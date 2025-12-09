【エスパル福島】「第一楼」が12月12日(金)NEW OPEN！

写真拡大 (全2枚)

仙台ターミナルビル株式会社

仙台ターミナルビル株式会社(本社:仙台市、代表取締役社長:松崎 哲士郎)が運営するエスパル福島1F(所在地:福島市栄町1-1)に、「第一楼」(天翔物産株式会社［本社:熊本市、代表取締役：孟 翔］)がオープンいたします。




エスパル福島についての詳細はこちら :
https://www.s-pal.jp/fukushima/


【概要】

1　店舗名　　　　


第一楼


2　オープン日　　


2025年12月12日(金)　


3　運営主体　　　


天翔物産株式会社


4　営業時間　　　


10:00～20:00　※エスパル福島の営業時間に準じます。


5　店舗紹介　　　


本場の味にこだわった中華惣菜とお弁当を豊富にご用意。できたての美味しさをご家庭でそのままお楽しみください。人気のエビチリやチンジャオロースなど、本格中華をお手頃価格で！


6　オープン特典


当日、1,500円(税込)以上お買い上げの先着30名さまへ「オリジナル保冷バッグ」をプレゼント


7　店舗位置　


エスパル福島1F




【エスパル福島 営業時間について】　2025年12月9日(火)現在　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


ショッピング　10:00～20:00（一部店舗を除く）


※各店営業時間詳細は、エスパル福島ホームページ内の「ショップ一覧」をご参照ください。



【エスパル福島に関するお問い合わせについて】


TEL：024-524-2711（代表）受付時間　10：00～18：00



◎本プレスリリースは、2025年12月9日(火)時点の情報です。


　今後変更する場合もございますので、あらかじめご了承ください。　