『エーテルゲイザー』感謝祭 ― シリーズ最大級の豪華特典ラッシュ開催！純愛の象徴が新たな姿で登場＆限定スキンも無料配布！

HONG KONG YONGSHI NETWORK TECHNOLOGY CO., LIMITED

Yongshi gameは、二次元アクションRPG『エーテルゲイザー』において、12月9日(火)メンテナンス後より今年最大級の“感謝祭キャンペーン”を開催します。

プレイヤーの間で大きな話題を呼んだ純愛の象徴・スクルドが、ついに感謝祭で再登場します。スクルドの復帰にあわせて、関連イベントや複数の入手機会が用意されており，育成・突破をスムーズに進められる“過去最大級の還元”となっています。ログインだけで豪華報酬を大量に獲得できる特別プログラムに加え、中国・泉州をテーマにした大型箱庭コンテンツや限定スキンも登場。

感謝祭期間中は、大規模な無料特典が多数解放され、シリーズでもっとも豪華な内容が勢ぞろい。遊び始める方にとっても、絶好のスタートタイミングとなる施策が多数用意されています。

高人気キャラクター「スクルド」、純愛さ溢れるストーリーで帰還

「出会い」スキンを無料で入手！

感謝祭期間中は、専用サブストーリーでは恋人のようなやり取りが楽しめる、ログインするだけで豪華報酬が大量に受け取れる特別プログラムを実施します。「Sランクモディファイア」、「10連検索チケット」、出会いスキン「夢の始まり」と、DLC「少女の気持ち 」を無料で入手できます。

期間限定イベント「祭典の贈り物」に参加すると、「綺羅星・スクルド」関連アイテムとして：情報：綺羅星×30、ファンクターなど、育成をスムーズに進められる報酬が獲得できます。

「灰色の空の下、ギャーリーで再会を果たしたスクルドとアドミン。 2人は無限のループから逃れる唯一の術を探しています。」

『夢の隙間』はイベント解放後、常設でお楽しみいただけます。

エーテルゲイザー×泉州文化観光グループ --中華風コラボ開催

中国・泉州の伝統文化「簪花」や歴史的建築をテーマにした、特別コラボイベントを開催します。ゲーム世界観に合わせて美しくアレンジされた限定コスチューム、世界観を深掘りするテキストストーリー、地域文化を体験できるアセットなどが登場します。

コラボイベント「刺桐港漫遊記」開催！

常設イベント「刺桐港漫遊記」では、港都の息づかいとともに、新キャラクター「機巧・麟諐」（CV：鈴代 紗弓）を無料で入手できます。地域文化を取り入れた限定スキンやDLCとして楽しめるテキストコンテンツを実装します。

ゲーム内特殊検索開催！

12月9日メンテナンス後より、特殊検索&フォーカス特殊検索「円環を紡ぐ運命」と「来たりし瑞祥」 を開催します。ピックアップ対象として、「綺羅星・スクルド」、「機巧・麟諐」が登場します。

「綺羅星・スクルド」（CV：大橋 歩夕）スクルドのチップを新しい素体に埋め込むことで蘇った少女。今のスクルドはほとんどの記憶を失い、覚えているのは、自分にはランプという大切な友達がいるということだけ。今の彼女は未知の世界に対する好奇心でいっぱいであり、同時に友達のランプを見つけたいと強く願っている。

「機巧・麟諐」（CV：鈴代 紗弓）機関術に長けた聡明な少女。自分の価値を証明したいと思っている。麟諐はそのか弱そうな外見とは裏腹に、しっかりとした強い心を持っている。かつて姉の負担を減らす一心で頑張ってきた麟钰だったが、今の彼女はもうそれだけではない。今の彼女はより多くの人に自分の善意を届けたいと思っている。かつて彼女に優しくした人たちがそうしたように。

引換コード

AEGTHANK2025

THANKU2

WITHU25

THAXADM

内容：時空輝石*300

期間：11月28日（金）～12月28日（日）