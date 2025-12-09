【必見！】初心者のための施工管理の基礎講座（土木コース・全３回】を令和8年2月に開講！
地域開発研究所HPのトップページより講習会の申込可能
この講座は、建設業界ビギナーやそろそろ2級施工管理技術（第一次）検定を受検しようとお考えの初学者の方々で、土木の『そもそも』について，また施工管理の基本事項、法規の理解の仕方等について、「なるほど！」と思っていただけるようベテラン講師が対面で超わかりやすくレクチャーします。
リラックスした雰囲気の中での講義と質疑応答で、皆さんとコミュニケーションを図りながら、効率よく基礎知識を身に付けていただく講座です。個人参加も大歓迎です。
講座のお申込みはこちら（地域開発研究所）
https://www.ias.or.jp/
１．講座概要
【土木コース】〈定員30名〉全3回 / 計18時間
令和8年2月7日（土）・ 2月14日（土）・2月21日（土）
【第1回目】2月7日（土） 土工・基礎工・コンクリート（完全オリジナル資料で講義）
【第2回目】2月14日（土） 施工管理・法規（完全オリジナル資料で講義）
【第3回目】2月21日（土） 2級土木ポイント攻略BOOKで第一次検定レベルの模擬体験
※全日ともに午前9:30～12:30、午後13:30～16:30
※2級土木ポイント攻略BOOKは受講料に含まれています。
2．会場
一般財団法人 地域開発研究所 大会議室
東京都文京区関口1-47-12 江戸川橋ビル2F
※東京メトロ有楽町線 江戸川橋駅 b1出口直結
3．受講料
10,000円（税込）
※オリジナル教材代を含む（当日配布）
●支給教材（受講料に含まれます）
過去問題集はAmazonベストセラーを獲得するなど実績十分な教材を使用
2級土木施工管理技術検定 第一次 頻出ポイント攻略BOOK
●お申込方法
当研究所のホームページ（ https://www.ias.or.jp/ ）の初心者講座のバナーやお知らせ欄からGoogleフォームにてお申し込みください。
※下記ボタンからも受け付けております。








一般財団法人 地域開発研究所 Webサイト
URL：https://www.ias.or.jp/
名称： 一般財団法人 地域開発研究所
理事長 ： 青柳一郎
設立 ： 1965年4月8日
所在地： 〒112-0014 東京都文京区関口1-47-12 江戸川橋ビル
事業内容 ： 建設技術者の育成、調査研究等に関する業務
