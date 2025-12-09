【椿屋珈琲・ダッキーダック】華やぐクリスマスにぴったりの「ピスタチオと苺のショートケーキ」が登場！

「椿屋珈琲」などを展開する東和フードサービス株式会社（本社：東京都港区／代表取締役社長CEO：岸野　誠人）は、ホームメイドケーキにこだわった「椿屋珈琲」のテイクアウト専門店と「ダッキーダック」にて、「ピスタチオと苺のショートケーキ」を2025年12月16日（火）より販売いたします。


とろりと掛けた艶のあるグリーンが目を惹くピスタチオソース、鮮やかな苺がクリスマスシーズンにぴったりの華やかなショートケーキ。


イタリア BABBI社のピスタチオペーストを使用した、芳醇でナッティな香りが広がるピスタチオクリームと甘酸っぱい苺が互いの良さを引き立てます。


ひと口ごとに幸せを感じる、ピスタチオと苺が奏でる冬の贅沢なハーモニーをお楽しみください。


ピスタチオと苺のショートケーキ


【販売予定期間】


2025年12月16日（火）～2026年1月14日（水）


※ルミネ北千住店、船橋東武店、綾瀬店、テイクアウト専門店は12月17日（水）より販売いたします。


※販売期間が変更となる可能性がございます。


【価　　格】


1ピース 1,030円（税込）～　


【販売店舗】


椿屋珈琲 テイクアウト専門店（五反田東急スクエア店、東急ストアアトレ大森店）


ダッキーダック・EggEggキッチン・Cheese Egg Garden 全店


