採用におけるAIアバターサービスを試験導入

ＫＮＴ-ＣＴホールディングス株式会社

ＫＮＴ-ＣＴホールディングス株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：小山佳延）は、株式会社lean（所在地：東京都千代田区、代表取締役：津島優美）が開発したAIアバターサービス「Geny（ジーニー）」を、来春当社への入社が内定している学生の皆さまを対象に、このほど試験導入いたしました。

内定者に対して入社前に会社とのコミュニケーション接点を増やし、入社に関する不安や疑問を解消し、安心感と納得感を持って入社してもらうことを目的としています。アバター化した社員が、内定者の質問に対して24時間体制でサポートすることで、内定者の「本当は知りたいけれど、対面では聞きづらい」気持ちに寄り添い、入社前の不安を和らげることに取り組んでまいります。

◆当社における本サービスのポイント

１.相談したい社員に対して、24時間いつでも気軽に相談できる

２.「定型質問選択」「テキスト入力」「音声トーク」から会話方法を選択できる

３.会話内容は匿名で、蓄積された情報を活用できる

サービスの詳細はこちら：https://geny.le-an.co.jp/

今後は採用の募集段階から選考やカジュアル面談、社内メンターの役割などへも活用の拡大を検討し、一人ひとりの疑問や不安の解消とキャリア支援に貢献してまいります。

利用方法（イメージ）

【手順1】指定されたURLにアクセスし、アカウントを作成してログイン

【手順2】相談したい社員アバターを選択し、会話開始ボタンをクリック

【手順3】ご自身に合った会話方法を選択

＊「定型質問選択」、「テキスト入力」、「音声トーク」の3パターン

【定型質問の例】

●メンター制度はある？

●若手登用の機会は？

●部活動、クラブ活動は？

●休職制度の実績は？

●入社までの流れは？

●異動希望は通りやすい？

※対話を進めていくと、質問者の質問傾向を分析し、各々にあった定型質問が、おすすめとして前面に出てくる仕様となります。