【氷のストレスから解放！】ALTENA クリア氷 高速製氷機が「楽天スーパーSALE」でお得に！パーティーや年末年始の集まりを格上げする「溶けにくいクリアキューブ」を自宅で最速6分製氷

三金商事株式会社（MITSUKIN SHOJI Co., Ltd.）

ALTENA（アルティーナ）は、「日常の中の“あるといいな”」を叶える製品を提供しています。

この度、当社の人気商品である家庭用クリア氷高速製氷機(ICE-CB01)が、楽天スーパーSALEの対象となり、12月11日までの期間限定で特別価格にてご提供いたします。

年末年始のパーティーやクリスマスの集まりを控える皆様に、ぜひこの機会に、冷凍庫の氷とは一線を画す本格的なクリア氷を体験していただきたく、お知らせいたします。

［楽天スーパーSALE：2025年12月4日(木)20:00～12月11日(木)01:59まで］

パーティーシーンを格上げする「クリア氷」の魅力

詳細はこちら :https://item.rakuten.co.jp/mtkshop/ice-cb01/

本製品の最大の特徴は、溶けにくい「クリアキューブ（透明な氷）」を自宅で手軽に作れる点です。

・テーブルを彩る透明感

透き通った美しいクリア氷は、グラスの中で輝き、パーティーシーンを格上げする高級感を演出します。

・溶けにくく、飲み物の味が薄まらない

パネル式製氷を採用したクリア氷は、硬く、通常の氷より溶けにくいのが特徴です。

カクテルやハイボール、アイスティーなど、長時間冷たさをキープしたい飲み物に最適で、水っぽくなるのを防ぎ、飲み物本来の味を最後まで楽しめます。

業界最短クラス！最速6分で「氷切れ」の心配を解消

パーティー中に「氷が足りない」という事態は避けたいもの。

ALTENAの製氷機は、そんなお悩みを解決します。

超速製氷：お急ぎモード「-6D」を使えば、最短約6分で16個のクリア氷を一括製氷。

圧倒的な製氷能力：冷蔵庫の自動製氷機能が約2時間で12個程度のところ、本製品は約1時間で160個程度の氷を製氷可能。急な来客や、大量の氷が必要なBBQ・アウトドアシーンでも大活躍します。

選べる13種類のサイズ：用途に応じて氷のサイズを13種類から選べます。パーティーでは小さめの(-6D)で大量に、晩酌では溶けにくい最大サイズ(6D)でゆっくりと。

シンプルで使いやすい充実機能

簡単操作：水を入れてボタンを押すだけのシンプルな操作性。

自動停止：氷ケース（容量約1200g）がいっぱいになったら自動で製氷をストップ。

簡単お手入れ：自動クリーニング機能と排水口付きで、メンテナンスも手間いらずです。

タイマー機能：ON/OFFタイマーを使えば、寝る前にセットして、忙しい朝には氷が満タンに。

楽天スーパーSALEは12月11日(木)1:59まで

おかげさまで、本製品は楽天ランキング（リアルタイムおよびデイリー）で1位を獲得し、平均レビュー4以上の高評価をいただいております。

この人気商品が、楽天スーパーSALE期間に限り、大変お得な特別価格にてご提供中です。

ALTENA

クリア氷 高速製氷機／ICE-CB01

セット内容

- 製氷機 本体

- 貯水タンク

- アイススコップ

- 氷ケース

｜会社概要｜

名称：三金商事株式会社（MITSUKIN SHOJI Co., Ltd.）

設立年： 2011年4月

代表者名： 田中 新一

本社所在地：大分県大分市碩田町3-1-35

https://mitsukin.info/(https://mitsukin.info/)