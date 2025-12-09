アイユニバース、美容業界AI時代の旗手 ― Eye Universe × GIVE-FORWARDが業務提携

株式会社Eye Universe

株式会社Eye Universe（本社：東京都港区、代表取締役社長：森越道大、以下「Eye Universe」）は、生成AIを活用した法人研修・AIコンサルティング事業を展開する株式会社GIVE-FORWARD（本社：東京都、代表取締役CEO：鈴木啓生、以下「GIVE-FORWARD」）と、美容業界におけるAI活用・DX推進を目的とした業務提携を締結しました。両社はそれぞれが持つ「教育 × テクノロジー × 現場理解」の強みを結集し、美容業界全体のAIリテラシー向上と現場導入支援を一体的に推進していきます。

■ 背景

美容業界は、人口減少・人手不足・長時間労働といった構造的課題に直面しており、働き方とビジネスモデルの変革が急務です。厚生労働省によると、美容師の離職率は就業3年以内で約50%に達しており、持続的な人材育成が困難な状況が続いています。

一方で、ChatGPTをはじめとする生成AI技術の発展により、顧客対応・予約管理・教育・SNS発信など、美容サロン業務の多くを最適化できる環境が整いつつあります。しかし現場では依然、「AIを導入したいが使い方がわからない」「人に教えられる人材がいない」という課題が根強く残っています。

この課題に対して、教育と現場導入を一体で支援できる2社が協働。Eye Universeが技術・システム・業界ネットワークの側面から、GIVE-FORWARDが教育・育成・伴走支援の側面から、美容業界のAI時代を本格的に切り拓きます。

■ 提携の目的

美容業界におけるAIリテラシー教育と現場実装を同時に進めることで、AIを「一部の企業の戦略」から「全サロンの共通文化」へと拡張することを目的としています。AIを使いこなせる美容師・経営者を全国規模で育成し、“人の感性 × AIの力”による新しい美容の在り方を業界全体に浸透させます。

■具体的な取り組み

（1）AI教育プログラムの共同開発

Eye Universeの現場知見とGIVE-FORWARDの教育メソッドを融合し、サロン業務に直結する実践型AI研修を共同設計。「翌日から使える」「全員で使いこなせる」をコンセプトに、全国のサロン・メーカー・教育機関へ展開します。



（2）AI教育とDXシステムの連携提供

Eye UniverseのAIシステム「iProducer」とGIVE-FORWARDのAI教育プログラムを統合。学習・実装・改善のサイクルを業務に組み込み、学んだAIスキルを即座に成果へと変換できる仕組みを構築します。



（3）業界標準モデルの確立

大手から中小サロンまで導入できるAI導入モデルを確立し、業界団体・教育機関・メーカーと連携して全国に展開。都市部・地方を問わず、業界全体の生産性と創造性を底上げします。

■各社の強みと役割

- 株式会社Eye Universe美容師出身の森越道大氏が率いる、美容業界DXのリーディングカンパニーである。顧客管理・予約最適化・CRM・教育支援を統合したAIシステム「iProducer」を全国展開。森越氏は、一般社団法人デジタルサロン協会の事務局長として業界横断的なDX推進を牽引し、現場とテクノロジーを結ぶ橋渡し役を担っている。Eye Universeは、テクノロジーが美容師の感性を拡張する未来を見据え、業界全体のデジタル変革を先導している。

■代表コメント

- 株式会社GIVE-FORWARD美容業界に特化した生成AI研修・導入支援の第一人者として、創業半年で導入100社超・受講者1,500名を突破。大手美容メーカー・大手サロン企業・地方組合（岡山県美容生活衛生同業組合など）で研修実績を持つ。代表の鈴木啓生は、株式会社リクルートでHot Pepper Beautyの法人営業を担当し、数々の受賞、また、全国3,000名中BEST15（年間表彰）にも選出された実績を持つ。現場を知るAI経営者として、教育・コンサルティング・現場伴走支援を統合する独自モデルを確立している。- 株式会社Eye Universe 代表取締役社長／一般社団法人デジタルサロン協会 事務局長 森越道大「美容師は常に“人”と向き合う仕事です。だからこそ、テクノロジーをどう活かすかが次の時代を決めます。GIVE-FORWARDの教育力と、私たちの技術力・業界ネットワークが融合することで、美容業界に“AIを使いこなす文化”を根づかせ、新しい働き方を実現していきます。」

- 株式会社GIVE-FORWARD 代表取締役CEO 鈴木啓生「AIは美容師の感性を奪うものではなく、拡張するものです。森越さん率いるEye Universeとの提携は、まさに“教育と現場の理想的な融合”です。私自身、Hot Pepper Beautyで3,000人中TOP15に選ばれた現場経験から、美容師の仕事の本質を理解しています。その実践知をAI教育に落とし込み、美容業界の未来を実装していきます。」

■会社概要

株式会社Eye Universe

代表者：代表取締役社長 森越道大

所在地：東京都港区六本木4-1-4 黒崎ビル2F

設立：2023年6月

事業内容：美容業界特化型DX事業、AIシステム「iProducer」開発・運営

公式サイト：https://eye-universe.co.jp/

株式会社GIVE-FORWARD

代表者：代表取締役CEO 鈴木啓生

所在地：東京都大田区山王2-1-8 山王アーバンライフ1001

設立：2025年4月

事業内容：美容業界に特化した生成AI研修・AIコンサルティング・ドローン