【AI検索動向調査】Webサイトの「PV減」はAIの影響か。「ゼロクリック」層が約半数に拡大

株式会社シード

株式会社シード（本社：東京都千代田区、代表取締役：池田 智之、以下「シード」）は、運営するデジタルマーケティング情報メディア「デジマ部」において、全国の10代～70代以上の男女1,504名を対象に「AIによる検索行動の変化に関する意識調査」を実施いたしました。

本調査の結果、生成AIの普及に伴い、ユーザーの情報収集行動が「検索エンジン」から「対話型AI（生成AI）」へ移行し始めており、Webサイトへの訪問を伴わない「ゼロクリック検索」が常態化しつつある実態が明らかになりました。

■ 調査結果詳細

1. データが示す「検索離れ」の波。AI利用者の4割で検索頻度が減少

【調査結果サマリー】- 検索離れ： 生成AI利用者の44.2%が、検索エンジンの利用回数が「減った」と回答。Webサイトへの訪問頻度も30.5%が減少。- ゼロクリック： 検索結果のAI回答を見て、Webサイトを開かずに自己解決する行動が48.8%で常態化。- AIへの信頼： AIが生成した回答に対し、60.6%が「信頼できる」と評価。- 商品検索： 商品を探す際のGoogle利用率はわずか5.3%。Amazon（49.7%）等のECモールが圧倒的シェア。- SNS検索： 全体では少数派だが、10代～30代の若年層においてはTikTokやInstagramを検索手段として利用する傾向が顕著。- 今後の検索： 約4割のユーザーが「検索エンジンとAIを使い分ける」または「AIをメインにする」と回答。

米国ではGoogleのSGE（AIによる概要表示）やPerplexity AI等の普及によりWebサイトへの流入減が課題となっていますが、本調査により日本でも同様の変化が起きていることが確認されました。

生成AI利用者に「AIを使うようになってからの検索エンジン利用頻度」を尋ねたところ、「かなり減った（14.7%）」「少し減った（23.5%）」と、合わせて38.2%のユーザーで検索頻度の減少が見られました。「ほとんど使わなくなった（6.0%）」層を含めると、約44%が「検索からAIへ」の情報行動シフトを起こしています。

さらに、検索回数だけでなく「Webサイトへの訪問頻度（Q8）」についても、30.5%が「減った」と回答しました。 従来の「検索エンジンで集客し、サイト内でコンバージョンさせる」というWebマーケティングの前提が、ユーザー行動の変容により揺らいでいることが示唆されます。

2. リンクをクリックしない。「ゼロクリック」の常態化とAIへの信頼

検索エンジン上のAI回答（SGE等）を見て、個別のWebサイトを開かずに済ませることがあるか尋ねたところ、「よくある（13.5%）」「たまにある（35.3%）」と、48.8%（約半数）がAIの回答だけで目的を果たしていることが判明しました。

この「ゼロクリック」行動を支えているのは、AIに対する高い信頼感です。 AIの回答に対する信頼度（Q11）を聞いたところ、「まあまあ信頼できる（53.8%）」「非常に信頼できる（6.8%）」を合わせて60.6%に達しました。ユーザーは「完璧な正解」よりも、AIによる「手っ取り早い要約（タイムパフォーマンス）」を選好する傾向にあります。

3. 「知りたい」はGoogle、「買いたい」はAmazon。検索行動の分断

情報収集（Knowクエリ）」と「商品購入（Buyクエリ）」では、利用されるプラットフォームが明確に分かれています。

情報収集（Q1）ではGoogle（64.8%）が依然としてトップですが、商品購入（Q2）の場面ではAmazon（49.7%）や楽天（25.7%）が圧倒的であり、Google利用率はわずか5.3%に留まりました。 「購買意欲の高い検索」はECモールへ、「情報検索」はAIへと分散が進んでおり、Google検索一辺倒のSEO対策ではリーチできない層が拡大しています。

4. SNS検索の台頭：若年層に広がる「第三の検索チャネル」

AI検索の浸透が進む一方で、若年層を中心にSNS（TikTok、Instagram等）を検索エンジンとして利用する動きも定着しつつあります。 全体ではわずかな割合ですが、年代別に見ると10代～30代の若年層による利用率が高く、デジタルに慣れ親しんだ世代にとっては「タグる（ハッシュタグ検索）」や「動画で探す」行動が当たり前の選択肢となっています。企業は「AI対策」と同時に、若年層向けの「SNS検索対策」も迫られています。

5. 覇権を握るのは？生成AI利用率64%と「日常化」するAI

生成AIの利用は、今や一般層のインフラとして定着しつつあります。その利用はプロフェッショナルな領域にも深く根付いており、具体的に仕事での利用頻度（Q6）を見ると、「毎日（13.7%）」「週に数回（20.1%）」など、約6割がビジネスシーンで活用していることが判明しました。このデータから、AI利用が趣味・娯楽に留まらず、実用的なレベルにおいても深く浸透していることがうかがえます。

利用ツール（Q5）ではChatGPT（71.2%）が依然として首位ですが、Gemini（39.4%）やCopilot（15.2%）もシェアを伸ばしています。特にGeminiやCopilotは既存の検索・業務環境に統合されているため、ユーザーが意識せずに日常的に利用するケースが増えています。

6. 今後の展望：SEOから「GEO（生成エンジン最適化）」へ

今後の検索手段（Q12）として、「検索エンジンとAIを使い分ける」「AIをメインにする」と答えた層は約4割に上ります。 この変化に対応するため、マーケティング業界では従来のSEO（検索エンジン最適化）に加え、「GEO（Generative Engine Optimization）」や「AIO（AI Overview Optimization）」と呼ばれる新たな対策が急務となっています。

【AI検索時代に求められる3つのマーケティング視点】

【視点1】検索基盤を意識したGEO戦略

ChatGPT（Bing検索基盤）とGemini（Google検索基盤）の双方に対し、構造化データやE-E-A-T（経験・専門性・権威性・信頼性）を強化し、正しい情報を機械学習させる対策が必要です。

【視点2】「指名検索」されるための評判（UGC）形成

AIはWeb上の評判を学習します。SNSやレビューサイトでの言及（メンション）を増やし、AIに「このジャンルの代表的なサービス」として認識させるエンティティ最適化が重要です。

【視点3】一次情報の提供による「引用獲得」

AI回答の引用元（ソース）として選ばれるために、どこにでもある情報ではなく、独自性の高いデータや専門家の見解を発信する必要があります。

■ 調査概要

調査対象：日本在住の10代～70代以上の男女

調査期間：2025年10月28日～2025年11月6日

調査機関：株式会社シード（自社調査）

調査方法：インターネットによる回答

有効回答数：1,504人

回答者の年代：10代 6.4％／ 20代 13.8％／30代 15.6％／40代 20.1％／50代 18.2％／60代 16.8％／70代以上 9.1％

※本調査結果の引用・転載について

本調査結果を引用・転載される場合は、出典元として「株式会社シード（デジマ部）」を明記し、下記Web記事へのリンク設置をお願いいたします。

URL：https://www.seedinc.jp/column/seo/report-ai-search-trends/

■ 株式会社シード 会社概要

社名 ： 株式会社シード

所在地 ： 〒102-0072 東京都千代田区飯田橋2-14-2 雄邦ビル3F

代表者 ： 代表取締役 池田 智之

設立 ： 2005年11月1日

資本金 ： 2,100万円

事業内容 ： Webマーケティング支援/インターネット広告運用/Webメディア運営

URL ： https://www.seedinc.jp/

