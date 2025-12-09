【フジテレビ】超特急の冠バラエティ番組『超特急の撮れ高足りてますか？』の企画でメンバーの12号車　マサヒロが「１級小型船舶操縦士免許」を取得！『超特急の撮れ高足りてますか？』トレタリ釣り部発足！

株式会社フジテレビジョン

フジテレビが運営する動画配信サービスＦＯＤとフジテレビTWO ドラマ・アニメ/フジテレビTWOsmartで隔週月曜２回新作を配信・放送中の『超特急の撮れ高足りてますか？』では、12月８日の配信・放送回の番組企画でメンバーの12号車マサヒロが「1級小型船舶操縦士免許」を取得、多忙を極めるアーティスト活動の合間に講義を受け、猛勉強の末、試験に合格する模様を配信・放送しました。

グループ想いのマサヒロは自分が操縦する船にメンバーのみんなを乗せて釣りを楽しんでもらいたいという一心で企画に臨み、メンバーには極秘の完全サプライズの状況で免許を取得しました。６月の教習開始から、２級免許合格を経て１級免許合格、免許取得までの約半年間の道のりとなった「マサヒロ船舶免許への道」はFODで配信中です。

史上初のメインダンサー＆バックボーカルグループとして、ダンスミュージックをベースにした楽曲とフォーメーションダンスを取り入れたパフォーマンスで観客を魅了し続けている超特急。

さいたまスーパーアリーナスタジアムモードの公演を成功させ、さらに11月から来年２月にかけて行われる「BULLET TRAIN ARENA TOUR 2025-2026 REAL?」は全公演ソールドアウト、各局の音楽番組への出演多数、イベントへの出演はひっぱりダコ、メンバー個々のドラマやバラエティ番組への出演も多数、名実ともに番組スタート当初にテーマとしてきた「テレビスター」になりつつあります。

そんな彼らの冠番組である“トレタリ”こと『超特急の撮れ高足りてますか？』はスタート以来10年目となるシーズン10を配信・放送中。FODの番組視聴ランキングでは毎話配信後上位にランクインしている人気コンテンツです。

また、今回の企画「マサヒロ船舶免許への道」をきっかけにメンバー９人が海釣りをガチで楽しむ「トレタリ釣り部」が発足！誰がいちばん釣れるのか、勝敗をかけたバトルの模様は12月22日（月）23時30分から配信・放送となるので、ぜひご覧ください。

マサヒロは今後、小型船舶を操縦するスキルを活用した仕事を増やしたいと思っているので、

「プロデューサーさん、オファーお待ちしてます！」

■マサヒロ コメント

「この度１級小型船舶免許を取得したので、今後のお仕事にも活かしたいですし、

プライベートでの釣りも満喫したいなと思っております！」

■超特急ライブ情報

・2025～2026年 全国アリーナツアー

「BULLET TRAIN ARENA TOUR 2025-2026 REAL?」

※全公演SOLD OUT

https://bullettrain.jp/real/

■番組概要

タイトル：『超特急の撮れ高足りてますか？』シーズン10

配信・放送：FODプレミアム（配信回のアーカイブ配信含む）

フジテレビTWO ドラマ・アニメ/フジテレビTWOsmart

配信日時：最新回は12月22日（月）23時30分～配信 隔週月曜日 月２回新作配信

放送日時：最新回は12月22日（月）23時30分～放送 隔週月曜日 月２回新作放送

出 演：超特急

U R L：https://fod.fujitv.co.jp/title/709g/（FOD配信ページ）

https://otn.fujitv.co.jp/toretari/（CS番組ページ）

