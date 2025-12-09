累計57万部突破！ 『世界のニュースを日本人は何も知らない』シリーズ最新作が登場

株式会社ワニブックス

株式会社ワニブックス（東京都渋谷区、代表取締役：高橋明男）は、累計57万部突破のシリーズ最新作『世界のニュースを日本人は何も知らない7 - フェイクだらけの時代に揺らぐ常識 -』（著：谷本 真由美）を2025年12月9日（火）に発売しました。

元・国連専門機関職員の著者が忖度なしで書く大人気シリーズの第7弾。

日本ではほとんど報じられない出来事や海外の価値観など、政治・経済・社会問題から文化・教育・ライフスタイルまで、国際ニュースをわかりやすく伝えます。”世界のリアル”を鋭く切り取った内容が大きな反響を呼び、シリーズ累計57万部を突破しました。

本作でも世界の最新ニュースを豊富に収録。いま知っておくべき話題を凝縮した、必読の一冊です。

内容紹介（一部）

●日本人はフェンタニルの恐ろしさを何も知らない

●移民政策大失敗を認めたイギリス

●スペインを破壊するオーバーツーリズム

●中国大学の軍事研究は１校だけでオーストラリアの国防予算に匹敵

●日本人が知らない中国の“スパイ網”

●ロシアの「ハイブリッド戦争」を甘く見すぎていた西側政府

●治安が悪化しまくり、無法地帯が出現したデンマーク

●裁判でうさぎに負けたフランス軍

●ケニアの終末思想カルト

●米議会委員会がデューク大学と中国大学との提携停止を要請

●ハリウッド映画に飽きはじめた中国の消費者

●中国のアニメが日本上映されることから見える未来の日本の風景

●過度なマノソフィアは男性の心を蝕むので距離を置くべし

●ドイツの市議がスワッピング旅行視察を提案

●ダースベイダー扱いされた女性が職場を訴え勝訴

●諜報機関の本家から学べるＡＩ活用術

●健康になりたいなら都会に住め！

●ピカチュウは民主主義と自由の世界的なシンボル

――など

■書籍情報

『世界のニュースを日本人は何も知らない7 - フェイクだらけの時代に揺らぐ常識 -』

著者：谷本 真由美

発売日：2025年12月9日

価格：1,265円（税込）

ISBN：978-4-8470-6721-1

発行：ワニブックス

■Amazon

■著者プロフィール

谷本真由美（たにもと まゆみ）

著述家。元国連職員。1975年、神奈川県生まれ。

シラキュース大学大学院にて国際関係論および情報管理学修士を取得。ITベンチャー、コンサルティングファーム、 国連専門機関、外資系金融会社を経て、現在はロンドン在住。 日本、イギリス、アメリカ、イタリアなど世界各国での就労経験がある。

ツイッター上では、「May_Roma」(めいろま)として舌鋒鋭いツイートで好評を博する。

趣味はハードロック/ヘビーメタル鑑賞、漫画、料理。

著書に『キャリアポルノは人生の無駄だ』(朝日新聞出版)、『日本人の働き方の9割がヤバい件について』(PHP研究所)、『不寛容社会』(ワニブックスPLUS新書)、『激安ニッポン』(マガジンハウス新書)など多数。