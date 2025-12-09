AI気候テック、Unravel Carbon（アンラベルカーボン）、Japan Energy FundとTIS株式会社からの戦略的投資により日本市場へ参入

Unravel Carbon 合同会社

TOKYO - [2025年12月9日] - 世界初のサステナビリティ特化AIエージェントを搭載した企業向けサステナビリティ経営プラットフォームを提供する Unravel Carbon（アンラベル カーボン）は本日、東京オフィスを開設し、日本市場への本格参入を発表しました。Japan Energy FundとTIS株式会社からの戦略的投資を受け、国内での事業展開を本格化します。

今回の参入は、日本のグリーントランスフォーメーション（GX）戦略と合致するものです。GXは、経済産業省が主導する、2050年までに温室効果ガス排出量ネットゼロを達成するための国家的イニシアチブです。2023年に施行されたGX推進法は、官民合計150兆円（約1兆米ドル）以上の投資を呼び込み、エネルギー、製造、金融など産業全体でデジタルとグリーンイノベーションを促進することを目指しています。

Unravel Carbon のコメント

Unravel Carbon Pte. Ltd.. | 共同創業者 兼 CEO | Grace Sai（グレース・サイ）

「日本のGX政策は、世界で最も包括的な脱炭素化のための国家的枠組みの一つであり、この変革的な取り組みに貢献できることを大変嬉しく思います。日本への進出と、投資家であるTIS株式会社および Japan Energy Fundとのパートナーシップによりサステナビリティコンサルタントや企業に対し、脱炭素化を算定可能・実行可能かつ透明性の高いものにするAIエージェントを提供します。これらのインテリジェントシステムは企業が規制要件を満たすだけでなく、サステナビリティデータから新たなビジネス価値を創出するよう設計されています」。

Unravel Carbon AI エージェントの強み

Unravel CarbonのAIエージェントは、サステナビリティプロセスのサプライヤーとのやり取り、データ収集、活動量データの排出量データへの変換、品質保証のための内部監査、開示文書の作成など、多岐にわたる複雑なサステナビリティ業務を自動化します。これらのAIエージェントにより、企業のサステナビリティ関連の算定にかかる時間とリソースを最大90%削減し、ネットゼロ目標達成に向けた進捗状況をリアルタイムで把握することが可能となります。また、日本企業はGXリーグやISSB基準にスムーズに対応できるようになります。

Unravel Carbon の日本事業

日本でのUnravel Carbonの事業は、デジタルトランスフォーメーション、戦略的パートナーシップ、市場拡大において20年以上の経験を持つ野村夏音が統括します。彼女は、Google、マッキンゼー・アンド・カンパニー、Twilioなどで様々な役割を歴任し、Twilioではカントリーマネージャー（代理）も務めました。

Unravel Carbon Japan のコメント

Unravel Carbon 合同会社 | カントリーマネージャー 兼 コマーシャルリード | 野村夏音（のむらなつね）

「エージェンティックAIによって企業のサステナビリティを変革するUnravel Carbonに参画できることを大変光栄に思います。

Unravel Carbonは、アジア太平洋地域で脱炭素化のリーディングカンパニーとしての地位を確立し、2025年初頭には米国市場への進出も果たしました。このイノベーションを日本企業の皆様にお届けできることを楽しみにしています。

GXへの取り組みが加速する中、私たちの使命は、複雑な脱炭素化の課題をより正確・詳細・定量的に「可視化」し、明確な成果と長期的なビジネス価値へつなげることです。」

Japan Energy Fund からのコメント

Japan Energy Fund | パートナー | 柴田 智仁（しばた ともひと）氏

「Unravel Carbonの日本進出を支援できることを誇りに思います。同社のAIを中核とするカーボンマネジメントアプローチは、テクノロジーを活用したグリーントランスフォーメーションという日本の国家ビジョンと完全に一致しています。共に、真に持続可能な経済の実現を加速させることができます。」

TISからのコメント

TIS株式会社 | 常務執行役員 グローバル事業部長 | 古庄 建作（ふるしょう けんさく）氏

「AIの力により日本のグリーントランスフォーメーションを加速させるUnravel Carbonと協業できることを大変光栄に思います。TISは多様な業界でのデジタルトランスフォーメーションの豊富な経験を活かし、Unravel Carbonが日本企業のサステナビリティを真に実行可能なものにすることを支援します。Unravel Carbonの先進的なエージェンティックAI技術とTISの強力な企業ネットワークおよび実装能力の融合により、脱炭素化を単なるコンプライアンス対応から真のビジネスイノベーションへと変革することを目指します。」

日本市場での本格展開

東京オフィスは、カスタマーサクセス、パートナーシップ、政策連携のための地域ハブとして機能し、日本企業、政府機関、サステナビリティコンサルティング企業とのより緊密な協力を進めます。この進出は、Unravel Carbonのアジア全域での金融、テクノロジー、製造など様々な業界でグローバル企業を支援してきた実績を基盤としています。Unravel Carbonは、日本のGXおよびネットゼロの実現へ向けて、現地採用、パートナーシップ、協業を拡大する予定です。

【Japan Energy Fund 会社概要】

Japan Energy Fund（JEF）は、日本の脱炭素化とグローバルなエネルギー転換を加速するため、世界トップクラスの気候テックに投資するベンチャーキャピタルです。日本の産業界、企業、政策立案者との強いネットワークを活かし、グローバルなイノベーターを日本のエネルギーエコシステムと結びつけ、協業機会の創出と市場参入を促進しています。これらのパートナーシップを通じて、JEFは日本および世界中で革新的なテクノロジーとプロジェクトの展開を支援しています。

【TIS株式会社 会社概要】

- ウェブサイト：https://www.japanenergyfund-ventures.com/

TIS株式会社は、金融、製造、公共、流通など様々な業界の3,000社以上の企業のビジネスパートナーとして、顧客が直面する多様な経営課題に取り組み、成長戦略を支えるITを提供しています。50年以上にわたり培ってきた業界知識とIT開発力を活かし、日本およびアジア地域において、社会や顧客との共創によるITサービスの提供を通じて、豊かな社会の実現を目指しています。

【Unravel Carbon 会社概要】

- ウェブサイト： https://www.tis.com/

Unravel Carbonは、サステナビリティの成果創出を支援する世界初のエージェンティックプラットフォームです。当社のAIエージェントと高い評価を得ているサステナビリティ管理プラットフォームは、50カ国以上で大手グローバル企業やコンサルタントに利用されており、GHG排出量算定の効率化、グローバルの多様な開示基準への対応、気候変動対策の加速を支援しています。

Unravel Carbonは、Y CombinatorやSequoia Capitalなどの著名投資機関から支援を受けており、米国、日本、オーストラリア、シンガポールにオフィスを構えています。

Unravel Carbon 合同会社

・所在地：〒100-0004 東京都千代田区大手町2-2-1 新大手町ビル3階「0 Club」

・Email：hello@unravelcarbon.com

・Web（日本語）: https://www.unravelcarbon.com/ja

・Web（英語）：https://www.unravelcarbon.com/

・Linkedin：https://www.linkedin.com/company/unravelcarbonjapan/

