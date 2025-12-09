【速報】ホテルニューオータニ博多・佐賀「いちごビュッフェ2026」予約開始のお知らせ

株式会社ニューオータニ九州※画像はイメージです。

『スーパースイーツビュッフェ2026』

ホテルニューオータニ博多(https://www.kys-newotani.co.jp/hakata/restaurant/greenhouse/sweets-buffet/)

ホテルニューオータニ佐賀(https://www.kys-newotani.co.jp/saga/restaurant/greenbreeze/sweets-buffet/)

ホテルニューオータニ博多（福岡市渡辺通1-1-2、総支配人 山崎 真幸）、ホテルニューオータニ佐賀（佐賀市与賀町1-2、総支配人 江越 久隆）では、毎年満席となる人気イベント「スーパースイーツビュッフェ2026～ホテルでいちご狩り～」の2026年開催分の予約受付を開始いたします。

■ 進化し続ける“ホテルでいちご狩り”

※画像はイメージです。

2026年最初のスーパースイーツビュッフェは、“あまおう”の魅力を心ゆくまで味わう特別な14日間。

“ホテルでいちご狩り”をテーマに、旬のいちごを贅沢に使用した華やかなスイーツをご用意しました。

ナポレオンパイ、ロールケーキ、タルト、グラスデザートなど、多彩ないちごスイーツが並び、今年も真紅に染まる華やかさ。

さらに2026年は 前期と後期でラインアップを大きく変更。訪れるたびに新しい味に出会える特別仕様となっております。一度では味わい尽くせない“いちご尽くし”の世界をお楽しみください。

ニューオータニが誇る“極上ショートケーキ”をウェルカムスイーツに

皆さまをお迎えするのは、ニューオータニグループが誇るラグジュアリースイーツ

『新エクストラスーパーあまおうショートケーキ』のミニサイズ。

“いちごの王様”として知られる「博多あまおう」を贅沢に使用した、まさに究極のショートケーキです。主役のあまおうを引き立てるのは、大牟田産の生クリーム、そして「玄米卵」と「Jシリアル」をそれぞれ用いた2種類の生地。さらに隠し味としてライチを加え、爽やかな香りと風味があまおう本来の甘さをより一層際立たせます。

※miniサイズをご提供します。

※メニュー詳細は後日公開予定です。

販売概要

■ホテルニューオータニ博多

スーパースイーツビュッフェ2026 ～ホテルでいちご狩り～(https://www.kys-newotani.co.jp/hakata/restaurant/greenhouse/sweets-buffet/)

前期：2026年1月18日（日）・19日（月）

2月20日（金）・21日（土）

3月5日（木）・6日（金）・12日（木）・13日（金）

後期：3月21日（土）・22日（日）

4月3日（金）・4日（土）・10日（金）・11日（土）

時間：16:30 / 17:00 / 18:30 / 19:00 ※各回100分制

料金：大人 \6,900

ニューオータニクラブ会員 \6,600

小学生 \4,500

未就学児（4～6歳） \1,000

幼児（0～3歳） 無料

追加オプション：樽生スパークリングワイン（フリーフロー）＋\2,000

※税・サービス料共

※公式予約サイトより事前予約制（クレジットカードによる事前決済）(https://www.tablecheck.com/shops/newotani-hakata-greenhouse/reserve?menu_lists%5B%5D=61134f96d7c2ff0013a1449b)

※空席が出た場合は随時公式予約サイトにて受付を行っております。

※ご予約の2日前以降のキャンセルは、予約代金の100％のキャンセル料を頂戴いたします。

※当日の予約の変更や遅延は、店舗までご連絡をお願いいたします。

※席のご指定はご遠慮ください。

■ホテルニューオータニ佐賀

スーパースイーツビュッフェ2026 ～ホテルでいちご狩り～(https://www.kys-newotani.co.jp/saga/restaurant/greenbreeze/sweets-buffet/)

前期：2月1日（日）16:00～/16:30～/18:30～/19:00～

2月26日（木）18:30～/19:00～

3月8日（日）16:00～/16:30～/18:30～/19:00～

後期：3月25日（水）18:30～/19:00～

4月5日（日）16:00～/16:30～/18:30～/19:00～

※各回90分制

料金：大人 \6,900

ニューオータニクラブ会員 \6,600

小学生 \4,500

未就学児（3歳以上） \1,000

幼児（0～2歳） 無料

※税・サービス料共

※公式サイトより事前予約制（クレジットカードによる事前決済）(https://www.tablecheck.com/shops/newotani-saga-greenbreeze/reserve/)

※ご予約の2日前以降のキャンセルは、予約代金の100％のキャンセル料を頂戴いたします。

※当日の予約の変更や遅延は、店舗までご連絡をお願いいたします。

※席のご指定はご遠慮ください。