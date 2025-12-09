駅チカ×日常使いにぴったり！『れんげ食堂Toshu』六浦に新規オープン

イオン株式会社

2025年12月12日(金)、中華料理店「れんげ食堂Toshu」を展開しているイオングループのオリジン東秀株式会社（本社：東京都調布市/代表：後藤雅之）は、「れんげ食堂Toshu京急六浦店」をオープンいたします。

れんげ食堂Toshu京急六浦店について

京急六浦駅西口を出てすぐの駅前立地にあり、通勤・通学の行き帰りはもちろん、買い物や日々の外食にも気軽に立ち寄れる、地域に寄り添った便利な場所です。

自慢の餃子・ラーメン・チャーハンをはじめ、バラエティ豊かな定番中華メニューをご用意。 生ビールやハイボールなどのアルコール類も充実しており、日常の“ちょい飲み”にもぴったりです。

学生やファミリー層、ご近所にお住まいの皆さまにとって、明るく居心地の良い、気軽に使える親しみやすいお店として、六浦の街とともに歩むお店を目指してまいります。

皆さまのご来店を心よりお待ちしております。

店舗概要

住所：神奈川県横浜市金沢区六浦5-1-2

最寄り駅：京浜急行電鉄逗子線 京急六浦駅 徒歩1分

電話番号：045-374-4866

営業時間：平日・土曜 11:00～23:00 (ラストオーダーは、22:45となります)

日祝 11:00～22:30 (ラストオーダーは、22:15となります)

席数：カウンター14席テーブル18席 計34席

オープン記念セール 商品概要

当店では、12月12日（金）から期間限定で、人気メニューがおトクに楽しめるオープン記念セールを実施します。

中華レストラン「れんげ食堂Toshu」について

野菜たっぷり塩たんめん、野菜たっぷり赤たんめんには1日に必要な野菜の1/2を使用しています。(※)厚生労働省が提唱する「健康日本21」では、野菜の摂取目標を1日あたり350g以上と定めています。

「れんげ食堂Toshu」の名前には、「れんげ」から広がる美味しい食事で日常を幸せにしたいというおもいが込められています。和食に対する「箸」のように、中華料理には「れんげ」が欠かせません。

植物の「れんげ」の花言葉は「幸せ」。「れんげ食堂Toshu」では、人気の定番料理メニューに加え、れんげ食堂ならではのセットメニューやお酒、また、テイクアウトメニューもご用意しています。自宅や職場とは違った心地の良い場所として、おひとりで、グループやご家族でも、気軽に楽しんでいただける中華レストランです。

毎日食べても飽きない、やさしい味を大切にし、野菜を多く摂ることのできるメニューも充実しています。中でも素材やタレにこだわって製造した餃子は、テイクアウトでも人気のメニューです。お子さま用のメニューもご用意し、ご家族連れのお客さまにも、より気軽にご利用いただけます。

オリジン東秀株式会社について

X公式アカウント :https://x.com/renge_PRLINE公式アカウント :https://lin.ee/unvjkip/

代表者：代表取締役社長 後藤 雅之

本社所在地：東京都調布市調布ヶ丘1-18-1 KDX調布ビル5F

設立：1966年（昭和41年）9月

事業内容：イオングループのオリジン東秀は、弁当・惣菜販売のオリジン事業や外食事業の運営、イオングループデリカ部門にオリジン商品を融合させるデリカ融合事業の展開を行なっております。

ブランド：キッチンオリジン/オリジン弁当/オリジンデリカ/武蔵野うどん小麦晴れ 他

公式WEBサイト :https://www.toshu.co.jp/