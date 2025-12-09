【12/17(水)開催】オンラインセミナー「“伝わっていなかった”が事故を拡大させる！コミュニケーションエラーから考える、有事に備えるバックオフィス主導のセキュリティ教育とは？」

東京海上ディーアール株式会社

リスクのエキスパート集団として、リスクの分析から問題把握、解決策のご提案まで、高度で実践的なコンサルティングを提供する東京海上ディーアール株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長 水野 一幸、以下「当社」)は、2025年12月17日(水)に、LRM株式会社と共催でオンラインセミナーを開催します。

セミナー概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/128655/table/88_1_30f86ef19cb79924b0b6209f3e461ebd.jpg?v=202512091059 ]関連サービス

当社では、各種サイバーリスク対策のセキュリティサービスを提供しています。

https://www.tokio-dr.jp/service/cyber/

東京都千代田区大手町1-5-1 大手町ファーストスクエア ウエストタワー23Ｆ

東京海上ディーアール株式会社

PIRATESは、サイバーセキュリティインテリジェンスをベースにお客様の事業継続をサイバーセキュリティの観点からサポートする専任チームです。

既存の情報セキュリティサービスの枠組みでは実現できない、拾えないような現場の困りごとを解消するために、「お客様のために」という一貫した姿勢で新しい価値を創造、提供します。

PIRATES：Professionals of Intelligence-based Risk Assessment and Total Emergency Services(https://www.nca.gr.jp/member/pirates.html)

