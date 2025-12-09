¡ÚÀÅ²¬¡¦»°Åç¡ÛÅÁÅý¤Î¤¿¤¯¤¢¤óÄÒ¤±¤äÂçº¬ÎÁÍý¤ò´®Ç½¡ªºä¤â¤ÎÌîºÚº×¤ê¡Ö»°ÅèÂçº¬º×¤ê¡×³«ºÅ¡£JA¥Õ¥¡ー¥Þー¥º¥Þー¥±¥Ã¥È¤ß¤·¤Þ¤ë¤«¤ó¡¦»°Åç¥¹¥«¥¤¥¦¥©ー¥¯¤Ç12·î20Æü¤Ë³«ºÅ
È¢º¬À¾Ï¼¤Ë¤¢¤ëÂçº¬¤¬¤¯¤ä¤ÈÉÙ»Î¤òË¾¤àÉ÷·Ê
JA¤Õ¤¸°ËÆ¦¼çºÅ¡¡ºä¤â¤ÎÌîºÚº×¤ê¡Ö»°ÅèÂçº¬º×¤ê¡×¤ò2025Ç¯12·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¥á¥¤¥ó²ñ¾ì¤ò¡ÖJA¤Õ¤¸°ËÆ¦¥Õ¥¡ー¥Þー¥º¥Þー¥±¥Ã¥È¡¡¤ß¤·¤Þ¤ë¤«¤ó¡×¡¢¥µ¥Ö²ñ¾ì¤È¤·¤Æ¡Ö»°Åç¥¹¥«¥¤¥¦¥©ー¥¯¡×¤Ç³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥á¥¤¥ó²ñ¾ì¤Î¡ÖJA¥Õ¥¡ー¥Þー¥º¥Þー¥±¥Ã¥È¤ß¤·¤Þ¤ë¤«¤ó¡×¤Ç¤Ï¡¢ÌÇÂ¿¤Ë¤ªÌÜ¤Ë¤«¤«¤ì¤Ê¤¤Ä¾·ÂÌó£±¥áー¥È¥ë¤ÎÂçÃ®¤«¤é¤Î¡Ö¤¿¤¯¤¢¤ó¤ÎÃ®½Ð¤·ÈÎÇä¡×¡¢»°ÅçÂçº¬¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ÃÏ¸µÀ½Â¤¶È¼Ò¤Ë¤è¤ë³Æ¼Ò¤Î¼«Ëý¤Î¤¿¤¯¤¢¤óÄÒ¤±¤ÎÈÎÇä¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÃÏ¾ì»º¤ÎÌîºÚ¡¢¤Õ¤í¤Õ¤Âçº¬¤ÎÌµÎÁÇÛÉÛ¤òÍ½Äê¡£¤³¤Î¤Û¤«¡¢»Ò¤É¤â¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤Ì¤ê³¨¥³ー¥Êー¤äÂçº¬ÎØÅê¤²¡¢¥¬¥é¥Ý¥óÃêÁª²ñ¤ä»°ÅçÅÁÅý¤ÎÇÀÊ¼Àá¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥µ¥Ö²ñ¾ì¤Î¡Ö»°Åç¥¹¥«¥¤¥¦¥©ー¥¯¡×¤Ç¤Ï¡¢°û¿©³ÆÅ¹¤¬ÏÓ¤Ë¤è¤ê¤ò¤«¤±¤¿»°ÅçÂçº¬¤ª¤Ç¤ó¥Õ¥§¥¹¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¸ÂÄê¡ÖÂçº¬¤¬¤¯¤ä¡×¤òºÆ¸½¤·¤¿¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÀßÃÖ¤·¤Þ¤¹¡Ê12·î15Æü～12·î23Æüº¢¡Ë
»°ÅçÂçº¬¤ÎÎò»Ë¤Ï¸Å¤¯¡¢´³¤·Âçº¬¤ÎÉ÷·Ê¤ÏÅß¤ÎÉ÷Êª»í¤È¤Ê¤ê¡¢100Ç¯°Ê¾å¤â¤Î»þ¤ò·Ð¤ÆÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤ËÅß¤ÎË¬¤ì¤ò´¶¤¸¤µ¤»Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ªー¥×¥ó¤«¤é£³Ç¯¤ò·Þ¤¨¡¢ÃÏ¸µ½»Ì±¤«¤é°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖJA¥Õ¥¡ー¥Þー¥º¥Þー¥±¥Ã¥È¤ß¤·¤Þ¤ë¤«¤ó¡×¡£
º£Ç¯¤Î»°ÅèÂçº¬º×¤ê¤Ï»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç¡¢ÀÊÌ¤òÌä¤ï¤º¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë´ë²è¤¬¤â¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡£ÃÏ°è¤ÎÊý¤â¡¢±óÊý¤«¤é¤ª±Û¤·¤ÎÊý¤â¡¢»°ÅçÂçº¬¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤¼¤Ò¤Õ¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö»°ÅèÂçº¬º×¤ê¡×³«ºÅ³µÍ×
¡Ú³«ºÅ³µÍ×¡Û
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¾Î¡§»°ÅèÂçº¬º×¤ê
³«ºÅÆü»þ¡§2025Ç¯12·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¢¨²ñ¾ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ³«ºÅ»þ´Ö¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹
Æâ¡¡¡¡ÍÆ¡§¡¡¡¦JA¤Õ¤¸°ËÆ¦¥Õ¥¡ー¥Þー¥º¥Þー¥±¥Ã¥È¡¡¤ß¤·¤Þ¤ë¤«¤ó²ñ¾ì¡Ê¢¨±«Å··è¹Ô¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ê»þ´Ö¡Ë9»þ～16»þ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ê½»½ê¡ËÀÅ²¬¸©»°Åç»ÔÃ«ÅÄ235-8
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡8»þ50Ê¬¡¡¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥»¥ì¥â¥Ëー
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡9»þ¡¡¥ªー¥×¥ó
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡3¼ï¤Î¤¿¤¯¤¢¤ó¤ÎÈÎÇä¡¢È¢º¬À¾Ï¼»°ÅçÌîºÚ¤ÎÈÎÇä
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¿ï»þ¥¬¥é¥Ý¥óÃêÁª²ñ¡¢¤Õ¤í¤Õ¤Âçº¬¤ÎÌµ½þÇÛÉÛ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡9»þ20Ê¬～¡¢10»þ20Ê¬～»°ÅçÇÀÊ¼ÀáÉáµÚ²ñ¤Ë¤è¤ëÇÀÊ¼Àá¤ÎÈäÏª
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦»°Åç¥¹¥«¥¤¥¦¥©ー¥¯²ñ¾ì¡Ê¢¨¾¯±«·è¹Ô¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ê»þ´Ö¡Ë10»þ～14»þ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ê½»½ê¡ËÀÅ²¬¸©»°Åç»Ôºû¸¶¿·ÅÄ313
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡10»þ～14»þ¡¡»°ÅèÂçº¬¤ª¤Ç¤ó¥Õ¥§¥¹
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡´ü´Ö¸ÂÄê¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¡ÊÂçº¬¤¬¤¯¤äºÆ¸½¡Ë¤ÎÀßÃÖ
»°ÅçÂçº¬
ÇÀÊ¼Àá
ÇÀÊ¼Àá¤Ï¡¢»°Åç»Ô¤Î¾ð·Ê¤ò¤¦¤¿¤Ã¤¿¶¿ÅÚÌ±ÍØ¤Ç¤¹¡£ÇÀÊ¼Àá¤Îµ¯¸»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï½ôÀâ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¸½ºß»°Åç¤ËÅÁ¤ï¤ëÇÀÊ¼Àá¤Ï¡¢¾¼ÏÂ½é´ü¤Ë¡¢»°Åç»Ô¤Ç¹¾¸Í»þÂåËö´ü¤ËÇÀÊ¼¤Î·±Îý¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸Î»ö¤Ë¤¢¤ä¤«¤ê¡¢Åö»þ¡¢³¹Æ»¶Ú¤Ç²Î¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥Îー¥¨Àá¡×¤Ë»°Åç»Ô¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë²Î»ì¤ÈÇÀÊ¼ÍÙ¤ê¤ò¿¶¤êÉÕ¤±¤¿¤³¤È¤¬»Ï¤Þ¤ê¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»°Åç»ÔºÇÂç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö»°ÅèÂçº×¤ê¡×¤Ç¤Ï¡¢ÇÀÊ¼Àá¤¬²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£ÂçÄÌ¤ê¤ò¹Ô¿Ê¤¹¤ëÇÀÊ¼Àá¥Ñ¥ìー¥É¤Î¤Û¤«¡¢ºÇ½ªÆü¤ÎÌë¤ÎÁíÍÙ¤ê¤Ç¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î°ìÈÌ¤ÎÊý¤¬ÍÙ¤ê¤ËÈô¤ÓÆþ¤ê»²²Ã¤·¤Þ¤¹¡£
¥¬¥é¥Ý¥óÃêÁª²ñ
¤¿¤¯¤¢¤óÃ®ÄÒ¤±¤´¹ØÆþ¤ÎÊý¸ÂÄê¤Ç¥¬¥é¥Ý¥óÃêÁª²ñ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¤¿¤ê¤Ï¡¢ÅöÆü»È¤¨¤ë¾¦ÉÊ·ô¤äÌîºÚµÍ¹ç¤»¥»¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¢¨ÃêÁª²ñ¤Ï¿ï»þ³«ºÅ
»°ÅçÂçº¬´³¤·ÂÎ¸³
¼ý³Ï¤·¤¿Âçº¬¤òÃúÇ«¤Ë°·¤¦»²²Ã¼Ô
Îò»Ë¤¢¤ë»°ÅçÂçº¬¤Î¤¿¤¯¤¢¤óÄÒ¤±¤Ï¡¢¼ý³Ï¤·¤¿Âçº¬¤ò£±ËÜ£±ËÜ¤¤ì¤¤¤ËÀö¾ô¤·¡¢ÅÁÅý¤Î¡Ö¤¬¤¯¤ä¡×¤Ø´³¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£È¢º¬Ï¢»³¤ÎÏ¼¤Ë¹¤¬¤ë¿¿¤ÃÇò¤ÊÂçº¬¤Î¥«ー¥Æ¥ó¤Ï¤Þ¤µ¤Ë°µ´¬¡£¤½¤Î·Ê¿§¤ò´Ö¶á¤Ç¸«¤Æ¡¢ÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬11·î24Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÅöÆü¤Ï£¸Ì¾¤¬»²²Ã¡£¤´²ÈÂ²¤Ç»²²Ã¤µ¤ì¤ëÊý¤âÂ¿¤¯¡¢¤ª»ÒÍÍ¤Ï¼«Ê¬¤ÎÇØ¾æ¤Ë¶á¤¤¤Û¤É¤ÎÂçº¬¤ò°ìÀ¸·üÌ¿Àö¤Ã¤Æºî¶È¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤Ï¤È¤Æ¤â¸Ø¤é¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
ÅöÆü»²²Ã¤µ¤ì¤¿Êý¤Ï¥ê¥Ôー¥¿ー¤âÂ¿¤¯¡ÖÂç¤¤¯¤ÆÄ¹¤¤Âçº¬¤òÈ´¤¯¤Î¤ÏÎÏ¤¬É¬Í×¤Ç¡¢¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤ÈÈ´¤±¤¿¡£º£Æü¤ÎÂçº¬¤¬¤¿¤¯¤¢¤óÄÒ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¿©Âî¤ËÊÂ¤Ö¤Î¤¬º£¤«¤é³Ú¤·¤ß¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»°Åç¤ÎÃÏ¸µÌîºÚ¡¦²ÌÊª¤ÎÌ¥ÎÏ
È¢º¬À¾Ï¼»°ÅçÌîºÚ¤Ï¡¢È¢º¬Ï¢»³¤ÎÀ¾Ï¼¡¢É¸¹â50£í°Ê¾å¤Î²¹ÃÈ¼¾½á¤Ê¹â¸¶¤Ç°é¤Á¤Þ¤¹¡£
ÉÙ»Î»³¡¢È¢º¬»³¤È½Ù²ÏÏÑ¡¢»³³¤¤ÎÂç¼«Á³¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹ÆÈÆÃ¤Êµ¤¸õ¤È¡¢²Ð»³¤ÎÊ®²Ð¤¬¤â¤¿¤é¤·¤¿¡¢¿å¤Ï¤±¤ÎÎÉ¤¤¹ÌºîÅÚ¡£
åºÎï¤Ê±«¿å¤È¡¢¸ÅÍè¤è¤ê¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì°é¤Þ¤ì¤¿Ë¤«¤ÊÈª¤Ç°é¤ÄÈ¢º¬À¾Ï¼»°ÅçÌîºÚ¤Ï³ÊÊÌ¤Ç¤¹¡£
À¸»º¼Ô¤ÎÀ¼
Âçº¬À¸»º¼Ô¡¡ËÜ´Ö°ìÊ¿¤µ¤ó
Âçº¬¤òºÏÇÝ¤¹¤ëºÝ¡¢½é´ü¤Ë¿´ÇÛ¤µ¤ì¤ëÅ·¸õ¤äÃî¤Ë¤è¤ëÈï³²¤â¤Ê¤¯½çÄ´¤Ë°éÀ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´³¤·¤¢¤¬¤ê¶ñ¹ç¤â¤è¤¯¡¢¤¿¤¯¤¢¤óÄÒ¤±¤ËºÇÅ¬¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¹â¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤Î´³¤·Âçº¬¤ò¡¢ÃÏ°è¤ÎÀ½Â¤¶È¼Ô¤¬ºÇ¹â¤ÎÌ£ÉÕ¤±¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¿©¤Ù¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
À½Â¤¶È¼Ô¤ÎÀ¼
¥«¥á¥ä¿©ÉÊ³ô¼°²ñ¼Ò¡¡Ã«¸ÍÌÉ§ÉôÄ¹
¥«¥á¥ä¿©ÉÊ¡¢ÁÏ¶È¤ÎÃÏ¤ÏÀÅ²¬¸©½ÙÅì·´À¶¿åÄ®¡£¤½¤ÎÌ¾¤Î¤È¤ª¤êÉÙ»Î»³¤ÎÀã²ò¤±¿å¤Ë·Ã¤Þ¤ì¡¢ÆüËÜ»°ÂçÀ¶Î®¤Î¤Ò¤È¤Ä¡Ö³ÁÅÄÀîÍ¯¿å·²¡×¤òÍÊ¤¹¤ëÅÚÃÏ¤Ç¤¹¡£¥«¥á¥ä¤Ï¤³¤³¤ÇÄÒÊª¤Å¤¯¤ê¤ò70Ç¯°Ê¾å¤ËÅÏ¤êÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÌîºÚ¤Î²Ã¹©¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï³ÁÅÄÀî¤ÈÆ±¤¸¿å¸»¤Î¿å¡£¹©¾ìÄ¾²¼¤«¤éµâ¤ß¾å¤²¤¿¥ß¥Í¥é¥ëËÉÙ¤ÊÅ·Á³¿å¤Ç¡¢ÁÇºà¤Î»ÝÌ£¤¬¤Ä¤Þ¤Ã¤¿¤ªÄÒÊª¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¿å¤È¤Ä¤¯¤ë¡×¤ò¥Æー¥Þ¤ËÃÏ¸µ¤Î¿©ºà¡¢ÃÏ¸µ¤Î¤ª¤¤¤·¤¤¿å¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æºî¤Ã¤¿¤ªÄÒÊª¤ò¡¢À§Èó¤ª»î¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊºÅ¤·¤ÈÈþÌ£¤·¤¤Âçº¬¡¦Âçº¬²Ã¹©ÉÊ¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¥¤¥Ù¥ó¥È¼çºÅ¼Ô¾ðÊó
¼çºÅ¡§JA¤Õ¤¸°ËÆ¦
»öÌ³¶É¡§JA¤Õ¤¸°ËÆ¦»°ÅçÈ¡Æî±ÄÇÀ·ÐºÑ¥»¥ó¥¿ーÃÏ¶è±ÄÇÀÈÎÇä²Ý
½êºßÃÏ¡§ÀÅ²¬¸©»°Åç»ÔÃ«ÅÄ»ú¾ë¤ÎÆâ141-1
Ìä¤¤¹ç¤»¡§055-971-8208
HP¡¡¡¡¡¡ : https://daikonmatsuri.hakoneseirokumishimayasai.jp/