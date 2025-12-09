【参加無料】講師の雰囲気がわかる！ワークで体感できる！「ヒューマンエラー対策研修」のプログラム説明会を東京（2月）と大阪（3月）で開催

ANAビジネスソリューション株式会社

ANAビジネスソリューション株式会社（本社：東京都大田区／代表取締役社長：植野 素明）は、2026年2月19日（木）に東京（品川）、3月6日（金）大阪（梅田）で「研修プログラム説明会」を開催します。

詳細はこちら :https://www.abc.jp/information/entry4257?fm_cp=6925674ec5397900a68fa5e0&fm_mu=692954dcf791082d45e2df16&utm_campaign=6925674ec5397900a68fa5e0&utm_medium=else&utm_source=PRTIMES

今回の説明会では、ANA整備部門のノウハウを凝縮した「ヒューマンエラー対策」の各研修プログラムをご紹介いたします（詳細は下記をご参照ください）。当日は実際に「ヒューマンエラー対策研修」に登壇している講師からのプログラム説明に加えて、ワークやクイズも体感していただけます。

説明会終了後にはご希望に応じて個別相談も承りますので、この機会にぜひ、ご参加ください。

東京開催の詳細はこちら :https://www.abc.jp/seminar/24?fm_cp=6925674ec5397900a68fa5e0&fm_mu=69295541f791082d45e2f3a4&utm_campaign=6925674ec5397900a68fa5e0&utm_medium=else&utm_source=PRTIMES大阪開催の詳細はこちら :https://www.abc.jp/seminar/25?fm_cp=6925674ec5397900a68fa5e0&fm_mu=69295571e6c52c2dff632491&utm_campaign=6925674ec5397900a68fa5e0&utm_medium=else&utm_source=PRTIMES

このような課題をお持ちでしたら、「研修プログラム説明会」へぜひ、ご参加ください！

・具体的なヒューマンエラー対策の手法がわからず、注意喚起にとどまったり、効率的な対策ができていない

・ヒューマンエラーに起因するミスを減らすだけでなく、組織全体の安全や品質レベルを向上させたい

・経営層や管理者が、現場のエラーを減らすための「仕組み」の作り方を体系的に学びたい

研修プログラム説明会 ３つのポイント

１.ANA整備部門出身の講師がプログラムを詳しく紹介！

ANA整備部門の現場やスタッフ部門でヒューマンエラーと長年向き合ってきた経験豊かな講師がプログラムの概要・進め方を詳しく具体的にご紹介します。 基礎コースだけでなく、ステップアップコースについてもご紹介するため、研修を一度きりで終わらせるのではなく、継続して意識を高め、組織の安全文化の醸成と定着を図りたい企業・団体様におすすめです。

２.「人はなぜエラーを起こすのか？」体験ワーク・クイズにより体感

人間の情報処理メカニズムの知識を通じて、ヒューマンエラーの原因となる能力の限界や陥りやすい傾向について、研修で実際に行っている体験ワークやクイズで具体的に体感していただきます。

３.その場で疑問を解消！すぐに個別相談が可能

研修導入・受講に関するご相談を説明会後、すぐに営業担当が承ります。お見積りだけでもお気軽にご相談ください。

研修プログラム説明会概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/128046/table/47_1_75025b9974846754f0de2dffed8bf348.jpg?v=202512091059 ]

＜お申込方法＞

■東京＜品川＞開催：https://www.abc.jp/seminar/24

■大阪＜梅田＞開催：https://www.abc.jp/seminar/25

ANAビジネスソリューション株式会社について

Always Best Support !



ANAグループの「ノウハウ」を凝縮した「研修・教育」、ANAグループのOGやOBをはじめ、大手企業での就労経験がある人材をご紹介する「人材派遣・人材紹介」、データ集計・加工や各種業務代行等でANAグループの品質維持・向上を支えてきた「アウトソーシング」を展開しております。

皆様が抱えている課題に対し、私たちだからご提供できる「ノウハウ」と「人財力」でご支援いたします。



本社所在地： 東京都大田区羽田旭町10-8 ANA Blue Base

代表取締役社長： 植野 素明

設立： 1988年12月

事業内容： 教育・研修、人材派遣・人材紹介、アウトソーシング

URL： https://www.abc.jp/