でしっとりとした雰囲気の振袖。両肩にあしらわれた柄が顔周りを華やかにしてくれます。臙脂の地色は柔らかさと落ち着きをあわせ持ち、柄の色味を小物に取り入れることでまとまりのあるコーディネートに。

■花揺れるチューリップ/ ビターブラウン

素材 表地：絹100%価格：振袖単品価格 231,000円（税込・手仕上ミシン仕立付）

洗練された印象の振袖。咲き誇るチューリップが柔らかに揺れるように描かれ、可憐な表情を添えています。ビターブラウンの地色が花々を上品に引き立て、銀通しの生地で重さを感じさせない仕上がりに。帯と帯揚にはチューリップの色を取り入れ、統一感を持たせました。

■レースの振袖/ ミルク

素材 表地：綿58％、ナイロン30％、レーヨン12％/ 裏地：ポリエステル100％価格：振袖単品価格 143,000円（税込・手仕上ミシン仕立付）

※レースの振袖は仕立て上がり品（M、L）のみのお取り扱いとなります。お客様の体型に合わせたサイズ（パターンオーダー）でのお仕立ては承っておりませんので、ご了承ください。

やわらかく可憐な印象の振袖。光沢感のある裏地がレースの美しさを引き立て、上品で軽やかな雰囲気に。ブラウンの小物を合わせ、クラシカルでまとまりのあるスタイルに。

■レースの振袖/ノワール

素材 表地：綿58％、ナイロン30％、レーヨン12％/ 裏地：ポリエステル100％価格：振袖単品価格 143,000円（税込・手仕上ミシン仕立付）

※仕立て上がり品（M・L）のみ。パターンオーダー不可。

シックで洗練された印象の振袖。黒レースが繊細な陰影を生み、深みのある華やぎを演出します。ブラウンの帯とベージュの小物で、落ち着きの中にやわらかな上品さを添えました。半衿と髪飾りのリボンをリンクさせた、遊び心のあるスタイリングです。

■仕立上がりレンタルも拡充──選択肢はより自由に

これまでのきものやまとオリジナル振袖を、お仕立上がりのレンタルとしてもご用意。お好みに合わせて、スタイリングの組み合わせも変更可能です。

レンタル価格：129,800円（税込）～

セット内容：振袖／袋帯／長襦袢＋白半衿／重ね衿／帯揚／帯締／バッグ・装履セット／ショール／白足袋／和装小物セット

サイズ：S／M／L／LLより選択

◎きものやまと全店舗でレンタル受付中

◎取扱内容は店舗により異なります

■「ママ振」をもっと自分らしく──帯・小物レンタルが新登場

お持ちの振袖を活用する「ママ振」プラン。無料カウンセリング・クリーニング・スタイリング・記念撮影・当日のお支度までトータルで承ります。帯や小物のレンタルも新たにスタートしました。

【レンタルメニュー】

・帯レンタル 33,000円（税込）

・小物セットレンタル 33,000円（税込）

・帯＋小物セットレンタル 55,000円（税込）

◎店舗限定サービス

▶︎店舗一覧：https://kimono-yamato-furisode.com/shop/

コーディネートのご相談も大歓迎です。どうぞお気軽にお立ち寄りください。

● きものやまと

きものさんちと共に文化と伝統を受け継ぎ、新しい暮らしに寄り添うきものを提案してきた、創業109年のきもの専門店です。気軽なお出かけ着から、人生の節目を彩る振袖まで、専門スタッフがご紹介いたします。着付けや撮影、お手入れなど豊富なサービスもご用意しています。お客様の日々ときものが良い出会いとなるよう、心を込めてお手伝いいたします。

＜きものやまと＞の振袖選び

・新作、新品の振袖から、購入・レンタルどちらもお選びいただけます。（レンタルプランにより一部対象外あり）

・前撮り記念撮影から式典当日のお支度までをまとめた「安心サポートパック」もご用意しています。

・振袖公式サイトより新作パンフレットの請求が可能です。

■振袖サイト：https://kimono-yamato-furisode.com/

■Instagram：@furisode_kimonoyamato_official(https://www.instagram.com/furisode_kimonoyamato_official/)