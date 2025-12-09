“持ち歩かれる広告”をデザインする。紙袋の名入れ対応を開始！！
オリジナル紙袋 × 名入れロゴ制作、いよいよ本格始動
展示会や物販、ギフト包装に人気の「オリジナル紙袋」。
株式会社KILAMEK（本社：東京都新宿区）では、20枚からの小ロット対応で、ロゴやブランド名を印刷した名入れ紙袋の専用カテゴリを公開しました。
クラフトエンボスバッグ・シャイニーバッグ・NEWアクティブバッグなどのラインナップで、デザイン性と耐久性を兼ね備えた“見せるパッケージ”を提案します。
※本サービスページは2025年11月公開の新カテゴリです。
サイトURL：オリジナル紙袋の名入れ・ロゴ入れ(https://www.kilamek-novelty.com/category/findcategory/paper_bag)
こんな方におすすめです
・展示会やセミナーで、資料配布用の紙袋にもブランド感を持たせたい企業様
・物販やショップで、購入後も“持ち歩きたくなる”紙袋を採用したいご担当者様
・周年記念や株主向けギフトの包装に、高級感のあるパッケージを求めるご担当者様
・プラスチック袋から紙袋へ切り替え、環境配慮とイメージ向上を両立したい企業様
注文ロットとおすすめ利用シーン
・20枚からご注文OK（小規模イベント・テスト導入に最適）
・100枚以上で単価がお得（展示会・社内イベントでの一括配布におすすめ）
・300枚以上でさらにコスト最適化（大規模イベントや物販用に最適）
複数サイズ・複数デザインの同時発注にも対応しており、まとめてご相談いただくことで、生産効率の向上とコスト削減が可能です。
紙袋の特徴
“映える”仕様が選べる
[表: https://prtimes.jp/data/corp/165428/table/26_1_800647041de4513ff35bde01109b2401.jpg?v=202512091059 ]
クラフトエンボスバッグ
シャイニーバッグ
NEWアクティブバッグ
デザインが自由
企業ロゴやイベント名、キャンペーンコピーなど、フルカラー印刷にも対応。
手持ちのデザインデータはもちろん、ラフ画像や参考イメージからのデータ作成も可能で、専任スタッフが入稿データの最適化をサポートします。（Adobe Illustrator推奨／Officeデータも対応可）
環境配慮への取り組み
プラスチック袋から紙袋への切り替えにより、使い捨てビニールの使用量削減に貢献します。
再生紙やFSC認証紙への切り替え、植物由来インクの採用など、SDGsを意識した素材選定にも順次対応を拡大していきます。
“ブランドを見せるパッケージ”でありながら、環境にも配慮したノベルティ制作を目指します。
開発担当者からのコメント
「商品を受け取る“ほんの数秒”の体験でも、紙袋の質感やデザインでブランドの印象は大きく変わります。
今回の紙袋カテゴリは、クラフトの素朴さからシャイニーの華やかさ、ハッピータック仕様の機能性まで、シーンごとに選べる構成にしました。
20枚からオーダーできるため、小さなイベントでも“きちんとした紙袋で渡したい”という声に応えられると考えています。
販促物としてはもちろん、記念品やギフトのラッピングとしても、企業の姿勢を伝えるツールとして活用していただければ嬉しいです。」
今後の展開と株式会社KILAMEKの方針
今回の紙袋カテゴリは、「少量からでもブランドらしさのある包装を整えたい」「環境配慮も含めてパッケージを見直したい」というお客様の声から生まれました。
株式会社KILAMEKでは、これまで培ってきたノベルティ製作のノウハウを活かし、イベント・物販・ギフトシーンまで幅広く活用できる“見せたくなる紙袋”として展開を強化してまいります。
今後も株式会社KILAMEKでは、
・スピード対応
・専任スタッフによる提案力
・断られがちな案件にも柔軟に対応する体制
という3つの強みをさらに磨き上げるとともに、環境に配慮した素材の活用や、紙袋以外のパッケージラインの拡充にも積極的に取り組んでまいります。
◆お問い合わせ先
株式会社KILAMEK
URL：https://www.kilamek-novelty.com/contact
MAIL：t.taguchi@kilamek.co.jp
TEL：03-3350-8215