【椿屋珈琲・ダッキーダック】華やぐクリスマスにぴったりの「ピスタチオと苺のショートケーキ」が登場！
東和フードサービス株式会社
「椿屋珈琲」などを展開する東和フードサービス株式会社（本社：東京都港区／代表取締役社長CEO：岸野 誠人）は、ホームメイドケーキにこだわった「椿屋珈琲」のテイクアウト専門店と「ダッキーダック」にて、「ピスタチオと苺のショートケーキ」を2025年12月16日（火）より販売いたします。
とろりと掛けた艶のあるグリーンが目を惹くピスタチオソース、鮮やかな苺がクリスマスシーズンにぴったりの華やかなショートケーキ。
イタリア BABBI社のピスタチオペーストを使用した、芳醇でナッティな香りが広がるピスタチオクリームと甘酸っぱい苺が互いの良さを引き立てます。
ひと口ごとに幸せを感じる、ピスタチオと苺が奏でる冬の贅沢なハーモニーをお楽しみください。
ピスタチオと苺のショートケーキ
【販売予定期間】
2025年12月16日（火）～2026年1月14日（水）
※ルミネ北千住店、船橋東武店、綾瀬店、テイクアウト専門店は12月17日（水）より販売いたします。
※販売期間が変更となる可能性がございます。
【価 格】
1ピース 1,030円（税込）～
【販売店舗】
椿屋珈琲 テイクアウト専門店（五反田東急スクエア店、東急ストアアトレ大森店）
ダッキーダック・EggEggキッチン・Cheese Egg Garden 全店
店舗検索はこちらから
https://www.towafood-net.co.jp/shop/store/
【公式ホームページ】
https://www.towafood-net.co.jp/
【ダッキーダック Instagram】
https://www.instagram.com/ducky_duck_official
【ダッキーダック X】
https://twitter.com/ducky__duck_