【蔦屋家電・蔦屋書店】脳と身体を整える枕「ブレインスリープ ピロー リロン エディション」を12/22(月)より独占展示販売スタート

二子玉川 蔦屋家電（東京都世田谷区）、幕張 蔦屋書店（千葉県千葉市）、TSUTAYA BOOKSTORE MARUNOUCHI（東京都千代田区）、TSUTAYA BOOKSTORE 恵比寿ガーデンプレイス店（東京都渋谷区）は、株式会社ブレインスリープ（本社：東京都千代田区、代表取締役：廣田 敦、以下「ブレインスリープ」）が、登録者数167万人を超える教育系YouTuberとして活躍する河野 玄斗（こうの げんと）氏が代表を務めるブランド「RIRONE（リロン）」と共同開発した、脳と身体を整える枕「ブレインスリープ ピロー リロン エディション」を2025年12月22日（月）より独占展示販売いたします。また同日より、蔦屋書店オンラインストア（https://store.tsite.jp/shopping/）では、「ブレインスリープ ピロー リロン エディション」のほか、定番のブレインスリープ ピローやピローカバーの販売も行います。

「ブレインスリープ ピロー リロン エディション」は脳が眠る枕「ブレインスリープ ピロー」と共通の超通気性素材を採用。＜ピロー＞と＜背中をストレッチさせるシート＞を連結させて使用し、睡眠中に首から肩甲骨のバランスを整える構造で、睡眠の質と姿勢の双方にアプローチします。

現代では多くの方が長時間のPC・スマホ使用により、長時間前かがみの姿勢により肩甲骨が開いた状態が常態化しており、この姿勢の乱れが日中のパフォーマンスにも影響を及ぼします。「ブレインスリープ ピロー リロン エディション」は、睡眠中に首から肩甲骨のバランスを整える独自構造により、睡眠の質と姿勢の双方にアプローチする新発想で、学び続ける人々の効率的な睡眠を追求しました。

受験を控える学生や社会人、シニアまで、学び続ける人のベストコンディションをサポートし、睡眠の最適解へ導く枕です。

「ブレインスリープ ピロー リロン エディション」3つの特長

POINT1：頭部・首・肩甲骨まわりを緩めて伸ばし、支えて整える

（NECK & BACK CONDITIONING）

長時間のデスクワーク、PC・スマホ使用による前かがみ姿勢で開いた肩甲骨や、緊張状態の筋肉を和らげ、心地よく緩めることで快適な位置で支えながら自然なバランス状態へ導きます。



POINT2：超通気性素材で深い眠りへ

（SUPER BREATHABLE）

良質な睡眠を得るためには、寝床内の温度と湿度を適正に保つことが重要です。通気性のよい素材が頭部の熱を放熱し、深い眠りへ導きます。90％以上が空気層でできているので睡眠時に発生する熱や湿気がこもらず睡眠に最適な温度・湿度をコントロールし、快適な睡眠環境をつくります。ウレタン素材やフェザー素材の枕と比較して格段に優れる通気性の良さで朝まで快適に眠ることができます。



POINT3：シャワーで水洗いできて清潔

（SUPER CLEAN）

人間は寝ている間に、コップ1杯分（約200ml）の汗をかくといわれています。抜群の通気性で湿気をためず、衛生的です。さらに、水洗いもできてすぐ乾くので、いつでも清潔に保てます。

商品情報

商品名：ブレインスリープ ピロー リロン エディション

販売価格：44,000円（税込）

※ピローカバー付き

サイズ：

【ピロー】幅約60×奥行約36×高さ約7.5cm（LOW STRETCH部分）/約8.5cm（HIGH STRETCH部分）

【バックストレッチャー】幅約60×奥行約35×高さ約2cm/約4.5cm（RELEASE SPINE部分）

素材：

【中材】ポリエチレン100%

【カバー】表生地 綿100％（オーガニックコットン）、内生地 ポリエステル100％（リサイクルポリエステル）

＜数量限定：オリジナルデザイン 学業成就お守り特典付き＞

「ブレインスリープ ピロー リロン エディション」の発売を記念して “日々積み重ねる努力が、必ず自分を導いてくれる”というメッセージを込めた、今回限りの特別デザインのお守りが付いた限定セットをご用意しています。

※数量限定のため、なくなり次第終了となります。

予約・販売店舗

「ブレインスリープ ピロー リロン エディション」は、下記の店舗でご予約を承っています。販売スタートは2025年12月22日（月）です。

・二子玉川 蔦屋家電(https://store.tsite.jp/futakotamagawa/)

・幕張 蔦屋書店(https://store-tsutaya.tsite.jp/store/detail?storeId=1548)

・蔦屋書店オンラインストア(https://store.tsite.jp/feature/1181.html)

・TSUTAYA BOOKSTORE MARUNOUCHI(https://store-tsutaya.tsite.jp/store/detail?storeId=2046)

・TSUTAYA BOOKSTORE 恵比寿ガーデンプレイス店(https://store-tsutaya.tsite.jp/store/detail?storeId=2332)