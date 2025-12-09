愛知水泳連盟100周年式典にて、岡崎竜城スイミングクラブが特別表彰
2025年11月22日、名古屋観光ホテルにて開催された一般社団法人 愛知水泳連盟 創立100周年記念式典において、岡崎竜城スイミングクラブ（本社：愛知県岡崎市、代表取締役：大森久美）は、競泳文化の発展および県内の競技人口拡大への貢献が評価され、「特別表彰（スイミングクラブの部）」を受賞いたしました。
本表彰は、愛知水泳連盟が創立100年の節目に、県内の水泳発展に顕著な功績を残した団体・指導者に贈るものです。スイミングクラブの部では、県内クラブの中から唯一選出され、岡崎竜城スイミングクラブは創業以来50年以上にわたり進めてきた育成活動と地域貢献が高く評価されました。
式典は 「愛知の水泳を未来へ 愛・水・夢 I SWIM」 をテーマに開催され、競泳関係者、五輪選手、教育機関、行政関係者が参集し、愛知県の水泳文化100年の歩みと次の時代への展望が示されました。
表彰の様子
特別表彰 盾
■ 表彰者一覧
【団体の部】（競技者登録貢献団体）
- 中学の部：名古屋中学校
- 高校の部：名古屋高等学校
- 一般の部：トヨタ自動車株式会社
- スイミングクラブの部：岡崎竜城スイミングクラブ
【個人の部】（オリンピック選手育成指導者）
- ザ・クラブピア、88 江口こころ氏
- 中京大学 佐々木祐一郎氏
- 中京大学附属中京高等学校 竹内晴紀氏
- 豊川高等学校 堀畑裕也氏
- トヨタ自動車株式会社 高城直基氏
【全国大会総合優勝】
- 豊川高等学校
■ 式典登壇者・来賓祝辞
公益社団法人日本水泳連盟 会長 鈴木大地氏
愛知県知事 大村秀章氏
開会の辞：一般社団法人愛知水泳連盟 会長 田中 良夫氏
来賓祝辞：公益社団法人日本水泳連盟 会長 鈴木 大地氏
愛知県知事 大村 秀章氏
名古屋市長 広沢 一郎氏
乾杯：公益財団法人愛知県スポーツ協会 理事長 高橋 繁浩氏
閉会の辞：一般社団法人愛知水泳連盟 理事長 小池 隆治氏
当日は多くの現役選手・五輪選手も参席し、100年の歴史を振り返りながら、次世代の育成と地域スポーツの未来に向けた新たな決意が共有されました。
愛知水泳連盟 会長・田中良夫氏より
「この度は多くの皆様にご臨席賜り、盛会のうちに終えることができました。今後も水泳界発展に向け、一同努力してまいる所存ですので、引き続きご指導ご鞭撻のほどお願い申し上げます。」
■ 岡崎竜城スイミングクラブ 代表取締役社長 大森久美 コメント
「この度の受賞は、創業以来一貫して取り組んできた『地域に根ざした競泳文化の育成』と『命を守る水泳教育』が評価された結果であり、長年にわたりクラブを支えてくださった選手の皆様、保護者の皆様、そして地域の皆様のご理解とご支援の賜物です。
100年という大きな節目にこのような光栄な表彰をいただけたことは、私たちにとって大きな励みであり、次の世代へ水泳文化をつなぐ責任を改めて強く感じております。
これからも、地域から日本の水泳界を支えられるクラブであり続けるべく、スタッフ一同、より一層精進してまいります。」
■ 岡崎竜城スイミングクラブについて
創業：1973年（昭和48年）
1973年の創業以来、50年以上にわたり「すべての人に水泳を」「命を守る訓練を」を理念として、
地域に根ざした水泳教育を展開しています。
岡崎市内に本校・南校の2校舎を運営し、ベビーから選手育成まで幅広い世代が在籍する、愛知県内有数のスイミングクラブです。
■ 事業内容
ベビー～選手育成までの一貫した水泳指導
競泳選手の育成・大会派遣
着衣泳・水難教育など安全水泳の普及
障がい者水泳・ジェンダーフリー水着によるインクルーシブ環境づくり
学校・自治体との連携事業
AIフォーム解析など技術を活用した指導改善
■ 地域貢献活動
「水難訓練の日」
小中学校への着衣泳授業
「竜城祭」「寒中水泳」など地域行事の開催
岡崎市の防災・減災教育との協働
高校・大学のインターンシップ受入
海外での水難教育普及（インド・オランダ等）
■ 水難訓練への取り組み
「浮いて待て」を軸としたセルフレスキュー教育
川と海の特性理解（流れ・視界・地形など）
背浮き・ペアレスキュー・着衣泳の実践
家族向け安全講座・地域防災協働
海外地域での水難教育（CSR活動）
■ 会社概要
社名：株式会社岡崎竜城スイミングクラブ
所在地：愛知県岡崎市日名南町19-14
代表取締役：大森久美
設立：1973年11月
業種：スイミングスクール運営事業、水難訓練普及 及び 水難訓練トレーナー育成事業、水泳指導カリキュラム普及事業
資本金：10百万円