ペット保険ステーション、アイペット損保「うちの子」30%プランの掲載を開始！

株式会社エレメント

《株式会社エレメント》（本社：神奈川県川崎市、代表取締役：近藤勉）は、ペット保険比較サイト「ペット保険STATION（https://www.pets-station.info/）」において、「アイペット損害保険株式会社（本社：東京都江東区豊洲・代表取締役 執行役員社長：安田 敦子）」（以下「アイペット損保」）が新たに提供を開始したペット保険「うちの子」30%プランの取り扱いを開始しました。

これにより、補償の手厚さや柔軟性を求めるお客さまのニーズに対し、より的確にお応えできるようになり、飼い主さまの「最適な保険選び」を強力にサポートしてまいります。

新たに取り扱いを開始する「うちの子」30%プランの注目ポイント

１.補償バランス

これまでの「うちの子」70％プラン・50％プラン、「うちの子ライト」に加えて2025年10月1日より、新たに「うちの子」30％プランの選択が可能になりました。

通院・入院・手術を最大30%までカバーし、手厚い安心を提供します。

なお、補償割合30%のペット保険は、ペット保険業界初*です。

*2025年10月当社調べ

２.保険料設定

通院・入院・手術を幅広くカバーする補償範囲はそのままに、補償割合を調整したシンプルな設計で、月々の保険料を抑えたいニーズに対応。

診療費は気になるが、保険料を抑えたい方におすすめです。

３.加入中のペット保険を手厚くしたい方に

「うちの子」30%プランは、加入中のペット保険を手厚くしたい方にもおすすめです。

例えば、手術費用に特化したアイペット損保の「うちの子ライト」に上乗せして加入することで、高額になりがちな手術費用の補償を手厚くしつつ、日々の通院等の診療費にも備えることが可能です。

※他社商品との併用をご検討の場合は、各保険会社へお問合せください。なお、他社商品との併用時は「うちの子」の窓口精算ご利用はお控えください。

※保険金のお支払いは実際の診療費が上限となります（重複加入でも実際の診療費を超えた金額は受け取ることができません）。

※アイペット損保の場合、同一のペットによる同一商品（「うちの子」同士など）の重複加入はできません。

また、アイペット損保のペット保険に複数ご契約いただく場合、

ご契約数に応じて「多頭割引」が適用されるため、多頭飼育の飼い主さまにもおすすめです。

※多頭割引の詳細については、アイペット損保のWebサイトや重要事項説明書等をご確認ください。

４.シニア対応

12歳11か月までの犬・猫が新規加入が可能で、高齢化に伴い高額になりがちなペットの診療費への不安を軽減します。

※詳細な補償内容や保険料は、ペット保険ステーションの比較ページにてご確認いただけます。

高齢（シニア）ペットでも入れるペット保険の比較はこちら(https://www.pets-station.info/kourei)

５.窓口精算にも対応

アイペット損保「うちの子」30%プランは、アイペット対応動物病院の窓口で、保険証等を提示するだけで自己負担額のみのお支払いで済む保険金請求方法（窓口精算）をご利用いただけます。

※アイペット対応動物病院ではない場合は、アイペット損保へ直接保険金をご請求ください。

※後日、診療内容に関してアイペット損保から照会をさせていただく場合や、動物病院でのお支払額との差額精算（追加でのお支払い・お受取り）が生じる場合があります。

アイペット損保の詳細をチェック :https://www.pets-station.info/company_ipet

※商品の詳細についてはWebサイトや重要事項説明書等でご確認ください。

募集文書番号：募2512-571(26.08)

ペットの家族化が進む現代において、獣医療の高度化に伴う医療費の高額化は、飼い主さまにとって大きな懸念事項です。

当サイトには「自分のペットに本当に合った保険が見つからない」「費用対効果の高い保険を選びたい」といった、多様なご相談が寄せられています。

当社は、こうしたお客さまの個別具体的なニーズに最大限お応えするため、常に最新かつ質の高い商品のラインナップ拡充に努めています。

この度のアイペット損保による新プラン「うちの子」30%プランは、柔軟なプラン構成と価格競争力を兼ね備えており、既存のラインナップを補完することで、お客さまの選択肢を大きく広げるものと確信し、取り扱いを決定いたしました。

■ペット保険STATION

https://www.pets-station.info/

人気ペット保険11社の中から「種類・年齢」をもとに保険料・補償内容を比較できる機能をはじめ、高齢ペット向け・多頭飼育向けの条件別比較や、30秒で自分に合ったペット保険を絞り込みできるシミュレーション機能をご案内しています。見積もりから申し込みまで、インターネットで完結するため便利にご利用頂けます。



■株式会社エレメント

https://element-gr.jp/

当社は、ITを活用した旅行関連サービスからスタートし、現在は、Web集客を生かした非対面型のデジタル保険の総合代理店事業を運営しております。また、関連会社では旅行・法人向けサービス・卓球事業など、多角的な事業も展開しております。

■会社概要

https://element-gr.jp/

会社名： ELEMENT GROUP 株式会社エレメント

住 所：〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町１０－４ モドマルシェ渋谷桜丘ビル3階

電 話： 03-5428-6601