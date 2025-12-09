除草剤成分グリホサートを検出限界未満まで除去。第三者機関による試験で浄水器「ウルオ」シリーズの除去性能を実証。

株式会社イーテック

創業23年の老舗浄水器メーカー 株式会社イーテック（本社：東京都、代表取締役：小野志郎）は、自自社の家庭用浄水製品シリーズ──ポット型浄水器「ULeAU／ウルオ(R)」および浄水シャワーヘッド「ウルオシャワー」など──について、除草剤成分「グリホサート」の除去性能試験を第三者機関に依頼し、全製品でグリホサートが検出限界未満となる高い除去性能が確認されたことを報告します。



この結果は、グリホサートが実質的に検出されないレベルまで除去されることを示しており、製品の安全性と信頼性が科学的に裏付けられたものです。

日本の水道水におけるグリホサート問題

農業や庭の雑草管理などで広く使われている除草剤などの主成分であるグリホサートは、世界150カ国以上で使用されています。日本では、食品安全委員会が安全性を認める一方で、環境省によると水道水中の管理目標値は2mg/L（ppm）に設定されています。



この値は、アメリカ環境保護庁（EPA）の基準0.7mg/Lの約3倍、EUの0.1μg/L（0.0001mg/L）の実に2万倍という高い水準であり、「国際的に見て日本の基準は緩い」と指摘する専門家もいます。

近年、SNSや報道などを通じて水質安全性への関心が高まり、特に小さな子どもを持つ家庭や妊娠中の方、健康志向の高い層を中心に「できるだけ農薬成分を取り除きたい」という声が増加しています。



このような社会的背景を踏まえ、当社は製品の除去性能を科学的に検証しました。

除去試験の概要と結果

試験は以下の3製品を対象に、第三者検査機関において、「家庭用浄水器の性能を評価するための日本産業規格（JISS3201:2019 家庭用浄水器試験方法）」に基づき実施しました。本試験は一般社団法人浄水器協会のJWPA規格に準拠しており、客観的かつ科学的なデータとして評価されています。

【対象製品】- ポット型浄水器「ULeAU／ウルオ(R)」- （ペット用）わんにゃん浄水器「ペポット」- 浄水シャワーヘッド「ウルオシャワー」- 家中まるごと浄水器「ピュアセントラル」

グリホサート除去試験では、検査を行った全製品においてグリホサートが検出限界未満、または極めて高い除去率を示す結果となりました。

この結果により、対象製品が水道水や井戸水中に含まれる可能性のある農薬成分を効果的に除去できることが証明されました。

特にシャワー用浄水器でこのレベルの除去性能を実証した事例は少なく、今回の結果は生活者の安心につながる新たな検証結果となりました。

※詳細は添付の検査結果報告書をご覧ください。

製品技術と安全への取り組み

● 高性能活性炭フィルターを採用

「ウルオ」シリーズでは、ビタミンCや亜硫酸カルシウムなどの薬剤系ろ材を用いず、日本製の飲料水用 繊維状活性炭フィルターを採用。



これにより残留塩素（遊離残留塩素）は初期状態で100%除去、トリハロメタン、PFAS（PFOS・PFOA）などの有機フッ素化合物、そしてグリホサートなどの農薬類も高い除去率を証明しています。

● 銀イオンを使わない「天然抗菌」設計

銀イオンによる抗菌処理は行わず、ミネラルが持つ自然な抗菌性を活用。体内蓄積を懸念する声に配慮し、化学薬品に頼らない衛生的な構造を実現しています。

● 天然鉱石による12種類のミネラルの溶出

カルシウム、マグネシウム、カリウム、シリカ（ケイ素）など、健康維持に必要なミネラル12種類を浄水にプラスします。水の硬度を変化させないほど非常に微量ながら、味をまろやかに整え、飲みやすく、肌や髪への刺激を抑える水質に仕上げます。

ウルオシリーズ製品の概要

【ポッド型浄水器「ULeAU／ウルオ(R)」】

日本製ポット型浄水器で唯一の「銀イオン抗菌剤」無添加、水道水を5分で美味しい浄水にします。

日本の水質に合わせて開発した「日本製活性炭フィルター」の働きで、発がん性指摘の有機フッ素化合物（PFOS・PFOA）他、残留塩素、鉛、トリハロメタン、臭いや汚れ等、23項目の有害物質を除去。

- ろ過容量：1リットル（約5分で浄水完了）- 除去対象：残留塩素、トリハロメタン、PFAS、グリホサートほかJIS規格23項目- カートリッジ交換目安：400リットル（3～4ヶ月）- 特徴：天然鉱石12種のミネラル配合、銀イオン不使用、冷蔵庫収納サイズ- 公式サイト： https://www.uleau.jp/『ポット型浄水器「ウルオ／ULeAU(R)」』

【ペット用浄水器「わんにゃん浄水器 pepot/ぺポット」】

米国特許取得済み！犬・猫を尿結石から守る、「銀イオン抗菌剤」無添加のペット専用ポット型浄水器。水道水の塩素や汚れを取り除き、結石の原因のひとつであるカルシウムやマグネシウムを軽減しペットの健康を守ります。

- ろ過容量：1リットル（約5分で浄水完了）- 除去対象：残留塩素、トリハロメタン、PFAS、グリホサートほかJIS規格23項目- カートリッジ交換目安：200リットル（約4ヶ月使用可能[250mlのお皿を1杯2回/日 交換時]）- 特徴：結石の原因となるミネラル（カルシウム・マグネシウム）を軽減！、銀イオン不使用- 公式サイト： https://pepot.jp/『ペット用浄水器「わんにゃん浄水器 pepot/ぺポット」』

【浄水シャワーヘッド「ウルオシャワー」】

水道水の塩素を100%除去して髪や肌の乾燥を防ぐ、高機能浄水シャワーヘッド。

「銀イオン抗菌剤」などの薬品を一切使用せず、国内最大級の日本製活性炭フィルターカートリッジを採用。

- 除去対象：残留塩素、トリハロメタン、PFAS、グリホサートほかJIS規格22項目- カートリッジ寿命：約4ヶ月（3～4人家族）- 特徴：繊維状活性炭フィルター、天然鉱石配合、遠赤外線放射鉱物を使用- デザイン：グッドデザイン賞受賞デザイナー萩野光宣氏による設計- 公式サイト： https://uleaushower.jp/『浄水シャワーヘッド「ウルオシャワー」』

【家中まるごと浄水器】

飲食店など述べ10万人が使用（※業務用途を含む）、屋外の水道メーターと給湯器の間の配管に設置するセントラル浄水器。飲み水だけでなく、お風呂や洗面所等の水など対象の建物内のすべての蛇口から浄水を出すことが可能になります。

- 設置場所：屋外メイン配管（家庭全体の給水ライン）- 除去対象：残留塩素、トリハロメタン、鉄さび、カビ臭、濁り、農薬類など- 方式：繊維状活性炭＋天然鉱石による多層ろ過構造- 特徴：家庭内すべての蛇口・シャワーから浄水を供給、銀イオン不使用の天然抗菌設計- メンテナンス：年1回のカートリッジ交換で長期運用可能- 用途：飲用・調理・浴室・洗濯など、生活全般の水質改善- 公式サイト：https://etec.jp/『家中まるごと浄水器(R) ピュアセントラル(R)』

今後の展開

株式会社イーテックは、今回の試験結果を踏まえ、グリホサートやPFASなどの有害物質除去性能をさらに高める技術開発や、ご利用ユーザー様のご意見を反映した使い勝手の向上を進めています。

また、今後も第三者機関による定期的な試験と結果公開を継続し、透明性ある情報発信を通じて、消費者が安心して選べる水環境を提供していきます。

当社は「安全で美味しい水を、すべてのご家庭に」という理念のもと、家庭の小さな安心を科学的根拠で支える製品づくりを今後も続けてまいります。

株式会社イーテックについて

代表取締役の小野志郎は、浄水器の心臓部であるフィルター製造メーカー出身、業界歴36年以上の【水とフィルターのプロ】です。



浄水器の販売を手がける中で、自身の悩みであった「喘息」と「肌アレルギー」の改善を実感したのをきっかけに「浄水器でひとりでも多くの人を幸せにしたい」という熱い想いを抱き、2002年に自ら浄水器開発メーカーを立ち上げ、創業23年目を迎えました。



以降、フィルター性能にこだわった「山の湧水のような健康に良い水本来の姿に戻す浄水器」を研究し、製造販売を続けています。これまでの知見をもとに、水と浄水器に関する正しい知識を伝えるための講演や情報発信も積極的に行っております。

株式会社イーテック 代表取締役 小野 志郎





■会社概要

会社名 ：株式会社イーテック

所在地 ：東京都杉並区上高井戸1-8-17 ブライトコアビル本館2F

代表者 ：代表取締役 小野 志郎

設立年月日：2002年8月8日

事業内容 ：家庭用、業務用浄水器の開発・製造・販売・保守管理

URL ：https://etec.jp/

公式オンラインショップ：ウルオショップ https://etecshop.net/

公式Instagram： https://www.instagram.com/uleau_mutenka/