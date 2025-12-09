AI契約書レビューサービス「LeCHECK（リチェック）」、取適法に特化した「取適法マスター」を提供開始

株式会社リセ

株式会社リセ（代表取締役社長、弁護士（日本・米国NY州）：藤田 美樹、以下「リセ」） は、提供するAI契約書レビューサービス「LeCHECK（リチェック）」において、2026年1月1日から施行される下請法の改正法「中小受託取引適正化法（通称：取適法）」に合わせて既存の「下請法マスター」機能を改修し、「取適法マスター」として12月19日より提供を開始します。

今回の改修により、取適法に特化した契約書レビューが可能となるほか、同法に対応した契約書ひな型も公開します。

これにより、改正法への対応が求められる企業法務の負担を大幅に軽減し、レビュー品質の向上も実現します。

■背景

サプライチェーン全体で適切な価格転嫁を定着させる「構造的な価格転嫁」の実現のため、従来の取引慣行を見直す動きが広がっています。

これに伴い、事業者にはこれまで以上に、取引条件の詳細な管理・開示・適正化が求められています。

2026年1月1日から施行される下請法の改正法「取適法」では、新たに「従業員基準（300人、100人）」が適用基準として追加されたほか、対象取引に「特定運送委託」が加わるなど、規制対象となる事業者および取引範囲が大幅に拡大しました。（※）

これにより、より多くの企業で改正法に関する情報収集や基本取引契約書・自社ひな型の見直し、社内への周知・教育など、多岐にわたる対応が必須となり、企業法務の負担が増大しています。

こうした状況を踏まえ、「LeCHECK」では、既存の「下請法マスター」機能を改修し、取適法に対応した「取適法マスター」として提供を開始します。

専任の法務担当者がいない企業でも取適法に対応した契約書レビューや作成を適切かつ効率的に行えます。

（※）その他、禁止行為の追加や面的執行の強化など、規制内容が追加されています。

詳しくは、公正取引委員会「中小受託取引適正化法ガイドブック」をご参照ください（ https://www.jftc.go.jp/file/toriteki002.pdf ）

■「LeCHECK」、「取適法マスター」機能の特長

1. 取適法に特化した契約書のレビューが可能

取引上の立場に応じて、契約書を解析し、リスク箇所を自動で検出します。

「取適法マスター」を使用することで、取適法に関連するリスクや要確認箇所が明確に提示されます。

2. 専門知識がなくても、すぐに取適法に対応できる

「LeCHECK」に契約書をアップロードするだけで、取適法に関する要確認ポイント、条文の抜け漏れ・追加に関する指摘と解説、参考条文例が提示されます。

これにより、事前に取適法を詳細に調べなくても、契約書の見直すべき箇所が明確になり、改正法対応にかかる負担を大幅に軽減できます。

これらの特長により、専門知識がない担当者でも、取適法に沿った契約書の見直しや作成を迅速かつ高品質に行えるようになります。

■本機能に関する問い合わせ

・お問い合わせフォーム：https://lisse-law.com/contact/

本機能に関するお問い合わせは、上記からお願いいたします。

AI契約書レビューサービス「LeCHECK（リチェック）」について

「LeCHECK」は、30名以上の専門弁護士が監修し、精密に設計された高精度AI搭載の契約書レビューサービスです。高精度なAIが契約書を精査し、契約書に潜むリスクについて、専門知識がなくても理解しやすい解説文と、条文の抜け漏れや追加に役立つ参考条文例を提示します。さらに、最新の法改正への対応や、専門弁護士が作成した契約書のひな型を提供しており、その精度・品質の高さから、中堅・中小企業から大手企業まで、さまざまな規模の企業や法律事務所で広く活用されています。



・ サービスサイト ：https://lisse-law.com/lecheck/

リセ 会社概要

会社名 ： 株式会社リセ

代表取締役社長 ： 藤田美樹

所在地 ： 東京都千代田区神田錦町2-2-1WeWork KANDA SQUARE

設立 ： 2018年6月

コーポレートサイト ： https://lisse-law.com/

会社概要 ： https://lisse-law.com/company/



株式会社リセは、西村あさひ法律事務所出身の代表が設立し「争いのない『滑らかな』企業活動の実現」をミッションに掲げています。専門弁護士の知見と最先端技術を掛け合わせ、企業法務や弁護士の業務効率化を支援し質の向上が可能な、AI契約書レビューサービス「LeCHECK」、翻訳機能サービス「LeTRANSLATE」、契約書のAI自動管理サービス「LeFILING」 を提供しています。