【うめきた温泉 蓮 Wellbeing Park】12/20 オリンピアン 廣田 遥さんを迎え特別レッスンを開催

「うめきた温泉 蓮 Wellbeing Park」（総支配人：藤立 達哉、所在地：大阪市）は、2025年12月20日に、オリンピアン 廣田 遥さんをお迎えし、うめきた公園でのトランポリンレッスンと健康ミニトーク、懇親会をセットにしたイベントを開催することをお知らせします。

廣田 遥さんは2004年アテネオリンピック、2008年北京オリンピックに日本代表として出場し、2010年には全日本選手権10連覇を達成。トランポリン選手として活躍し、2011年引退後はコメンテーター、講師、トランポリン教室講師など多岐に渡り活動しています。トランポリンフィットネスを普及させるべく活動される中、ウェルビーイングをコンセプトに健康寿命延伸に取り組む同施設でのイベント開催が実現しました。

イベントでは、同施設のあるグラングリーン大阪内のうめきた公園（屋外）でトランポリンレッスンを開催。初心者でも気軽に参加できるようなプログラムとなっており、公園の爽やかな空気の中、しっかりと身体を動かしていただけます。レッスンの後は会場を施設内に移し、健康ミニトークと懇親会を行います。懇親会では同施設の姉妹施設である「ル・パン神戸北野」の瀬戸内レモンケーキとロンネフェルトの紅茶とともに、廣田 遥さんを囲んで和気あいあいとした時間をお過ごしください。

同イベントは、同施設初のオリンピアンによるイベントであり、翌年以降も定期的に開催を予定しています。世界で活躍したオリンピアンの技を目の前で見て、一緒に体験し、直接お話できる貴重な時間をお届けします。

＜オリンピアン 廣田 遥のトランポリンレッスン＆健康ミニトーク＆懇親会＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/24670/table/459_1_b2748717182975dcb1ea1cc22023512b.jpg?v=202512091058 ]

＜廣田 遥について＞

トランポリン競技 元日本代表

2004年 アテネオリンピック7位

2008年 北京オリンピック出場

2010年 全日本選手権10連覇達成

2011年引退後はコメンテーター、講演講師、トランポリン教室講師など多岐に渡り活動中。現役時代に「心と体の繋がり」を体感し、日常的に両方にアプローチできる運動を探していた時にトランポリンフィットネスに出会う。トランポリン運動が老若男女問わずメンタルと体、脳に非常に有効であることを知り、トランポリンフィットネス第一人者のレッスンを受講しに渡米。現在は日本での普及活動中でイベント、レッスン、YouTubeを中心に活動中。

＜うめきた温泉 蓮 Wellbeing Parkについて＞

大浴場屋内温水プール(25ｍ)ジムセンターラウンジ

ウェルネス・ウェルビーイングをコンセプトとする健康増進施設。温浴・運動・食事・メディテーション・美容を5つのテーマとし、2015年開業の「神戸みなと温泉 蓮」の経営・運営のノウハウを生かしつつ、最先端技術を導入し、5つのテーマに基づいた多彩なサービスを組み合わせ、個々のお客様に最適な体験を提供いたします。グラングリーン大阪 ショップ＆レストラン南館3階・4階に2025年3月21日開業。2025年8月4日、厚生労働大臣より大阪市初の「温泉利用型健康増進施設」に認定。2025年10月31日、「運動型健康増進施設」に認定され、大阪府初、西日本では姉妹施設である「神戸みなと温泉 蓮」に続く2施設目のW認定施設となり、健康でウェルビーイングな生活をサポートしています。

＜株式会社ラスイートについて＞

ホテル ラ・スイート神戸ハーバーランドラ・スイート神戸オーシャンズガーデン神戸みなと温泉 蓮ラスイートルパンビル

ラスイートグループは、スモールラグジュアリーホテル、スイーツ&ベーカリー施設、温泉旅館、健康増進施設、コンベンション施設を経営・運営しています。既成概念にとらわれず、日本の宿文化と西洋のホテルの良さを融合した新しいホテルづくりに取り組み、心地よい空間の創出を目指しています。日本のおもてなしの精神が宿る上質なサービスを提供することにより、地域の活性化と地元貢献に寄与します。

