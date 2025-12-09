総力特集は、都市伝説「タイムリープ現象」の謎　　月刊「ムー」1月号発売!!

株式会社ワン・パブリッシング

株式会社ワン・パブリッシング（東京都港区／取締役社長：松井謙介）は、2025年12月9日（火）に月刊「ムー」1月号（特別価格：1300円（税込））を発売いたしました。月刊「ムー」は世界の謎と不思議に挑戦するスーパーミステリー・マガジンです。

総力特集 都市伝説「タイムリープ現象」の謎

深い霧が街の灯りを滲ませる夜。見慣れた街は唐突に、異世界へ通じる「扉」を開ける。それが確かな現実だったということは、残された明晰な記憶と物証が物語っている。タイムリープ＝時間跳躍現象は、明日のあなたにも起こるかもしれない。そんな日常に潜むタイムリープの謎を追う!!

特別企画 古代日本「日向ライン」の謎

初代神武天皇が東征の出発点としたのは、神話・伝説の宝庫である南九州の日向。そこを起点に北東に向けて直線を引っ張ってみると、驚いたことに、そのライン上には「日向」や「向日」の語を冠する神社が次々に出現する。これはいったいどういうことなのか。古代日向族と太陽信仰の聖地「日高見国」をめぐる謎がついに解き明かされる。

今月もミステリー記事満載!!

２色刷り特集 南山宏のちょっと不思議な話 ベストセレクション／実用スペシャル 丙午年開運招福法／別冊スペシャル付録 丙午年開運招福符／やはり恒星間天体「3I/アトラス」は異星人の宇宙船か!?／知られざるベトナムの獣人UMA「グオイ・ズン」の謎／ヨコザワプロに幽霊の生首が出現!!／ジョー・マクモニーグルが火星の人工物を透視!!／鏡像生命体の謎／日本全国 ポツンと神社／神秘の龍写真 ほか

●好評連載

ムー的地球の歩き方／南山宏のちょっと不思議な話／松原照子の大世見／朝里樹の都市伝説タイムトリップ／辛酸なめ子の魂活巡業／Love Me Doのミラクル・アストロロジー／シークエンスはやとも 噂のホウダン……ほか

［商品概要］

月刊ムー 2026年1月号

特別価格：1300円 (税込)

発売日：2025年12月9日（火）

判型：Ｂ５判

ISBN:4912085330162

電子版：有

ワン・パブリッシングWebサイト：https://one-publishing.co.jp/

