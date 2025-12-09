ニッペホームプロダクツから「接着剤・補修材」発売のお知らせ

日本ペイントホールディングス株式会社

日本ペイント株式会社（本社：東京都品川区、社長：榎本朋夫）のグループ会社であるニッペホームプロダクツ株式会社（本社：東京都品川区、社長：上村祐一郎、以下、同社）は、接着剤・補修材全12種（以下、本シリーズ）を、12月19日（金）より順次発売いたしますのでお知らせいたします。

接着剤やパテ・シーリング材・防水テープなどの補修材は、塗装の補修工程において仕上がりの品質と耐久性を左右する重要な要素です。本シリーズの発売にあたり同社は、一般消費者を対象に接着・補修材に関するアンケート調査を実施しました（実施日：2025年7月 回答：一般消費者272名）。その結果、消費者は手に取りやすい価格帯で、使用用途がわかりやすく表示された商品を求めていることが明らかとなりました。

こうした声を受け、“納得感”や“安心感”、“選びやすさ”を重視した接着剤・補修材を新たに開発いたしました。商品は(1)接着剤、(2)補修用パテ、(3)防水・補修用シーリング材、(4)補修用防水テープの4つのカテゴリから、計12商品をラインアップいたしました。

また同社は、昨今の物価高騰による消費者の購買意欲低下にも着目し、お客様がお求めになりやすい手ごろな価格を実現いたしました。本シリーズは同社のニッペホームオンラインサイトで購入可能です。

当社グループは今後も、お客様の多様なニーズやお困りごとに寄り添い、幅広い製品ラインアップと魅力ある製品・サービスの提供を通じて、より豊かな暮らしに貢献してまいります。

【こだわりのパッケージデザイン】

使用可能な素材や、商品の特長をわかりやすく表示したデザインです。

【本シリーズ概要】

・発売開始 ：2025年12月19日（金）より順次発売

・販売ルート：ニッペホームオンライン

（ECサイト：https://www.nippehome-online.jp/）

・商品紹介ページ：https://www.nippehome-online.jp/saf/

【商品ラインアップ】

(1)接着剤 全5種

耐久性に優れ、用途や素材ごとに特長を持つ接着剤

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/7223/table/386_1_f26bfcafbe6704e8b4a851551afd0310.jpg?v=202512091058 ]

(2)補修用パテ 全4種

穴やひび割れ、凹みなどあらゆる箇所の補修・成形・接着に使用できる補修用パテ

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/7223/table/386_2_52807be59c10f6630a4b4dc8189869c5.jpg?v=202512091058 ]

(3)シーリング材 全2種

高い防水性を発揮し、工業用や家庭用など、さまざまな分野でしっかり防水・補修できるシリコンシーリング材

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/7223/table/386_3_85d6c1125b96c9b8e311b2668cafb67c.jpg?v=202512091058 ]

(4)補修用防水テープ 全1種

強力な粘着力で、屋内外のさまざまな場所で使用可能な防水ブチル補修テープ

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/7223/table/386_4_e90fbb3e0c41eea1ecfe46856c201ac2.jpg?v=202512091058 ]

※容量・販売価格以外の詳しい内容はこちらをご参照ください。

https://www.nippehome-online.jp/saf/

【ニッペホームプロダクツ株式会社について】

本社所在地：東京都品川区南品川4丁目1番15号

代表者： 代表取締役社長 上村祐一郎

事業内容：1. 塗料の販売

2. 建築資材、日曜大工用品、室内装飾品及び園芸用品の販売

3. 日用品雑貨

4. 全各号に関連又は付帯する一切の事業

公式サイトURL： https://www.nippehome.co.jp

【製品に関するお問い合わせ先】

ニッペホームプロダクツ株式会社 お客様相談室

TEL：03-3740-1269 E-mail：nhpinfo1@nipponpaint.jp