体操クラブ運営DX『スコラプラス』、大阪・アクティングカップ競技大会2025に広告協賛

VISH株式会社

運動系スクール・クラブ向け運営システム「スコラプラス」を提供するVISH株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：田淵 浩之）は、2025年12月14日（日）にAsueアリーナ大阪で開催される「アクティングカップ競技大会2025」に広告協賛します。



スコラプラスは、体操・トランポリン・バトンなどの体操系クラブはもちろん、スイミングやダンスなど幅広い運動系スクールの運営を支援するクラブ運営DXサービスです。とくに体操競技では、種目ごと・級ごとの細かな進級に対応した専門的な進級管理機能を備えていることが特長です。





アクティングカップ競技大会2025 協賛の概要

日々のクラブ運営を支えることで、選手が演技に集中できる環境づくりに貢献するとともに、本大会の応援を通じて、指導者と選手の挑戦を後押ししてまいります。

「アクティングカップ競技大会2025」は、体操・トランポリン・バトンの三競技から構成される大会で、Asueアリーナ大阪を舞台に、多様な世代・レベルの選手が日頃の練習の成果を披露します。

- 大会名：アクティングカップ競技大会2025- 日 時：2025年12月14日（日） AM9:30 START- 会 場：Asueアリーナ大阪- 主 催：アクティングスポーツ協会

当日は競技に加え、著名な選手が出演する「スーパーエキシビジョン」（16:00開始予定）も一般公開で実施されます。出場選手にとっては本番の舞台であり、観客にとってはトップレベルの演技に触れられる貴重な機会となります。

VISH株式会社は、本大会会場での広告掲出などを通じて「アクティングカップ競技大会2025」を応援し、体操クラブ向け運営システムとして、選手・指導者・保護者のみなさまに「スコラプラス」を知っていただくきっかけづくりに取り組みます。

協賛に込めた想い：クラブ運営DXで、本番までの時間をより豊かに

体操やトランポリン、バトンといった競技では、大会シーズンになると、

- 本番に向けたクラスや種目の編成・出欠管理- 補講・振替レッスンなどのスケジュール調整- 稽古時間や集合時間、持ち物などの連絡・案内- 月謝に加え、大会参加費や衣装代などの請求管理

など、指導以外の事務作業が一気に増える傾向があります。

こうした業務が煩雑になるほど、指導者が選手と向き合う時間や、演技の質を高めるための準備時間が圧迫されてしまいます。

「スコラプラス」は、クラブ運営の事務負荷を軽減し、「選手の挑戦を支える指導者の挑戦」を ICT でサポートしたいという想いから生まれたサービスです。

大阪で開催されるアクティングカップ競技大会2025への協賛を通じて、関西エリアをはじめとした体操・トランポリン・バトンのクラブや指導者のみなさまに、クラブ運営DXの選択肢として「スコラプラス」を知っていただき、選手が競技に打ち込める環境づくりをともに進めていきたいと考えています。

体操競技に特化した進級管理で、日々の成長を見える化

体操クラブや総合型の運動スクールでは、

- 床・跳馬・鉄棒・段違い平行棒など種目ごとに評価基準が異なる- レベルや年齢ごとに級・ランク・検定項目が細かく分かれている- 選手によって得意種目や習熟度がばらばらで、一覧での把握が難しい

といった理由から、進級管理が大きな負担になりがちです。



紙の台帳やエクセルファイルが増えるほど、更新漏れや情報の散在、コーチ間の共有不足なども起こりやすくなります。

スコラプラスの進級管理機能は、こうした体操競技ならではの課題に対応するために設計されています。

＜スコラプラスの進級管理の特徴＞

- 種目ごとのチェック項目や合格基準を、クラブごとに柔軟に設定可能- 選手ごとの習熟状況・合格履歴をクラウド上で一元管理- 次に目指す技・級を明確にし、指導計画や声かけにも活用- 進級結果を保護者にスムーズに共有し、成長や課題を共有

といった仕組みによって、指導者は「誰がどの種目で、どこまでできていて、次に何に挑戦するのか」をひと目で把握できます。



大会前の調整や選手選考にも活かしやすくなり、日々の練習から本番までを一貫してサポートします。

種目別進級の画面イメージ（左：保護者・生徒専用アプリ「れんらくアプリ」 右：コーチ管理用画面）

スクール・クラブ運営システム「スコラプラス」について

「スコラプラス」は、体操・トランポリン・バトンといった体操系クラブをはじめ、スイミングスクール、ダンススクール、球技系クラブなど、幅広い運動系スクール・クラブ向けに開発されたクラブ運営システムです。

全国の体操クラブ約150拠点を含む多くのスクールで導入されており、

- 会員・コース・クラス管理- 進級・合否・資格情報の管理（体操競技に特化した項目設計にも対応）- レッスン予約・出欠・振替管理- オンライン入会・WEB口座振替・キャッシュレス対応- 月謝・イベント・大会参加費などの請求・入金管理- 保護者向け「れんらくアプリ」との連携によるコミュニケーション

など、クラブ運営に必要な機能をワンストップで提供します。

紙やエクセルに分散していた情報をクラウドに集約し、事務作業時間の削減と情報共有の効率化を実現することで、指導者が選手と向き合う時間を増やすことを目指しています。

今後の展望

VISH株式会社は、関西ジュニアカップに続く形で、今回のアクティングカップ競技大会2025への協賛を行いました。今後も、大阪・関西エリアをはじめ全国各地の大会やクラブとの連携を検討し、体操クラブのDX支援だけでなく、体操・トランポリン・バトンなど競技スポーツに関わるさまざまな場面で価値を提供します。

選手の「挑戦する時間」を少しでも多く生み出せるよう、指導者が本来の役割である「指導」に集中できる環境づくりを、サービス開発とパートナーシップの両面から進めてまいります。

スクール管理システム「スコラプラス」について

「スコラプラス」は、スポーツクラブや音楽教室、学習塾などのスクール運営に必要な機能を一元管理できるクラウドシステムです。

出席・進級・請求・連絡などをオンライン化し、指導者・スタッフ・保護者をつなぐ新しい運営スタイルを実現します。



スコラプラス公式サイト：https://www.buscatch.com/scholaplus/

会社概要

会社名：VISH株式会社

所在地：愛知県名古屋市中区錦2丁目10番13号 SC錦ANNEX 6F

代表者：代表取締役 田淵 浩之

設 立：2004年12月

URL：https://www.vish.co.jp/