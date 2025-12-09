企業向け電子書籍購入サービス「デジプラスBiz」無料お試しクーポンコード配布開始！

株式会社三省堂書店

株式会社三省堂書店（本社：東京都千代田区・代表取締役社長：亀井 崇雄）は、企業向け電子書籍購入サービス「デジプラスBiz」で利用できる無料お試しクーポンコードの配布を開始します。三省堂書店は2025年10月から、国内最大級の総合電子書籍ストア「ブックライブ」と協業のうえ、電子書籍を請求書払いで一括購入できるサービス「デジプラスBiz」を開始しました。「導入前にまずは一度試してみたい」「使い勝手を知りたい」というお声に応えるため、お問合せ頂いた企業様に無料お試しクーポンコードを配布いたします。

デジプラスBiz 概要

デジプラスBizの概要についてはこちらの紹介記事をあわせてご覧ください。

「請求書払いサービス「デジプラスBiz」で企業の電子書籍活用を強力にサポート！」

https://business.books-sanseido.co.jp/column/2146/

「デジプラスBiz」無料お試しクーポンコードのお渡し方法

STEP１：

三省堂書店法人営業担当のHPからお問合せください。

https://business.books-sanseido.co.jp/

１.「お問い合わせ・お見積りはこちら」ボタンを押す２.必須項目を入力のうえ、「お問い合わせ内容」欄にデジプラスBizについて問い合わせしていることを記載ください。

STEP２：三省堂書店からかんたんな「利用方法マニュアル」および「無料お試しクーポンコード」をメールにてお送りします。マニュアルに沿って登録・ダウンロードしてお試しください。

三省堂書店法人営業担当は紙も電子もサポート

三省堂書店法人営業担当では、紙の書籍の調達はもちろんのこと、「デジプラスBiz」によって電子書籍も企業様にご提供します。ご利用のお客様のご要望もお聞きしながら、さらに使いやすいサービスへと進化させてまいります。多様化する働き方に合わせ、紙と電子の両方を活用したハイブリッドな書籍活用が、企業の人材育成と生産性向上へと繋がります。社員の成長を支える書籍環境の整備について、ぜひ一度三省堂書店にご相談ください。

＜本件に関するお問い合わせ先＞

株式会社 三省堂書店 営業推進部 法人営業担当

法人営業担当公式HP：https://business.books-sanseido.co.jp/

MAIL：houjin-eigyo@mail.books-sanseido.co.jp

【株式会社三省堂書店 会社情報】

会社名: 株式会社三省堂書店

所在地: 東京都千代田区神田小川町2-5

代表者名: 亀井崇雄

創業:1881（明治14）年4月8日

三省堂書店公式HP: https://www.books-sanseido.co.jp/

【総合電子書籍ストア「ブックライブ」について】

ブックライブは、2011年よりサービスを開始し、豊富な品揃えで100万冊以上配信する国内最大級の総合電子書籍ストアです。マンガはもちろん、ライトノベルや、文芸、新書、ビジネス書、実用書、写真集まで、ワンストップであらゆる読書ニーズに応える品揃えと、読書アプリの提供による読みやすさの追求を行っています。また、たくさん読んでもお財布にやさしいお得なサービスが充実。読者の利便性を最優先に、いつでも、どこでも簡単に楽しめるサービスを提供しています。

●総合電子書籍ストア「ブックライブ」 https://booklive.jp/

●公式X（旧Twitter） https://x.com/BookLive_PR