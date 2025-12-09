伝統和菓子の挑戦が止まらないお亀堂が贈る 2026年の干支上生菓子『午』が誕生

株式会社お亀堂

2026年の干支「午（うま）」は、勝負運・金運・商売繁盛など、あらゆるご利益をもたらす縁起の象徴。

古来より「幸運が駆け込んでくる」と親しまれてきた存在です。

今年、お亀堂ではこの「午」の力強さと神秘性を、金箔と華やかな馬具をまとった上生菓子に表現しました。

毎年1種類ずつ干支をモチーフにした和菓子を制作してきたこのシリーズも、いよいよ14年目。

2026年版『午』は、神様の乗り物のような気品をたたえ、

“見るだけでも福を招く”唯一無二の存在として誕生しました。

■商品コンセプト

「伝統を、現代に通用する“ワザ”に」

「和菓子って、ちょっと古くさい？」

そう感じる人にも、一目で惹かれる魅力を届けたい。

そこで、今回の『午』には、

デザイン性 ストーリー性 SNS映えする可愛さ 新年を飾るにふさわしい縁起の良さ

…すべてを詰め込みました。

金箔のきらめきと、上目遣いで見つめる瞳。

“福を呼び込む目力”を備えた、まさに見ても、食べても運気アップの縁起菓子です。

■干支『午』に込めた想い

12年前の午今年の午

「午」は、勝負運・金運・商売繁盛・交通安全・旅の無事…など、多くのご利益があるとされています。

その姿は「幸運が駆け込んでくる」とされ、古来より愛されてきました。

お亀堂では、この“駆ける力”を、“年始の勢い”に変えてもらえるよう願いを込め、

一つ一つ、職人が手作りで仕上げています。

■デザインのポイント：「神秘」と「美」を纏った“午”

華やかな馬具と金箔をまとい、“神様の乗り物”のような気高さお客様と目線が合うよう、上を見上げるポージング一点一点、職人の手作り。表情やたてがみがすべて異なる“運命の一頭”との出会い

■商品概要

商品名 ：干支上生菓子『午』

価格 ：600円（税込）

発売日 ：2025年12月26日（予定）

販売場所 ：お亀堂直営各店・オンラインショップ（https://okamedo.jp/online-shop/）

■お亀堂について

創業70年超。愛知・三河を拠点に「挑戦と革新」を続ける和菓子屋。

「ブラックサンダーあん巻き」「生いちご爆弾大福」など、SNSでも話題の商品を多数展開。

Z世代や海外にも届く和菓子文化の発信を加速中。

“和菓子の未来を面白くする老舗”として、伝統と遊び心の融合に挑み続けています。

～“うまくいく一年”になりますように～

新年最初の“縁起担ぎ”は、美味しくて、神秘的で、可愛い干支和菓子から。

あなただけの“福馬”に、どうか出会えますように。

【お亀堂の歴史と理念】

創業75年。「変えないもの」と「変えていくもの」

お亀堂は、戦後間もない1950年に豊橋市で創業しました。

創業時から変わらず大切にしてきたのは、

素材に向き合う姿勢手間を惜しまない製法地域に寄り添い、地域とともに生きる和菓子屋であること

です。

時代が変わり、お客様の嗜好が多様化する中でも、

「おいしい和菓子は、誠実な素材から生まれる」という姿勢は一貫して守り続けてきました。

一方で、

現代の感性に合わせたコラボ商品、SNS映えするデザイン、若い世代に響く味づくりにも挑戦し、

“変えるべきものは躊躇なく変える” という革新の精神も育ててきました。

【今、お亀堂が取り組んでいること】

地産地消の推進と、地域の一次産業を“支える和菓子屋”へ

お亀堂は数年前から、地元農家と連携した商品づくりに力を入れています。

豊橋の果物、三河エリアの素材を和菓子に取り入れ、

“地域の宝”を全国に届けることを使命としています。

特に昨今は、

・気象条件の変化

・高齢化による後継者不足

・規格外品の廃棄問題

など、農業の現場には多くの課題があります。

だからこそお亀堂は、

農家の努力をお菓子で伝える規格外品も活用し、価値を生み直す和菓子を通じて地域経済を循環させる

という“地域支援型の和菓子屋”としての役割を、強く意識して取り組んでいます。

【会社概要】

株式会社お亀堂

所在地：愛知県豊橋市南小池町164

代表取締役：森貴比古

