業界騒然… 本を買ったら、たいやきがもらえる!?『片手間PR術　取材が絶えない「商店街の小さなたいやき屋」の広報戦略』出版記念、「たいやき引換券」付きの書籍を限定販売！

河出書房新社

株式会社河出書房新社（東京都新宿区／代表取締役 小野寺優）は、辻井啓作さんによるビジネス書『片手間PR術 取材が絶えない「商店街の小さなたいやき屋」の広報戦略』（税込定価1,760円）を、2025年12月9日に発売いたします。

取材件数200件超、人気テレビ番組、NHKドラマや人気漫画、全国紙やWEBニュースにも多数登場。

東京都杉並区・阿佐谷パールセンター商店街のたいやき店「たいやき ともえ庵」は、なぜメディアの注目が絶えないのか？本書は、広告費ゼロ・コネなし・あんまり時間なしの店主が、ひとりで地道に積み重ねてきた“現場発のPR戦略”を初めて明かす、ビジネス実践書です。

●【出版業界初】本を買ったら、たいやきがもらえる!?

このたび、著者の「たいやき ともえ庵」店主・辻井啓作さんが、出版記念に「たいやき引換券」付きの書籍販売を企画。地元の八重洲ブックセンター阿佐ヶ谷店ほか中央線沿線の一部書店で、『片手間PR術 取材が絶えない「商店街の小さなたいやき屋」の広報戦略』をご購入の方に、「たいやき ともえ庵」のたいやき引換券（300円相当）を1冊につき1枚進呈*いたします。

*予定枚数に達し次第、終了いたします

たいやき引換券（表面・裏面）

たいやきを味見して、PR戦略の効果を直接目で見ていただけるよう「たいやき引換券」をご用意いたしました。引き換え期間は発行日より約2年間にしています。いつかお店にお越しいただいて、「こんな小さなお店でもPR戦略を実践すれば話題を呼べるんだ」ということをお確かめください。本書がお役に立てること、そしていつか店にお越しいただけることを願っております。

たいやき ともえ庵 店主 辻井啓作

●『ヒルナンデス！』『めざましテレビ』『ザワつく！金曜日』etc.多数のテレビ番組やメディアに200件以上登場の話題店が明かすPR術！

11月18日にはNHKドラマ『ひらやすみ』にも登場、ますます注目を集める行列店が初めて明かす、人手も金も時間もない小規模事業者のための、等身大でリアルな広報戦略。『片手間PR術 取材が絶えない「商店街の小さなたいやき屋」の広報戦略』発売と、出版記念企画の「たいやき引換券」付き書籍販売に、ぜひご注目ください！

「ROCKET NEWS24」2020年9月3日「アーバンライフ東京」2021年2月10日「毎日新聞」2024年5月18日

書籍内容に関するプレスリリース（2025年11月19日）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001101.000012754.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001101.000012754.html)

●著者 辻井啓作（つじい・けいさく）

1969年京都府生まれ。立命館大学法学部卒業。2011年1月、東京都中野区に昔ながらの“一丁焼き”の手法で焼くたいやき店「たいやき ともえ庵」を開業、2014年11月に杉並区阿佐ヶ谷に移転。たいやきへのこだわりと数多くのメディアでの紹介により、阿佐ヶ谷では広く知られる店として親しまれている。

●新刊情報

書名：片手間PR術 取材が絶えない「商店街の小さなたいやき屋」の広報戦略

著者：辻井啓作

仕様：46判／並製／256頁

発売日：2025年12月9日

定価：1,760円（本体1,600円）

ISBN：978-4-309-30045-0

URL：https://www.kawade.co.jp/np/isbn/9784309300450/

※電子書籍も12月に発売予定です。詳細は各電子書籍ストアでご確認ください。