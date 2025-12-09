甲府市へ保育園・幼稚園向け「園児置き去り防止カメラ カメリアくん」を寄附しました。

ＳＤエンターテイメント株式会社

SDエンターテイメント株式会社（本社：北海道札幌市、代表取締役社長：高橋 誠、東証スタンダード4650）の連結子会社であるエムシーツー株式会社（本社：東京都新宿区）は、企業版ふるさと納税制度を活用し、11月10日（月）に山梨県甲府市（市長：樋口 雄一）に「園児置き去り防止カメラ カメリアくん」を寄附しました。

●寄附の背景

甲府市役所で行われた「企業版ふるさと納税 寄附受納式」にて。

近年、保育現場では園児の置き去りに関する事故が増加しています。東京都が都内の認可・認証保育所を対象に行った調査では、報告件数は2017年度14件、2018年度18件、2019年度34件、2020年度28件と推移し、4年間で計94件に上りました（朝日新聞2022年2月13日付）。なお、置き去り事案には法的な報告義務がないため、実際にはさらに多くのケースが発生している可能性が指摘されています。

保育士の業務負担増や人手不足も重なり、保育の安全対策強化は自治体・保育施設に共通する喫緊の課題となっています。

【寄附内容】

園児置き去り防止カメラ カメリアくん 5セット

●「園児置き去り防止カメラ カメリアくん」について

【現場を変える４つのバリュー】

（１） 前後２カメラで“園外活動の死角”をゼロへ

前後180°を同時撮影できる2レンズで、散歩・公園遊び・送迎時などの死角を記録します。背面映像は第三者視点の客観的証拠として活用できます。保育の主要シーンすべてで活用できる3モード設計で、環境に応じて切り替えられるため、一般的な固定カメラではカバーできない場面も見守りが可能です。

（２）ICタグ＋スマホ通知で“園児が離れた瞬間”を自動検知

園児の衣服に装着したICタグが設定範囲から離れた際、カメラが警告音を発すると同時に保育士のスマホへアラートを送信します。

“視界から外れるわずかな動き”も補完でき、この仕組みにより、気付くのが遅れることで発生する置き去り・迷子事故の未然防止につながります。

（３） 通信不要でどこでも録画｜Wi-Fi経由で遠隔モニタリング

microSDに最大48時間保存、4～5時間連続稼働。Wi-Fiが届かない園外活動やバスでも確実に記録できます。Wi-Fiに接続した場合は、専用アプリから遠隔モニタリングも可能です。

（４） 教育・保護者対応にも使える“多用途カメラ”

記録映像は、職員研修の教材、トラブル時の事実確認、保護者への丁寧な説明のエビデンスとして活用できます。保育の質向上とトラブル抑止を同時に実現します。

【商品詳細】[表: https://prtimes.jp/data/corp/10096/table/193_1_cb365bfbdfad98ac46767f583ae47a9a.jpg?v=202512091059 ]

【商品ページはこちら】

https://ictag.camellia-kids.jp/

● 関係者コメント

エムシーツー株式会社 管理部 部長 大久津 隆則

私たちは保育園の運営を通じて、子どもたちをより安全に守るためには、人的スキルや注意力に過度に頼るのではなく、仕組みや環境を整えること が重要であると感じています。人に依存しすぎるとヒューマンエラーが起きやすく、重大事故のリスクも高まります。だからこそ、持続的に安全を守るための"仕組みづくり"こそが私たちの使命です。

今回寄附させていただくカメリアくんは、見守り・防犯・安全確認の面で力を発揮し、甲府市が進める「子どもが健やかに育つまちづくり」において、現場の負担軽減と安全性向上の両面で貢献できると信じています。このご縁を機に、今後も甲府市とともに、子どもたちが安心して育つ環境づくりに継続して取り組んでまいりたいと考えております。

山梨県甲府市 市長 樋口 雄一

本市では、子どもを安心して生み育てることができ、子どもたちが笑顔で成長することができるよう、幼児教育や保育サービスの充実などにより、子育て家庭を支援するとともに、地域全体で子育て・子育ちを支える環境づくりをすすめるなど、総合的な子ども・子育て支援に取組んでいるところであります。

今回、ご寄附を賜りました「園児置き去り防止カメラ カメリアくん」は、園内の防犯カメラとしてだけではなく、園外活動時には持ち運びができ、園内外を問わず事故の未然防止に繋がることから、市内に５か所ある公立保育所に配備させていただき、園児や保育士にとって安全・安心な環境づくりの一環として活用させていただきたいと考えております。

● 会社概要

＜SDエンターテイメント株式会社＞

所在地：北海道札幌市白石区南郷通１丁目北８－１

代表者：代表取締役社長 高橋 誠

設立：1954年5月

URL：https://sdentertainment.jp/

事業内容：フィットネス事業・企業主導型保育事業をコア事業に、ジュニアスクール事業・介護（通所/訪問）事業・就労継続支援事業・オンラインクレーンゲーム事業などお客様の生涯に寄り添ったウェルネスサービスを展開しています。

＜エムシーツー株式会社＞

所在地：東京都新宿区西新宿8-5-10 カメリアビル2F

代表者：代表取締役社長 高橋 誠

設立：2000年9月

事業内容：コールセンター事業・ソフトウェア販売事業・求人広告代理店業・オフィス向け文具販売の代理店事業 他