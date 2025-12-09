株式会社ほっかほっか亭総本部

持ち帰り弁当事業のパイオニアである「株式会社ほっかほっか亭総本部（本社：大阪府大阪市、代表取締役会長兼社長：青木達也）は、2025年12月18日(木)より、人気料理研究家リュウジ氏とのコラボ商品第2弾「バズベントウ 再び。」シリーズの対象商品をご購入で「サントリー ペプシ〈生〉BIG COLA 600mlペット」を2本プレゼントいたします。

ほっかほっか亭のクリスマスキャンペーン！対象商品ご購入で「サントリー ペプシ＜生＞BIG COLA」を2本プレゼント！

ほっかほっか亭では、SNS総フォロワー数1,100万人超えのYouTuber・料理研究家リュウジ氏とのコラボ商品「バズベントウ 再び。」が、11月6日（木）より好評発売中です。

この度、クリスマスキャンペーンとして、リュウジ氏が選んだほっかほっか亭のおかずが大集合した「リュウジのおつまみトリオ（ローストチキン／鴨レッグ）」と「リュウジのおつまみオードブル（ローストチキン／鴨レッグ）」をご購入で、ペプシ史上最高※レベルの爽快感”を楽しめる、サントリー食品インターナショナルの「サントリー ペプシ〈生〉BIG COLA」を2本プレゼントいたします。

クリスマスはほっかほっか亭のおかずと一緒に、ペプシで乾杯！楽しい時間をお過ごしください。

※生コーラスパイスを香料の基原料の一部に使用。爽快感をもたらす飲みごたえと後ギレを、日本市場におけるペプシ主要製品(有糖タイプ)と比較。

・対象期間：2025年12月18日（木）～12月25日（木）

・対象注文：店頭注文およびモバイルオーダーで、対象商品をご注文のお客さま

・プレゼント内容：サントリー ペプシ〈生〉BIG COLA 600mlペット 2本

※サントリー ペプシ〈生〉BIG COLA品切れの際は代替品にて対応させていただきます。

■ 対象商品

サントリー ペプシ〈生〉BIG COLA 600mlペット

● リュウジのおつまみトリオ＆リュウジのおつまみオードブル

リュウジ氏が本気で選んだ、「お酒がすすむほっかほっか亭のおかず」が大集合しました。リュウジのスパイス唐揚のほか、ポップコーンシュリンプや、ポテトフライなどが詰まった、お酒好きの方にとってまさに「夢のよう（リュウジ氏談）」な商品です。

プレートの目玉となる骨付きチキンは、リュウジ氏とのコラボ企画品第1弾で即完売となった、ブラックペッパーがアクセントで噛むほどおいしい「鴨レッグ（2本）」と、オリジナルのしょうゆベースのたれに漬け込んだ和風味の「ほっかローストチキン（2本）」のいずれかを選ぶことができます。

・リュウジのおつまみトリオ（ローストチキン／鴨レッグ）：2,500円（税込）

※数量限定、なくなり次第終了。

【セット内容】

ローストチキン(2本)or鴨レッグ(2本)/スパイス唐揚(4コ)/ポテトフライ/ミニハッシュポテト/ポップコーンシュリンプ/ウインナーソーセージ

リュウジのおつまみトリオ（ローストチキン／鴨レッグ）

・リュウジのおつまみオードブル（ローストチキン／鴨レッグ）：5,500円（税込）

※数量限定、なくなり次第終了。

※モバイルオーダーではご注文できません。

※要予約商品のため、来店引取りのみキャンペーン対象となります。ご予約は3日前の15：00までにお願いします。

【セット内容】

ローストチキン(2本)or鴨レッグ(2本)/唐揚(4コ)スパイス唐揚(4コ)/ポテトフライ/ミニハッシュポテト/ポップコーンシュリンプ/ウインナーソーセージ/えび天/たまご焼/ポテトサラダ/ブロッコリー/カットパイナップル/レンコンの甘辛炒め/とり竜田黒酢あんかけ/根菜の甘辛煮/しょうが焼

リュウジのおつまみオードブル（ローストチキン／鴨レッグ）

※西日本店舗での仕様と価格になっています。

※秋田県、宮城県、山梨県、関東地方、東海・北陸地方、大阪府、兵庫県（但し、淡路島除く）、奈良県、和歌山県、中国・山陰地方、九州地方の各店でキャンペーンを実施。

■ 商品開発の裏側をYouTubeチャンネル「料理研究家リュウジのバズレシピ」で公開中！

〈11月15日更新動画〉YouTubeチャンネル「料理研究家リュウジのバズレシピ」

「社長に直談判しに行きました」

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=WCu08UQrE68 ]

今後もほっかほっか亭では、お店で手づくり、つくりたてのおいしさを皆さまにお届けし、お客さまに楽しんでいただけるさまざまな企画を実施してまいります。

■ 株式会社ほっかほっか亭総本部について

ほんわりと湯気の立ち上る、ふっくらとした炊きたてごはん。それが“ほっかほっか”という言葉です。立ち寄ればいつもほっとする、そして安心を持ち帰っていただける。ほっかほっか亭が目指すのは、そのような「街の台所」です。

ほっかほっか亭は、1976年に埼玉県草加市に店を出店し、現在まで「お店での手づくり」にこだわり続けながら、地域の皆さまに「炊きたて。できたて。お店で手づくり。」のお弁当をお届けしてきました。現在では、豊かな暮らしをつくる事業を全国788店舗で展開しています。

〈会社概要〉

代表取締役会長兼社長 ： 青木達也

本社所在地 ： 大阪市北区鶴野町3番10号

事業内容 ： 持ち帰り弁当、宅配弁当

HP ： https://www.hokkahokka-tei.jp/

ほっかほっか亭

