『GOOD ROCK SPEED』が「Avicii」コレクションを発表
株式会社グッドスピード（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：小佐野 剛）が展開するグラフィックカットソーブランド『GOOD ROCK SPEED（グッドロックスピード）』は、世界的DJ／プロデューサー「Avicii（アヴィーチー）」とコラボレーションした新作コレクションを発表いたします。
本コレクションは、Aviciiの象徴的なDJプレイ中のフォトや、ロゴをモチーフにデザインした全7型（ロングスリーブ1型、Tシャツ6型）を展開。彼が築いた音楽とカルチャーの象徴を、GOOD ROCK SPEEDの得意とするヴィンテージライクな風合いと、繊細なプリント技術によって現代のストリートスタイルへと昇華しました。
プリント表現の一部には箔プリントを採用し、ステージの光やフェスの高揚感をファッションとして表現。煌びやかさの中に奥行きを感じるコレクションとなっています。
音楽と光を纏う“Avicii”の世界観をファッションで再構築
『GOOD ROCK SPEED』は、音楽とファッションの親和性に注目し、カルチャーアイコンを日常に落とし込むデザインを得意としています。本コレクションでは、ステージで光を浴びるAviciiのフォトアートや、彼の活動を象徴するロゴを再構築したグラフィックなどを中心に展開。音と光、熱狂と静寂が交差する“ライブの瞬間”をテーマに、アートとしてのTシャツを提案します。
ボディには製品洗いやピグメントダイといった加工を施し、プリントはシルクスクリーンに加えて箔プリントも取り入れることで、ヴィンテージ感とモダンなエッセンスを融合。単なる音楽グッズの域を超え、ファッションアイテムとしての完成度を高めました。
ヴィンテージ感漂う、象徴的ロゴアイテム
GOOD ROCK SPEEDならではのウォッシュアウト加工やピグメントダイを施したボディに、AVICIIの象徴的ロゴをプリント。時代を超えて愛されるヴィンテージライクな佇まいは、音楽のアイコンを身近に纏う特別な一枚として楽しめます。
TRUE T-SHIRT
ピグメントダイ
NAME LOGO T-SHIRT(WHITE)
ウォッシュアウト
NAME LOGO T-SHIRT(CHARCOAL)
ピグメントダイ
■ 展開アイテム（一例）
- TRUE T-SHIRT
- NAME LOGO T-SHIRT (WHITE)
- NAME LOGO T-SHIRT (CHARCOAL)
デリバリー時期：2026年1月
サイズ：S / M / L / XL
価格：\6,930（税込）
ステージの輝きを日常に
ライブ中の印象的なフォトを中心にプリントしたアイテム。箔プリントや色味を加えたフォトアートを用いたデザインは、煌びやかなステージの熱気と感動をそのまま表現。ファン必見の、存在感あふれるコレクションです。
LIVE PHOTO LOGO T-SHIRT
FOIL PRINTED T-SHIRT
LIVE ART T-SHIRT
LONG SLEEVE T-SHIRT
■ 展開アイテム（一例）
- LIVE PHOTO LOGO T-SHIRT
- FOIL PRINTED T-SHIRT
- LIVE ART T-SHIRT
- LONG SLEEVE T-SHIRT
デリバリー時期：2026年4月
サイズ：S / M / L / XL
価格：T-SHIRT\6,930（税込）, LONG SLEEVE T-SHIRT\8,030（税込）
【詳細】
GOOD ROCK SPEED × AVICII
通常販売：2026年1月開始
先行予約：公式オンラインストア 2025年12月9日（火）開始
発売店舗：GOOD ROCK SPEED取扱各店、公式オンラインストア
【GOOD ROCK SPEED公式オンラインストア】
AVICII商品一覧
https://goodspeed-store.com/collections/avicii
AVICIIコレクションを見る :
https://goodspeed-store.com/collections/avicii
AVICII特集ページ
https://goodspeed-store.com/blogs/news/202601_avicii
特集ページを見る :
https://goodspeed-store.com/blogs/news/202601_avicii
ブランドについて
GOOD ROCK SPEED（グッドロックスピード）
2010年に誕生したグラフィックカットソーブランドです。
アメカジテイストのグラフィックや、ヴィンテージライクな風合い、着古されたヴィンテージ感があるのに、何故かどこか『イマ』っぽい。
古き良き時代をリスペクトしながらも、『イマ』を大切にする。そんな思いを大切にしながら、ひとつひとつデザインしています。
また、ロック・バンドやキャラクターなど世界中で愛されているポップアイコンとのコラボレーションも積極的に行っています。
Tシャツにデニムにスニーカー。いつの時代も愛される、STANDARDでFAVORITEなアイテムたち。
公式オンラインストア: https://goodspeed-store.com/
Instagram: https://www.instagram.com/good_rock_speed/
会社概要
- 名称：株式会社グッドスピード
- 所在地：東京都渋谷区恵比寿南
- ホームページ：http://www.goodspeedinc.com