KNT-CTホールディングス株式会社、AIアバター「Geny」を人材採用のプロセスに試験導入

株式会社lean（本社：東京都、ファウンダー北原 航）は、近畿日本ツーリスト株式会社やクラブツーリズム株式会社をグループ会社に持つKNT-CTホールディングス株式会社（本社：東京都、社長：小山佳延）が、当社提供のAIアバター「Geny」を採用プロセスに試験導入したことをお知らせします。

■導入の背景

KNT-CTホールディングスでは、旅行事業・地域共創事業・訪日事業など多様な事業を展開しており、募集内容も幅広く存在しています。そのため、職種ごとに異なる業務内容・組織風土・キャリアパスなどを、求職者へ網羅的に説明することが難しいという課題がありました。

また、採用部門の人的リソースが限られる中で、複数職種の問い合わせ対応や説明業務を並行する必要があり、十分な個別フォローが行き届きにくくなる懸念も生じていました。

一方で、求職者側では「仕事内容や組織風土を深く理解したい」というニーズが高まっており、丁寧で分かりやすい情報提供の重要性は増しています。

こうした背景を踏まえ、同社は限られた人的リソースでも求職者一人ひとりに丁寧な対応を提供し、職種ごとの理解を深めることを目的として、このほどKNT-CTホールディングス株式会社の来春入社内定者を対象に、AIアバター「Geny」の試験導入を決定しました。これにより内定者の入社前の不安を解消し、安心して入社いただくことが期待できます。

■導入の概要

まずは内定者に限定してGenyを稼働させ、以下の観点で効果検証を行います。

・質問対応の網羅性／スピード向上

・入社後ギャップの防止

効果が確認できた段階で、対象者や利用フェーズの拡大を順次検討していく予定です。

■AIアバター「Geny」について

Genyは、採用担当者や先輩社員をAIアバター化し、求職者の質問に24時間対応する「採用アシスタントAI」です。説明会やカジュアル面談などの採用活動において、求職者が知りたい情報にいつでもアクセスできる環境を提供し、情報提供の品質向上と採用工数削減を同時に実現します。実際に他企業では、応募前～選考中といった求職者フェーズでの活用が進んでいます。

今回KNT-CTホールディングス株式会社では、まず内定者フェーズに限定して試験導入し、入社前の不安解消や情報提供のあり方について効果検証を行います。

https://geny.le-an.co.jp/

■KNT-CTホールディングス株式会社について

「Geny最新資料」は、こちら（https://geny.le-an.co.jp/document/）より無料でダウンロードいただけます。

KNT-CTホールディングス株式会社は、近畿日本ツーリスト株式会社やクラブツーリズム株式会社をグループ会社に持つ会社です。グループの各事業会社では、旅行事業を中心に国内外で幅広いサービスを提供し、多様な人材の採用・育成を推進しています。

■株式会社leanについて

株式会社leanは、AIアバターを活用した採用プロセスの最適化を行うスタートアップ企業です。「採用担当者の分身として求職者に寄り添うAI」をコンセプトに、企業向けAIアバターGenyを開発・提供しています。