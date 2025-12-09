フランク ミュラー｜Limited Lucky Bag 2026

ワールド通商株式会社

フランク ミュラーの創作は、いつも“時”という概念そのものに向き合うことから始まります。精緻な機構の奥に、時間をどう捉え、どう美しく表現するかという思想が宿り、その世界観は多くの人々を魅了してきました。

このたび、新しい一年を迎えるにあたり、ブランドの哲学とクラフツマンシップを象徴する特別なセット「Limited Lucky Bag 2026」をご用意いたしました。

セットの中心となるのは、複雑機構の最高峰であるトゥールビヨン。“時“の本質をどう美しく伝えるか、というブランドの問いに対する、一つの答えと言える唯一無二の作品です。そして今回は、その創造の源流に触れていただくための特別な体験を組み合わせ、ブランドの世界観をより深く感じていただける内容となっています。

新たな一年の始まりとともに、フランク ミュラーの哲学に触れる特別な体験をぜひお楽しみください。

Limited Lucky Bag 2026 - Special Contents

■時の美学を体現するトゥールビヨン

複雑機構の頂点に位置づけられるトゥールビヨン。

フランク ミュラーが手がけるその動きには、重力から解き放たれるような浮遊感と、“時”そのものを手の中に収めたかのような存在感が宿っています。

他の追随を許さない独自の設計思想は、単なる技術の誇示ではなく、“時”をどうとらえるか、という創作の核心に深く根ざしたもの。それこそが、フランク ミュラーのトゥールビヨンの真骨頂です。

本セットでは、フランク ミュラーが贈る珠玉のトゥールビヨンモデルをご提案いたします。

■『WPHH 2026（World Presentation of Haute Horlogerie）』

フランク ミュラー ウォッチランド ツアーへのご招待

（スイス・ジュネーブ 出発日：2026年4月14日（火）予定）

世界の時計愛好家が毎年その幕開けを心待ちにするフランク ミュラーの新作発表イベント「WPHH（World Presentation of Haute Horlogerie）」。

普段は決して開かれることのない創造の現場に立ち会い、新作が生まれる空気や、ブランドの精神に触れられる貴重な機会です。

本セットでは、新作発表会やカクテルパーティー、そしてフランク ミュラー ウォッチランド工房への訪問を含む特別な時間へ、 1組2名様 をご招待いたします。

＜内容＞

・WPHH 新作発表会、カクテルパーティー、フランク ミュラー ウォッチランド工房へのご招待

・渡航費・宿泊費を含む特別パッケージ

販売開始日

2026年1月3日（土）

販売価格

2026万円（税込み）

販売数

各店1セット限定

販売店舗

FRANCK MULLER WATCHLAND東京

〒104-0061 東京都中央区銀座5-11-14

POSCO東京ビル 1F

TEL：03-3549-1949

営業時間：12:00～19:30

定休日：毎週火曜日（祝日の場合は営業）

※2026年1月1日（木・祝）、1月2日（金）は年始休業とさせていただきます。

FRANCK MULLER WATCHLAND大阪

〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場3-9-15

TEL：06-6251-4101

営業時間：11:30～19:00

定休日：毎週火曜日（祝日の場合は営業）

※2026年1月1日（木・祝）、1月2日（金）は年始休業とさせていただきます。

FRANCK MULLER GENEVE（GINZA SIX）

〒104-0061 東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 2F

TEL：03-3569-0660

営業時間：10:30～20:30

定休日：不定休

※2026年1月1日（木・祝）、1月2日（金）は年始休業とさせていただきます。