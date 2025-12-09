ジンベイ、「AIエージェント博 by AI博覧会」へ出展

ジンベイ株式会社

ジンベイ株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：上田英介）は、2025年12月11日（木）～2日（金）にで開催される「AIエージェント博 by AI博覧会」に出展いたします。

▼イベント概要

「AIエージェント博 by AI博覧会」は、人材・ノウハウ不足、セキュリティの不安、経営層への説明の難しさなど、AI導入に伴うさまざまな課題を抱える方に向けたイベントです。成功事例やデモ、カンファレンスを通じて、具体的な導入イメージをつかめる場となっています。学びと体験を同時に得られるため、生成AIのその先を担う“AIエージェント”を一気に理解することができます。

▼ジンベイ展示の見どころ

バックオフィス業務において依然として多く残る「紙・PDF」ベースの帳票処理は、時間と人手を要し、入力ミスや属人化を招きやすい領域です。

ジンベイは、生成AIの文脈理解と高精度OCRを融合した「ジンベイ GenOCR」により、この課題を抜本的に解決。保険・医療・行政・物流など、多様な業界で導入が進んでいます。

今回の展示では、クラウド版・オンプレミス版の両ラインアップを紹介。利用環境やセキュリティ要件に応じて柔軟に選べる構成を実際にご覧いただけます。

・最新機能を実機デモで体験

非定型帳票の高精度読み取り（手書き・押印・かすれ文字にも対応）

「リストビュー」「テーブルビュー」による読み取り結果チェックの効率化

帳票アップロードだけで読み取り項目をAIが自動設定する新機能

CSV出力や主要業務システム（freee、マネーフォワード、SAPなど）とのシームレス連携

・帳票を"理解する"OCR

文字や図形を読み取るだけでなく内容を理解することで、各用途に特化したチューニングを可能にします。

・あらゆる業務の“紙処理”をゼロへ

年末調整書類、医療費通知、検査報告書、納品書、契約書など、多種多様な帳票の読み取りに対応。紙・PDF混在環境でも即時データ化し、入力作業を90%以上削減します。

・その場で導入相談＆課題診断

来場者の業務課題や運用フローをお伺いし、最適な導入プランをご提案。

対象帳票やシステム連携方法、運用時の注意点なども、専門スタッフがその場でご相談に応じます。

ジンベイGenOCRの詳細資料はこちら :https://hubs.ly/Q03f2FhC0

その他、企業内に点在する非構造データ（PDF、Word、議事録、契約書、メールなど）を自動的に解析・整理し、瞬時に検索可能な状態に変換するAI検索プラットフォーム『GenSearch』もご紹介予定です。

ご興味がございましたら、是非『D-1』のジンベイブースにお立ち寄りください。

▼開催情報

名称 ：AIエージェント博 by AI博覧会

主催 ：株式会社アイスマイリー

開催期間：2025年12月11日（木）～12日（金）10:00～17:00

※11日（木）のみ18:00まで

会場 ：御茶ノ水ソラシティカンファレンスセンター

小間番号：D-1

参加方法：事前登録制（無料）

公式URL：https://aismiley.co.jp/ai_hakurankai/aiagent-haku/

※読み取り精度、データ入力時間など、上記数値については当社内での検証結果に基づく

■ジンベイについて

ジンベイ株式会社は「働くを変える」をミッションに、最新の生成AI技術を活用した業務DXを推進しています。私たちが提供する「ジンベイ生成AIエージェント」は、各業務プロセスをデジタル化し、過去のデータや社内外のコミュニケーション情報を有効活用することで、生産性向上と企業の成長を支援します。

法人名：ジンベイ株式会社

代表者：代表取締役 上田 英介

所在地：〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸一丁目５番１０号 JPR横浜ビル ８階

設立：2024年5月24日

事業内容：AI・システム開発、コンサルティング、および関連するサービス

メール ： info@jinbay.co.jp

