【Renta!】X-zhi作品『放蕩皇子は堅物騎士に抱かれたい～素直じゃない君を落とすまで～』の独占先行配信を開始！

株式会社パピレス


株式会社パピレス（東証スタンダード3641、所在地：東京都千代田区、代表取締役：松井康子）は、2025年12月9日（火）に、X-zhi作品『放蕩皇子は堅物騎士に抱かれたい～素直じゃない君を落とすまで～』の独占先行配信を開始したことを発表いたします。



　この度、マルチデバイス対応電子書籍レンタルサイト「Renta!」（https://renta.papy.co.jp/）では、2025年12月9日（火）より、X-zhi作品『放蕩皇子は堅物騎士に抱かれたい～素直じゃない君を落とすまで～』の独占先行配信を開始いたします。



人気BL作品「放蕩皇子は堅物騎士に抱かれたい～素直じゃない君を落とすまで～」がついに日本初上陸です！


Renta!でしか読むことができない本作品は、2話無料&3話以降レンタルでお得に読むことができます。12月9日（火）の配信では一挙8話を配信し、以降も毎週更新を予定しておりますので、ぜひお楽しみください。




■作品情報



『放蕩皇子は堅物騎士に抱かれたい』

著者：J.N.


発行：X-zhi



配信開始日：12月9日（火）


初回配信話数：8話



https://renta.papy.co.jp/renta/sc/frm/item/417017/






あらすじ：


“帝国の暗娼”の異名を持つ放蕩三皇子・ルセウス。前世の暴君の記憶を持つ彼は権力に興味なく、ただひとつ執着するのは――白銀の騎士スーリの心だった。


「どうすればあの堅物が私に微笑むんだ…？」


騎士道一本槍の近衛騎士・スーリにことごとく拒まれ続ける皇子は、ついに決意する。封地の古都シラクサを「極楽の城」に変え、清廉な騎士を官能の渦に巻き込んでやると。


「騎士の矜持なんて捨てて…私に溺れてみせろ」



理性と愛欲の攻防が今、地中海の古城で幕を開ける――！



作品ページはこちら


https://renta.papy.co.jp/renta/sc/frm/item/417017/









株式会社パピレスは、今後もより多くのユーザーにご満足いただける電子書籍サイトを目指して、サービスの充実に邁進してまいります。






■マルチデバイス対応電子書籍レンタルサイト「Renta!」について


URL：https://renta.papy.co.jp/



　「Renta!」は「誰でも、手軽に、安価に」電子書籍の閲覧ができるサービスとして、2007年にオープンいたしました。


　現在までに多数のユーザーにご利用いただき、2025年には、会員数1050万人を突破いたしました。コミックや小説・実用書、タテコミやアニコミ等の次世代コンテンツに加えて、SNSで話題のショートドラマやアニメなどの動画も続々入荷しており、いつでも・どこでも・簡単に・好きな端末で楽しめます。※1


　価格設定は48時間閲覧方式の「レンタル」を採用し、安価な書籍閲覧を実現しております。また、レンタルだけではなく「購入」も可能で、「手軽にちょっと読みたい」と「繰り返し何度でも読みたい」という、異なるニーズに対応しています。


　なお、Renta!では書籍の作品データやユーザーの利用状況を、株式会社パピレス提供のクラウド上に保管します。これにより、利用シーンによる閲覧デバイスの使い分けは勿論、モバイル端末の紛失・故障・機種変更等に際しても、引き続き別の端末から作品を楽しめます。



※1　閲覧期間と価格の設定は個々のコンテンツによって異なります。予めご了承下さい。




