「10分でまるごと理解！期待役割とは？～活用する5つのステップも紹介～」についての資料を無料公開！｜株式会社LDcube

研修のスタイルにとらわれない企業向け人材育成サービスを提供する株式会社LDcube（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：新井澄人、以下「当社」）は、「10分でまるごと理解！期待役割とは？～活用する5つのステップも紹介～」を無料公開しましたので、お知らせします。

当社のWebサイトや展示会を通じて、離職率が高いので下げたい、評価に対する不満が絶えない、チームの成果が思うように上がらない、メンバーが期待されている役割を理解できていない、というご相談を多数いただいております。 当社では、そのような管理者・OJT担当者や、人材育成ご担当者の方へ貢献すべく、「10分でまるごと理解！期待役割とは？～活用する5つのステップも紹介～」を無料公開いたしました。

日常の職場において、私たちは他のメンバーに対してさまざまな期待を抱いています。しかし、その期待が適切に伝えられているかというと、実際にはそうでないケースが大半です。期待役割を交換し、適切な期待を受けることで、人は自分の能力や価値を認められていると感じ、より高いパフォーマンスを発揮する傾向があります。

期待役割の交換プロセスがもたらす効果は、単なる役割分担の明確化にとどまらず、チームの根本的な働き方や関係性を変革する力を持っています。是非取り入れてみてください。

資料をダウンロードする :https://ldcube.jp/downloadlist/expected-role

◆「10分でまるごと理解！期待役割とは？～活用する5つのステップも紹介～」概要

メンバーが自分の役割を正確に理解し、主体的に行動できる環境を整えることで、チーム全体のパフォーマンス向上と評価制度の透明性を実現できます。

本書は、期待役割の基本概念から具体的な設定方法、活用する5つのステップまで体系的に紹介した資料です。

＜この資料でわかること＞

- 期待役割の定義と構成要素- 期待役割を活用する5つのステップ- 期待役割を活用した対話とマネジメントの方法

＜こんな方におすすめ＞

- 部下の人材育成にお悩みの管理者の方- 後輩の指導方法にお困りのOJT担当者の方- 主体的・自律的な人材を育成したい人材育成ご担当者

資料をダウンロードする :https://ldcube.jp/downloadlist/expected-role

◆「10分でまるごと理解！期待役割とは？～活用する5つのステップも紹介～」目次

1章 期待役割とは何か

2章 組織における期待役割の構成要素

3章 期待役割が解決する組織課題

4章 期待役割を活用する5つのステップ

5章 期待役割の交換は効果あり

6章 期待役割を活用した対話とマネジメント

7章 期待役割ワークショップならLIFO

◆本資料で紹介しているプログラム「LIFO（Life Orientations）」について

LIFO(R)プログラムは、『LIFO(R)サーベイ』という自己診断を中核とした、人の強みに焦点を当て、強みを生かすための方法論（プログラム）です。また、強みを使いすぎてしまうと弱みになってしまうという考え方が特徴です。

1967年にアメリカ人のスチュアート・アトキンズ博士とアラン・キャッチャー博士により、行動科学、精神分析、カウンセリング理論をベースに開発されました。LIFO(R)（ライフォ）という名称は、Life Orientations からとっています。

LIFO(R)は、 自己理解と他者理解を深め、 個人の行動変化やタテ・ヨコ・ナナメのコミュニケーションや良好な人間関係づくりをポジティブに促進します。

その適用範囲は広く、マネジャー育成や営業社員研修、コーチング、キャリア研修など、企業内人材育成のシーンから、就活中の学生が自分の強みを確認するような場面まで、あらゆる領域で活用されています。

2023年4月以降、日本国内でのLIFOプログラムのマーケティングやマネジメントは株式会社LDcubeが展開しています。

LIFOについて詳しく知る :https://ldcube.jp/service/license/lifo

◆株式会社LDcubeからのメッセージ

LDcubeは、お客さまの成長のため、時代に合わせて多様なツールを活用しながら、

人材開発・組織開発の課題解決をサポートするプロフェッショナル集団です。

60年以上、支援してきた知見を生かして、末永く伴走します。

LDcubeは、人材育成のために効果的な学習環境を構築するため、多岐にわたる支援を行っております。外部講師が実施する研修プログラムを、社内トレーナーが担当できるようなサポートやプラットフォームを活用した企業内大学の運用支援なども行っています。

人材育成施策は実施して終わりではなく、研修受講者の「行動変容」を経由して会社の業績向上につなげることが大切です。そのためにはフォローアップが欠かせません。社内トレーナーというリソースやプラットフォームなどのツールを効果的に活用することで細かなフォローアップを実現することが可能です。

LDcubeは、研修スタイルなどの方法論にこだわらず、お客さまと伴走し、お客さま組織の人材育成に貢献していきたいと考えています。

今回のテーマである期待役割は、組織のさまざまな課題を解決し、チーム力を最大化する強力な考え方です。 LDcubeでは、期待役割の効果的な活用に向けて、LIFO診断を活用した「職場での期待役割交換ワークショップ」のツールや、社内トレーナーの養成を支援しています。関心のある方はお気軽にご相談ください。

