¡ÖºÎÍÑ¤ÏÈó¾ï¤ËÆñ¤·¤¤¡×¤¬Ìó9³ä¡ªº£¤ä¤ë¤Ù¤ºÇÍ¥Àè»Üºö¤È¤Ï¡©
Ï«Æ¯¿Í¸ý¤Î¸º¾¯¤äÆ¯¤Êý¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬¿Íºà³ÎÊÝ¤Ë²ÝÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¶áÇ¯¤Ï¡¢±þÊç¼Ô¿ô¤Î¸º¾¯¤ä¥¹¥¥ë¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤Ê¤É¡¢ºÎÍÑ³èÆ°¤Ë¤ª¤±¤ëº¤Æñ¤µ¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢º£²ó¡¢ºÎÍÑ¤ÎºÇÁ°Àþ¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¿Í»ö¡¦ºÎÍÑÃ´Åö¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¸½¾ì¤¬Ä¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë²ÝÂê¤äº£¸å¤Î¸«ÄÌ¤·¡¢¤½¤·¤ÆÂÐ±þºö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºÎÍÑÃ´Åö¼Ô¤ÎÌó9³ä¤¬¡ÖºÎÍÑ¤ÏÆñ¤·¤¤¡×¤È²óÅú
¸½ºß¤ÎºÎÍÑ³èÆ°¤ÎÆñ°×ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¤ä¤äÆñ¤·¤¤¡×¤¬61.2%¡¢¡ÖÈó¾ï¤ËÆñ¤·¤¤¡×¤¬28.6%¤È¡¢¹ç¤ï¤»¤Æ89.8%¤¬ºÎÍÑ¤Îº¤Æñ¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²áµî3Ç¯¤Ç¡ÖÆñ²½¤·¤¿¡×¤È¤ÎÀ¼¤â75.5%¤Ë
¤µ¤é¤Ë¡¢²áµî3Ç¯´Ö¤È¤ÎÈæ³Ó¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÈó¾ï¤ËÆñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤¬30.6%¡¢¡Ö¤ä¤äÆñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤¬44.9%¤È¡¢75.5%¤¬ºÎÍÑÆñ¤Î¿¼¹ï²½¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡Ö¤ä¤äÍÆ°×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤Ï¤ï¤º¤«6.1%¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢ºÎÍÑ´Ä¶¤Î¸·¤·¤µ¤¬Ç¯¡¹Áý¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ºÎÍÑÆñ¤ÎÍ×°ø¡¢¥È¥Ã¥×¤Ï¡Ö±þÊç¼Ô¤Î¥¹¥¥ëÉÔÂ¡×63.3%¡¢¼¡¤¤¤Ç¡Ö±þÊç¼Ô¿ô¤Î¸º¾¯¡×55.1%
ºÎÍÑ¤¬Æñ¤·¤¤¤È´¶¤¸¤ëÍ×°ø¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ£¿ô²óÅú¤Ç¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢ºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö±þÊç¼Ô¤Î¥¹¥¥ëÉÔÂ(¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥Á)¡×¤Ç63.3%¤Ç¤·¤¿¡£¼¡¤¤¤Ç¡Ö±þÊç¼Ô¿ô¤Î¸º¾¯¡×¤¬55.1%¤È¡¢ÎÌ¤È¼Á¤ÎÎ¾ÌÌ¤Ç²ÝÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¼ÂÂÖ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¼«¼Ò¤ÎÃÎÌ¾ÅÙÉÔÂ¡×(24.5%)¤ä¡ÖºÎÍÑ¶¥¹ç´ë¶È¤Î¾ò·ï¤¬ÎÉ¤¤¡×(16.3%)¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢´ë¶È´Ö¶¥Áè¤Ë´Ø¤¹¤ë²ÝÂê¤â°ìÄê¿ô¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Öµá¿ÍÍ×·ï¤¬¸·¤·¤¹¤®¤ë¡×¤È¤Î²óÅú¤Ï10.2%¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬³°Éô´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤Ë¶ìÎ¸¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¼«Í³²óÅú¤Ç¤Ï¡¢¡ÖËÜ¿Í´õË¾¤Î¥¥ã¥ê¥¢¥Ñ¥¹¤ÈµëÍ¿¾ò·ï¤È¤Î¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥Á¡×¡ÖºÎÍÑ¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢¾ò·ïÌÌ¤Ç¤ÎÀÞ¤ê¹ç¤¤¤äºÎÍÑ¥×¥í¥»¥¹¤ÎÄ¹´ü²½¤ËÇº¤à¸½¾ì¤Î¼Â¾ð¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ºÎÍÑ¤¬Æñ¤·¤¤¿¦¼ï¤Î¾å°Ì¤Ï¡Öµ»½Ñ¿¦¡×57.1%¡¢¡Ö±Ä¶È¿¦¡×44.9%
ÆÃ¤ËºÎÍÑ¤¬Æñ¤·¤¤¿¦¼ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Öµ»½Ñ¿¦(¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡¦¸¦µæ³«È¯¤Ê¤É)¡×¤¬57.1%¤ÇºÇÂ¿¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£DX¿ä¿Ê¤äIT¿ÍºàÉÔÂ¤¬¶«¤Ð¤ì¤ëÃæ¡¢ÀìÌç¥¹¥¥ë¤ò»ý¤Äµ»½Ñ¼Ô¤Î³ÍÆÀ¶¥Áè¤¬·ã²½¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼¡¤¤¤Ç¡Ö±Ä¶È¿¦¡×¤¬44.9%¤È¹â¤¤³ä¹ç¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ö¶ÈÀ®Ä¹¤ÎÍ×¤È¤Ê¤ë±Ä¶È¿Íºà¤Î³ÎÊÝ¤â¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤ÆµÊ¶Û¤Î²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢¡Ö´ÉÍý¿¦¡×(16.3%)¤ä¡Ö»öÌ³¿¦¡¦¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹¡×(14.3%)¤ÏÈæ³ÓÅªÄã¤¤³ä¹ç¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å3Ç¯´Ö¤Î¸«ÄÌ¤·¡¢69.4%¤¬¡Ö¤µ¤é¤ËÆñ²½¤¹¤ë¡×¤ÈÍ½Â¬
º£¸å3Ç¯´Ö¤ÎºÎÍÑÆñ¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¤µ¤é¤ËÆñ²½¤¹¤ë¡×¤È¤Î²óÅú¤¬69.4%¤Ë¾å¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¸½¾õ°Ý»ý¡×¤Ï26.5%¡¢¡Ö´ËÏÂ¤¹¤ë¡×¤Ï¤ï¤º¤«4.1%¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢ºÎÍÑÃ´Åö¼Ô¤ÎÂ¿¤¯¤¬º£¸å¤â¸·¤·¤¤ºÎÍÑ´Ä¶¤¬Â³¤¯¤ÈÍ½Â¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î·ë²Ì¤«¤é¡¢°ì»þÅª¤Ê²ÝÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹½Â¤Åª¤Ê¿ÍºàÉÔÂ¤¬·ÑÂ³¤¹¤ë¤ÈÂ¿¤¯¤ÎÃ´Åö¼Ô¤¬Ç§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¼ÂÂÖ¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Æñ²½¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤¹¤ëÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼«Í³²óÅú¤Ç¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢Â¿ÍÍ¤Ê°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¾¯»Ò²½¡¦Ï«Æ¯¿Í¸ý¸º¾¯
¡Ö¾¯»Ò¹âÎð²½¤Î¿Ê¹Ô¤Ë¤è¤ê¼ãÇ¯ÁØ¤Îµá¿¦¼Ô¤¬¸º¾¯¤¹¤ë¡×
¡Ö»Ò¤É¤â¤¬¤É¤ó¤É¤ó¸º¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«Î©¿´¤âÍî¤Á¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤¬¤¢¤ë¡×
¡¦±þÊç¼Ô¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ÎÂ¿ÍÍ²½
¡Ö±þÊç¼Ô¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤¬Â¿ÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ã±¤Ë¾ò·ï¤òÄó¼¨¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¶Á¤«¤Ê¤¤¡×
¡Ö¤æ¤È¤êÀ¤Âå¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Î°ã¤¤¤¬°ìÁØÂç¤¤¯¤Ê¤ë¡×
¡¦´ë¶È´Ö³Êº¹¤Î³ÈÂç
¡ÖÃæ¾®´ë¶È¤Ç¤Ï´ÊÃ±¤ËµëÎÁ¥¢¥Ã¥×¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤·¡¢¸½¾õ¤Î¿¦¾ì´Ä¶¤ÈÂÔ¶ø¤Ç¤Ï¡¢¿·¤·¤¤¿Íºà¤Î³ÍÆÀ¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹Æñ¤·¤¯¤Ê¤ë¡×
¡¦AI¤ÎÂæÆ¬
¡ÖAI¤¬¶ÈÌ³¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤è¤ê·Ð¸³¼Ô¤òÃµ¤¹¤Î¤¬ÂçÊÑ¤Ë¤Ê¤ë¡×
°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö°åÎÅ¶È³¦¤ÎºÎÍÑ¤Ï¡¢µëÍ¿¤¬¾å¤¬¤ì¤Ð¾¯¤·¤Ï´ËÏÂ¤µ¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖºÎÍÑ¾ò·ï¤ò¸«Ä¾¤·¤¿¤¿¤á°ìÄê¿ô±þÊç¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¶È³¦ÆÃÀ¤ä¼«¼Ò¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾õ¶·²þÁ±¤Î²ÄÇ½À¤ò¸«½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë²óÅú¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇÍ¥Àè»Üºö¤Ï¡ÖµëÍ¿¡¦ÂÔ¶ø²þÁ±¡×75.5%¡¢¼¡¤¤¤Ç¡ÖºÎÍÑ¹Êó¡¦¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¶¯²½¡×38.8%
ºÎÍÑÆñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤¿¤á¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤Þ¤¿¤ÏÃíÎÏ¤·¤¿¤¤»Üºö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ£¿ô²óÅú¤Ç¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖµëÍ¿¡¦ÂÔ¶ø²þÁ±¡×¤¬75.5%¤Ç°µÅÝÅªÂ¿¿ô¤òÀê¤á¤Þ¤·¤¿¡£¿Íºà³ÍÆÀ¶¥Áè¤¬·ã²½¤¹¤ëÃæ¡¢Êó½·ÌÌ¤Ç¤Î¶¥ÁèÎÏ¶¯²½¤¬ºÇ½ÅÍ×²ÝÂê¤ÈÇ§¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼¡¤¤¤Ç¡ÖºÎÍÑ¹Êó¡¦¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¶¯²½¡×¤¬38.8%¡¢¡ÖºÎÍÑÍ×·ï¤Î¸«Ä¾¤·(¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ëºÎÍÑ¤Ê¤É)¡×¤¬34.7%¤ÈÂ³¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂÔ¶ø²þÁ±¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢´ë¶È¤ÎÌ¥ÎÏÈ¯¿®¤ä½ÀÆð¤ÊºÎÍÑ´ð½à¤ÎÀßÄê¤Ê¤É¡¢Â¿³ÑÅª¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤ÎÉ¬Í×À¤¬Ç§¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¶µ°é¡¦¸¦½¤¤Ë¤è¤ë¿Íºà°éÀ®¡×(28.6%)¤â°ìÄê¤Î³ä¹ç¤òÀê¤á¡¢ºÎÍÑ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯´ûÂ¸¼Ò°÷¤Î°éÀ®¤Ë¤è¤ë¿Íºà³ÎÊÝ¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Í³²óÅú¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¼Ò°÷¾Ò²ð¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò¤â¤¦¾¯¤·¶¯²½¤·¤¿¤¤¡£¿È¶á¤Ê¿Í¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤«¤é¤Î¾Ò²ð¤Ã¤Æ¿®ÍêÅÙ¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢²ñ¼Ò¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë¤â¹ç¤¦¿Í¤¬Â¿¤¤¡£¡×¡ÖSNS¤äºÎÍÑ¥Úー¥¸¤Ç"Ãæ¤Î¿Í¤ÎÀ¼"¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤â°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¶ñÂÎÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ä¡¢¡ÖÍÍ¡¹¤Ê¶ÈÌ³¤ËÀºÄÌ¤·¤¿¥Þ¥ë¥Á¥¹¥¥ë¤Î¿Íºà°éÀ®¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢´ûÂ¸¼Ò°÷¤ÎÂ¿Ç½¹©²½¤òÌÜ»Ø¤¹Æ°¤¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
