大宮駅「あきた産直市」開催！！！

1.概要

2.主な販売商品

「白瀑 純米 ど辛」 720ml 1,300円（税込）

世界遺産「白神山地」の天然水で仕込んだ純米酒。日本酒度+15の超辛口ですが、口に含むとほのかな甘さを感じます。そしてのど越しの瞬間辛さが弾けます。

瓶燗一回火入れ、急速冷却で新酒特有のフレッシュ感がうまく残っています。

純米吟醸並みの爽やかな吟醸香が特徴です。

「男鹿の赤がに 甲羅おぜん」 120g 1,950円（税込）

秋田県内唯一の紅ズワイガニ漁で水揚げした高鮮度のカニを、贅沢にぎっしり盛り付けました。

JR東日本が発行する新幹線車内サービス誌である「トランヴェール」にも掲載されている注目の商品です。

剥き身になっているため剥く手間が無く、解凍後そのまますぐにお召し上がりいただけます。素材本来の味と風味をお愉しみください。

「花ずし」 1袋 980円（税込）

花ずしは、主に秋田県で作られる伝統的な漬物で、なすの中に食用菊や唐辛子、餅米を詰めて漬け込む料理です。色彩豊かで、なすの青、菊の花の黄色、唐辛子の赤が特徴的です。

塩味とともに餅米ならではの麹の甘みがあいまって、冬には欠かせない漬け物の一つです。

「加無太知（玉ねぎ糀）」 200g 900円（税込）

糀、玉ねぎ、塩を組み合わせて作った糀調味料です。低温で保温しながら作っているため、糀と玉ねぎの旨味や甘みをさらに感じることができます。コンソメのような風味があり、ドレッシングやスープなど洋風な料理によく合う使い勝手の良い万能調味料です。

棒だら煮 1個 650円（税込）

お袋の味、秋田の味、寒干しスケソウダラ煮です。手間のかかる煮つけが簡単に食べられます。

おせち料理には欠かせない棒だら煮、是非いかがでしょうか！

3.「はこビュン」を活用した数量限定商品

【マーラーカオ】1袋（2個入り）220円（税込）【そばDEだんす】1個 150円（税込）【王鵬どらやき】1個 310円（税込）【本革製キーホルダー】秋田犬：1,980円（税込）、なまはげ：1,700円（税込）

12月13日（土）数量限定で「きりたんぽ」と「三関のセリ」と「白神まいたけ」を販売します！

※列車荷物輸送「はこビュン」とは、速達性・定時性に優れ、環境にも優しいという鉄道の強みを活かし、

JR東日本グループが展開している列車による荷物輸送サービスです。

（１）実施日 2025年12月13日（土）

（２）対象列車 こまち16号 （秋田10:07発 → 大宮13:39着)

（３）販売開始時間 14:00頃より販売開始予定（※準備でき次第、販売します。）

きりたんぽ（佐田商店）

きりたんぽとは、炊いたご飯を潰して秋田杉の串に巻き付け焼いた秋田の郷土料理です。

今回「はこビュン」でお届けする佐田商店のきりたんぽは、当日（13日）の朝にひとつひとつ人の手で手間を掛けて握り、出来立てのものをお持ちいたします。

同じく「はこビュン」でお届けする「三関のセリ」や「白神まいたけ」、また冷凍にて比内地鶏の生肉も販売いたしますので、それらと一緒に是非、きりたんぽ鍋として美味しくお召し上がりください！

三関のセリ

秋田県湯沢市三関地区で栽培される伝統野菜で、特にその白く長い根が特徴です。寒い地で育つため、根まで食べられるセリとして市場に流通します。

きりたんぽ鍋やすき焼き、セリ鍋など様々な料理に使われ、根っこも美味しく食べられます。

白神まいたけ

世界自然遺産である白神山地の麓で生産される「白神まいたけ」ブランドは、その豊かな風味と味わいが魅力で、秋田県内はもちろん、首都圏の飲食店からも高い評価を受けています。

焼いても良し、天ぷらでも良し、まいたけご飯にしても良し！

これからの寒い時期には鍋料理にもGOODです！

※ 写真・イラストは全てイメージです。

※ 商品到着後、準備が整い次第販売開始します。

※ 天候や列車の運行状況により、「はこビュン」商品は販売中止や内容を変更する場合があります。

4.限定販売商品

秋田県由利本荘市の伝統工芸品「本荘こけし」の絵付け体験（大宮駅コンシェルジュ内イベントスペースにて）に合わせ、「本荘こけし」の販売会を行います！

（１）販売日 12月12日（金）～13日（土）の2日間

（２）販売時間 12日 16:30頃～18:00頃まで、13日 12:30頃～18:00頃まで

（販売時間等が変更となる場合がございますので、予めご了承ください。）

（３）商品は特設ブースでお渡し後、集中レジにてお会計をお願いいたします。

混雑時はスタッフの指示に従って整列いただきますようご協力ください。

※絵付け体験（満員御礼）にご参加いただいた方を優先して販売いたします。

本荘こけし（齋藤祥子工人 作）

胴部が頭に比べて細身で、すらりとしたなで肩の立ち姿が特徴です。

また、齋藤祥子工人が作られるこけしは、親しみやすいデザインが特徴で、愛らしく優しい雰囲気が感じられる表情をしています。

雑誌にも掲載されるほど人気のある商品ですので、この機会に是非！

※一点一点、職人が手作りで製作しています。作品の仕上がりには個体差がありますことご理解ください。

※数に限りがございますので予めご了承ください。

※本作品は、個人での使用を目的としています。転売目的のご購入はご遠慮ください。

5.キャンペーン

「あきた産直市」にて税込2,000円以上お買い上げいただいたお客さまに、

秋田が誇るブランド米「サキホコレ」のパックご飯を1日先着50名限定で配布します！

他にも地酒やおつまみ、お菓子類など、たくさんの魅力溢れる秋田の商品を取り揃えています。

通常は秋田でしか購入できない商品も多数ご用意しておりますので、ぜひご来場ください！

